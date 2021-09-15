AudFree Audio Capture

如何錄製電腦播放的聲音？AudFree Audio Capture 是一個全能音樂擷取工具，可以錄製電腦任何聲音，例如：音樂、線上廣播、游戲中的聲音、Apple Music、Spotify、Pandora、YouTube、iTunes 等...，支援輸出的格式有 MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A 及 M4B，並可保留 ID3 tag。此外它也能夠編輯錄製好的 MP3，像是把多個音檔合併，或是將音檔文件分成小片段。換句話說你想要下載 YouTube 音樂、KKBOX 音樂等任何可以在電腦播放出來的音樂，這款可以說是無敵音樂下載器，趕快趁著限時免費 ( 終身序號 ) 收下就對啦！如果你看到的時候，限時免費已結束，那就用 4K YouTube to MP3 下載器來取代吧！

AudFree Audio Capture

如此強大的 AudFree Audio Capture 原價要 29.95 美金，目前正在進行限時免費活動中，前往限時免費頁面，按下載按鈕進行下載。或者前往文章後方載點直接下載 AudFree Audio Capture

音樂下載器

然後選擇分享或輸入 Email 來領取序號。

youtube 免費音樂下載

小編選擇以輸入 Email 來換取，輸入完畢後就可以看到序號及載點囉，這次的載點大家都是一樣的，請在時間截止前啟用序號，無法啟用就表示活動已經截止囉，大家手腳要快嘿，序號請開燈領取10802221862f1d130c01808419156830b0e0116a4a

win10 錄電腦聲音

到文末載點下載 AudFree Audio Capture 後進行安裝。

AudFree Audio Capture

安裝後打開，點擊右上方「三」斜線，找到 Register 註冊序號。

win10 錄電腦聲音

將剛剛領取到的序號貼上，並輸入自己的 Email 按下 Register 啟用。

電腦錄音方法

看到上方訊息就代表啟用成功啦。這次的序號是終身序號，也就是現在取得可以永久免費使用。

Spotify 音樂下載到電腦

啟用完成後，回到 AudFree Audio Capture 主畫面，有許多應用程式可以選擇，小編就以 Chrome 來錄製，打開 Chrome 後隨意播放音檔，不論是 YouTube、Spotify 等線上播放工具，只要偵測到音檔 AudFree Audio Capture 就會立即偵測並自動錄音。

KKBOX 音樂下載到電腦

錄完之後可以裁切音檔。

youtube 免費音樂下載

也可以編輯音檔標籤、加入專輯封面等。

AudFree Audio Capture

AudFree Audio Capture 系統設定也可以調整預設輸出格式，支援 MP3、FLAC、WAV、AAC、M4A 及 M4B，基本上只要電腦播放的出來的音樂，它都能錄製！說它是「萬用音樂下載器」也不為過，有需要的朋友載點放在下面，請大家趕快去啟用序號，以免過期失效啦，現在取得永久免費用，不去下載可惜啦！

https://www.audfree.com/audio-capture-win/

下載：
AudFree Audio Capture（Windows 下載）

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