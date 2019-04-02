現在能在「網頁」上工具太多了，舉凡各網站影片下載、音樂下載、各式產生器、文字轉換、圖片編輯等，不需要軟體開啟瀏覽器就能線上處理，但是線上工具如此多你是否書籤存到滿出來了呢？今天跟大家分享一款工具集合站「MiluTools」，顧名思義就是整合了線上的工具，目前總共收集超過 55 款線上工具在同一個頁面中，未來將會越來越齊全，包含各式影片、音樂、圖片下載等，文字、圖片編輯通通都有，只要儲存一個書籤，就有超過 55 工具可以用，算一算頗還算的！

MikuTools 小工具包含：

Instagram 圖片影片下載Twitter 影片下載TikTok 影片下載Pornhub 影片下載Youtube 影片下載Bilibili 影片下載niconico 影片下載抖音影片下載快手影片下載頭條影片下載網易雲影片下載皮皮蝦無浮水印影片下載最右無浮水印影片下載TED 影片下載91porn 影片下載微博影片下載5sing 歌曲下載網易雲歌曲下載SoundCloud 歌曲下載嘩哩嘩哩封面下載車輛資訊查询親戚關係計算器即時匯率轉換短鏈結產生器QRCode 產生器/讀取磁力搜索IP 地址查詢Whois IP 查询這是什麼動漫以圖搜圖颜色代碼轉換收款碼合併温度單位轉換天氣查询身份證號碼號碼來源地查询快遞查询Pornhub Logo 產生器YouTube Logo 產生器影片轉 GIF微博生成器抖音文字產生器圖片編輯身份證加浮水印數字轉大寫中文日語轉換文件加密解密文件編碼解碼富文本编辑器Markdown編輯器摩斯密碼轉換漢字轉拼音漢字字典中英文加空格進位轉換

△ 開啟 「MiluTools」頁面就可以看到許多工具依照類別來區分，第一個區塊是大家需求量最大的影片、音樂下載，包含 Instagram、Twitter、YouTube、Pornhub、Bilibili、TED、Soundcloud 等影音，全部都可以在這邊找片對應的下載工具！

△ 再往下滑一些，可以看到圖片下載、轉檔、LOGO 產生器等，文字部分也有各種轉檔、編碼、字典等工具。

△ 工具這麼多，就拿大家最常用的 YouTube 來做示範好了，與一般的 YouTube 下載器一樣，把要下載的鏈結複製，並貼上 MikuTools 按開始獲取，下方就會出現各種音樂及影片格式，包含常見格式：mp4、webm、mp3 等，從高解析度到低解析度通通有，點擊右邊的下載鍵，會跳轉到另一個新頁面。

△ 新頁面的播放棄最右方，點擊「下載」YouTube 音樂就會直接儲存到電腦啦！

△ 磁力搜索原理與用種子下載電影差不多，Miku 還支援磁力載點搜尋，直接輸入你想看的片名關鍵字，就可以找到載點鏈結！直接右鍵點擊右邊的下載按鈕，把磁力載點複製下來就可以啦！複製磁力載點後，不知道怎麼下載可以參考：Motrix 1.1.3 全能載片神器！支援磁力 / 迅雷 / 百度網盤 / 種子等載點。還有其它許多工具可以使用，這邊當然無法全部示範啦，大家趕快把這款網頁版工具箱大全儲存起來吧！

MikuTools 工具網站：https://miku.tools/