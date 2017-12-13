Softorino YouTube Converter 如何 3 個步驟內，把 Youtube 影片轉移到 iPhone 離線觀看？（Windows、Mac）

2017-12-13 10:39:47 9M87
Youtube 2017 熱門影片 Despacito 下載

Softorino YouTube Converter 簡化了大部份 Youtube 的影片、音樂下載流程，一般來說在 Youtube 看到喜歡的影片或音樂後，下載到手機最快的流程是，在 Youtube 網址前加上 ss ，下載後拿起 USB 連接手機，開啟 iTunes 然後摸個半天可能還不知道怎麼傳，而 Softorino YouTube Converter 只要三個步驟：複製影片連結、選擇影片畫質、點擊儲存位置（電腦 or 手機），就這樣完成啦，最厲害的地方是下載後的檔案不會有廣告、可以離線播放、直接存到 iPhone 裡面對應的播放 APP，免費版的可以體驗 14 天，小編一用就愛上啦！認真覺得 iTunes 就該改成這樣子，操作起來不是直覺多了嗎！？

Softorino YouTube Converter Youtube 下載影片 音樂 手機背景播放
△ 安裝後輸入 Email，取得 14 天免費授權碼。

離線播放音樂 iPhone Youtube下載

△ 到 Email 收信，黃色底 id51 開頭的授權碼複製起來。

Youtube 去廣告 軟體推薦

△ 回到軟體上貼上就完成授權囉

Youtube 2017 熱門影片 Despacito 下載

用 2017 年最熱門的音樂 Despacito 測試一下，把網址複製起來。

MP3下載 iPhone 不用iTunes

△ 回到軟體上影片已經讀取完成，連貼上都不用按耶！！！接著直接選擇畫質，大家有發現亮點嗎？如果是音樂檔案的話，直接點擊最右邊的 Audio 就變成 MP3 音樂了，之後的用途就不需多說了（懂的人就懂 ＸＤ）

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△ 接著選擇要存在電腦或手機，選擇 Convert and Transfer to iPhone 就完成啦！

Mac 下載 Youtube 推薦

△ 轉眼之間就好了

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△ 不知道為什麼，莫名的感動～

https://softorino.com/youtube-converter/

Windows 免安裝版：
SoftorinoYoutubeConverter 1.0.54.7z（MediaFire下載）
SoftorinoYoutubeConverter 1.0.54.7z（Rapidgator下載）
SoftorinoYoutubeConverter 1.0.54.7z（YunFile下載）
SoftorinoYoutubeConverter 1.0.54.7z（本站下載）
檔案大小：5.90 MB

Mac 版：
SoftorinoConverter.dmg（MediaFire下載）
SoftorinoConverter.dmg（Rapidgator下載）
SoftorinoConverter.dmg（YunFile下載）
SoftorinoConverter.dmg（本站下載）
檔案大小：7.17 MB

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