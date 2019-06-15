有沒有萬用的影片下載 App？今天來跟大家分享這款「Media Grabber」 iOS 捷徑，它是 iOS 系統中，捷徑 App 的腳本，可以下載市面上常見的影片網站包含 YouTube、Facebook 等常用的影音平台，總共支援超過將近 900 個來源，幾乎可以說沒有它不能下載的影片，不需要安裝 App，只要下載腳本就可以輕鬆下載影片，除此之外 YouTube 影片也可以轉乘音樂，這麼強的捷徑腳本，沒有收下實在太可惜啦！你也可以參考：【iOS 密技】 萬用影片下載器，YouTube / Facebook / Instagram 一鍵影片下載

△ 文末準備好載點，點擊後直接按下「取得捷徑」就可以下載，但是這邊需要注意的是如果沒有安裝 iOS 捷徑 APP 的使用者就沒有辦法下載腳本，所以還沒有安裝的人趕快先把捷徑 APP 安裝起來吧！

△ 腳本下載下來之後會先進入「設定捷徑」的步驟，這邊的大意大約就是腳本偵測到影片之後，是否進行預設的下載方式，我們按一下「繼續」就可以了，然後點擊「完成」就可以開始下載影片啦！

△ 這邊就拿大家最常用的 YouTube 來做示範，找到自己想下載的影片和音樂之後，按一下下面的「分享」，並且找到「複製連結」把影片的連結複製下來。

△ 這時候再開啟捷徑 APP 找到「Media Grabber」腳本並按下執行，這時候腳本就會偵測到剛剛複製的影片連結，然後按下「好」就可以選擇要下載影片 or 音樂，這邊音樂用的是 m4a 格式不是常見的 MP3 不過還是 iPhone 可以讀取的音訊格式。

如果你點擊腳本之後，沒辦法抓到影片網址，可以進入腳本編輯模式，再按下上方的播放鍵來運行腳本，因為有可能是沒有更新到最新版本的關係，所以沒有辦法使用，進入編輯模式按下執行之後，腳本會自動找到最新版本並更新。

△ 選擇完下載格式之後，就可以下載影片啦，點擊第一個 Save to Camera Roll 將影片儲存到相簿裡面，當然你也可以進行其他操作像是在其他應用程式開啟、預覽、儲存到 iCloud、影片轉檔等功能，接下來到相簿查看剛剛下載的影片，9m87 實測後確定可以觀看影片～沒有問題。

△ 看完 YouTube 之後，來測試一下大家也很常使用的 Facebook，下載 Facebook 影片的方式一樣複製好影片連結，再到捷徑按下執行，同樣會進入偵測到網址步驟並按下好，之後就可以選擇影片的畫質大小，不過這邊與 YouTube 不同的是，並沒有辦法將 Facebook 的影片下載成音樂格式，只能下載 mp4 影片，選擇影片畫質之，後就可以儲存到相簿啦！YouTube 與 FB 都確定可以運行沒問題，其它還有 800 多個來源，大家就自己去試試看囉！

iOS 捷徑 APP 載點：這邊請

Media Grabber 腳本下載：載點