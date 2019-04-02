MikuTools 超過 55 種工具大集合，支援影片下載 磁力搜尋等多豐富實用工具

2019-04-02 05:47:30 9M87

抖音影片下載

現在能在「網頁」上工具太多了，舉凡各網站影片下載、音樂下載、各式產生器、文字轉換、圖片編輯等，不需要軟體開啟瀏覽器就能線上處理，但是線上工具如此多你是否書籤存到滿出來了呢？今天跟大家分享一款工具集合站「MiluTools」，顧名思義就是整合了線上的工具，目前總共收集超過 55 款線上工具在同一個頁面中，未來將會越來越齊全，包含各式影片、音樂、圖片下載等，文字、圖片編輯通通都有，只要儲存一個書籤，就有超過 55 工具可以用，算一算頗還算的！

MikuTools 小工具包含：

Instagram 圖片影片下載
Twitter 影片下載
TikTok 影片下載
Pornhub 影片下載
Youtube 影片下載
Bilibili 影片下載
niconico 影片下載
抖音影片下載
快手影片下載
頭條影片下載
網易雲影片下載
皮皮蝦無浮水印影片下載
最右無浮水印影片下載
TED 影片下載
91porn 影片下載
微博影片下載
5sing 歌曲下載
網易雲歌曲下載
SoundCloud 歌曲下載
嘩哩嘩哩封面下載
車輛資訊查询
親戚關係計算器
即時匯率轉換
短鏈結產生器
QRCode 產生器/讀取
磁力搜索
IP 地址查詢
Whois IP 查询
這是什麼動漫
以圖搜圖
颜色代碼轉換
收款碼合併
温度單位轉換
天氣查询
身份證號碼
號碼來源地查询
快遞查询
Pornhub Logo 產生器
YouTube Logo 產生器
影片轉 GIF
微博生成器
抖音文字產生器
圖片編輯
身份證加浮水印
數字轉大寫中文
日語轉換
文件加密解密
文件編碼解碼
富文本编辑器
Markdown編輯器
摩斯密碼轉換
漢字轉拼音
漢字字典
中英文加空格
進位轉換

Youtube 影片下載

△ 開啟 「MiluTools」頁面就可以看到許多工具依照類別來區分，第一個區塊是大家需求量最大的影片、音樂下載，包含 Instagram、Twitter、YouTube、Pornhub、Bilibili、TED、Soundcloud 等影音，全部都可以在這邊找片對應的下載工具！

抖音影片下載

△ 再往下滑一些，可以看到圖片下載、轉檔、LOGO 產生器等，文字部分也有各種轉檔、編碼、字典等工具。

MikuTools

△ 工具這麼多，就拿大家最常用的 YouTube 來做示範好了，與一般的 YouTube 下載器一樣，把要下載的鏈結複製，並貼上 MikuTools 按開始獲取，下方就會出現各種音樂及影片格式，包含常見格式：mp4、webm、mp3 等，從高解析度到低解析度通通有，點擊右邊的下載鍵，會跳轉到另一個新頁面。

Bilibili 影片下載

△ 新頁面的播放棄最右方，點擊「下載」YouTube 音樂就會直接儲存到電腦啦！

網易雲歌曲下載

△ 磁力搜索原理與用種子下載電影差不多，Miku 還支援磁力載點搜尋，直接輸入你想看的片名關鍵字，就可以找到載點鏈結！直接右鍵點擊右邊的下載按鈕，把磁力載點複製下來就可以啦！複製磁力載點後，不知道怎麼下載可以參考：Motrix 1.1.3 全能載片神器！支援磁力 / 迅雷 / 百度網盤 / 種子等載點。還有其它許多工具可以使用，這邊當然無法全部示範啦，大家趕快把這款網頁版工具箱大全儲存起來吧！

MikuTools 工具網站：https://miku.tools/

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