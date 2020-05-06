11 款萬用線上影片下載工具

大家遇到喜歡的影片都會想要下載收藏，市面上有許多影片下載工具，不過在電腦中只會放個一兩款，若臨時失效的話就要花時間找替代工具，今天小編幫大家一次整理 11 款線上萬用影片下載工具，若你經常有下載影片的需求，或你是影片愛好者，趕快將這個頁面收下，以後下載影片就沒有煩惱啦！

1. Stream Video Downloader 影片下載神器 ( Chrome擴充 )

DramaQ影片下載教學

「Stream Video Downloader」串流影片萬用下載工具，號稱只要是串流影片就能下載，舉凡我們常用來追韓劇、看影集的 DramaQ、MOMOVOD、ChanaQ 等網站，通通都能一鍵下載，常常追劇的人，事先將影片下載下來，或許是解決網路看影片有延遲的方法之一！

2. StreamTransport 萬用串流影音下載

StreamTransport

StreamTransport 支援 HTTP、RTMP、RTMPT、RTMPE、RTMPTE 的通訊協定，只要是串流影音都能下載，也是一個很方便的選擇唷！

3. Video Cyborg 全能影片下載器

Dailymotion 影片下載

 Video Cyborg 是一個相當全能的影片下載網站，包含 YouTube、Dailymotion、Vimeo 等影音網站通通可以下載影片，若你家中網速不快，建議可以先把要追的劇事先下載起來，如此一來就可以順順的離線看影片不中斷啦！

4. Fast Video Downloader 支援上千個影音網站

Fast Video Downloader

Fast Video Downloader 這款線上影音下載工具，支援線上 34 個不同的網站影音內容（現在已經支援破千囉），只要貼上網址就可以很方便的下載，甚至具備有排程的功能，還內建搜尋功能（但是好像怪怪的），若是有遇到什麼奇怪網站的影音難以下載時，看這款 Fast Video Downloader 吧！

5. Allavsoft Video Downloader Converter 影片下載+轉檔 2 合一工具

Allavsoft Video Downloader Converter

Allavsoft Video Downloader Converter 這款工具有影音下載功能，支援超過 100 個常見的影音網站，當然也有大家最熟悉的 YouTube、Facebook 等等，此外還具備有影音轉檔功能，可以將影片轉成自己需求的格式大小，也能將有影片轉成 MP3 檔案，是款功能頗全面的工具

6. Videoder 專為手機設計的萬用影片下載工具 ( Android )

Videoder下載

Videoder 支援超過 50 個影音網站下載，目前僅支援 Android 系統。它可以將平常我們在社群媒體上看到的影片下載下來，儲存在你的手機檔案夾內，舉凡 YouTube、Instagram、Facebook，甚至連追劇好幫手 Daily Motion、Vimeo 的影片，都可以透過 Videoder 這支 APP 下載下來，看你是要純音檔，或是影片都可以，操作方式也非常簡單。

7. Stream Recorder 支援所有串流影片下載 ( Chrome擴充 )

Gimy 劇迷影片下載教學

串流影片下載神器「Stream Recorder」，Stream Recorder 下載的音樂和影片檔案將轉換為 mp4，且不用重新編碼，與下載的來源有相同的影音品質，只要網站是串流影片，通通都可以下載，所有過程都在 Chrome 擴充程式裡面完成，無需使用額外的工具！

8. Nova 全能影片下載器，IG、FB 影片下載 ( Android )

Nova 全能影片下載器

Nova 全能影片下載器，可以下載常見的網站影片，像是 Facebook、Instagram、Twitter 等常見的社群網站， 目前這款 APP 只支援 Android 系統，跟一般影片下載工具一樣，只要複製網址，就能開始下載影片囉，如果你目前手機裡面沒有任何一款下載影片的 APP，趕快把這款裝起來吧～

9. YouTube By Click 線上影音下載工具

YouTube By Click

YouTube By Click 這款方便快速的工具，支援批次下載，能夠留下比較完整的影片下載歷史紀錄，方便檢視過去下載過的影片，就來簡單與大家介紹 YouTube By Click 的使用方式吧！

10. DOWNLOAD VIDEOS 萬用線上影音下載 ( 手機平板都支援 ) 

DOWNLOAD VIDEOS

大部分的影片下載工具都只限制在電腦上使用，若不是自己的電腦還要下載軟體，在手機和平板上又怎麼辦呢？這時候透過線上工具 DOWNLOAD VIDEOS 就對了，目前支援的線上影音平台多達七百多個，說萬用也不為過！

11. 4K Video Downloader 高畫質 4K 影片下載工具

4K Video Downloader

4K Video Downloader 是專門為 4K 影片所設計的下載工具，可以將 YouTube、Twitter、Facebook 上的 4K 影片打包收藏唷！若你目前還沒找到可以下載 4K 影片的工具，那就是這一款啦！

以上就是 11 款精選的萬用影片下載工具，如果擔心臨時要下載影片不知道哪裡找工具的話，將這個頁面存到我的最愛，要用的時候就可以馬上打開，任君挑選啦！

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