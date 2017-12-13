Softorino YouTube Converter 簡化了大部份 Youtube 的影片、音樂下載流程，一般來說在 Youtube 看到喜歡的影片或音樂後，下載到手機最快的流程是，在 Youtube 網址前加上 ss ，下載後拿起 USB 連接手機，開啟 iTunes 然後摸個半天可能還不知道怎麼傳，而 Softorino YouTube Converter 只要三個步驟：複製影片連結、選擇影片畫質、點擊儲存位置（電腦 or 手機），就這樣完成啦，最厲害的地方是下載後的檔案不會有廣告、可以離線播放、直接存到 iPhone 裡面對應的播放 APP，免費版的可以體驗 14 天，小編一用就愛上啦！認真覺得 iTunes 就該改成這樣子，操作起來不是直覺多了嗎！？
△ 到 Email 收信，黃色底 id51 開頭的授權碼複製起來。
△ 回到軟體上貼上就完成授權囉
△ 用 2017 年最熱門的音樂 Despacito 測試一下，把網址複製起來。
△ 回到軟體上影片已經讀取完成，連貼上都不用按耶！！！接著直接選擇畫質，大家有發現亮點嗎？如果是音樂檔案的話，直接點擊最右邊的 Audio 就變成 MP3 音樂了，之後的用途就不需多說了（懂的人就懂 ＸＤ）
△ 接著選擇要存在電腦或手機，選擇 Convert and Transfer to iPhone 就完成啦！
△ 轉眼之間就好了
△ 不知道為什麼，莫名的感動～
https://softorino.com/youtube-converter/
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