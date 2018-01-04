現在有很多很多的線上影音下載工具，快速下載 YouTube 的方法也很多，不過還是有許多付費版的線上影音資源工具，到底有什麼奇特之處？坦白說並沒有太多^^！這次要跟大家分享 Fast Video Downloader 這款線上影音下載工具，支援線上 34 個不同的網站影音內容，只要貼上網址就可以很方便的下載，甚至具備有排程的功能，還內建搜尋功能（但是好像怪怪的），若是有遇到什麼奇怪網站的影音難以下載時，看這款 Fast Video Downloader 吧！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-fast-video-downloader-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後找到 Register Now 點選註冊。
△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Register Now 啟動。成功之後可以看到 Successfully 的視窗！
△ 軟體支援繁體中文的介面，可以從右上角去切換語系，使用上很簡單，貼上線上影音的網址連結，之後再下方選取需要的影片解析度、轉檔格式，若要排程設定時間表預約下載，最後點選下載即可。轉換下載的視頻可以當成獨立轉檔工具使用。
△ 新的下載會出現在下載列表當中，可以方便的查看下載進度。坦白說下載速度沒有特別快，我同樣以 YouTube 為下載目標，反而免費工具 4K Video Downloader 速度還快很多啊！
http://fastpctools.com/fvd/
影音支援清單列表：http://www.fastpctools.com/fvd/videosites.html
免安裝版：
Fast Video Downloader 3.0.0.12.7z（MediaFire下載）
Fast Video Downloader 3.0.0.12.7z（Rapidgator下載）
Fast Video Downloader 3.0.0.12.7z（ZippyShare下載）
Fast Video Downloader 3.0.0.12.7z（YunFile下載）
Fast Video Downloader 3.0.0.12.7z（本站下載）
檔案大小：14.89 MB
安裝版：
Fast Video Downloader.exe（MediaFire下載）
Fast Video Downloader.exe（Rapidgator下載）
Fast Video Downloader.exe（ZippyShare下載）
Fast Video Downloader.exe（YunFile下載）
檔案大小：1.50 MB
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