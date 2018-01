現在有很多很多的線上影音下載工具,快速下載 YouTube 的方法也很多,不過還是有許多付費版的線上影音資源工具,到底有什麼奇特之處?坦白說並沒有太多^^!這次要跟大家分享 Fast Video Downloader 這款線上影音下載工具 ,支援線上 34 個不同的網站影音內容,只要貼上網址就可以很方便的下載,甚至具備有排程的功能,還內建搜尋功能(但是好像怪怪的),若是有遇到什麼奇怪網站的影音難以下載時,看這款 Fast Video Downloader 吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FAST VIDEO DOWNLOADER NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後找到 Register Now 點選註冊。△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Register Now 啟動。成功之後可以看到 Successfully 的視窗!△ 軟體支援繁體中文的介面,可以從右上角去切換語系,使用上很簡單,貼上線上影音的網址連結,之後再下方選取需要的影片解析度、轉檔格式,若要排程設定時間表預約下載,最後點選下載即可。轉換下載的視頻可以當成獨立轉檔工具使用。△ 新的下載會出現在下載列表當中,可以方便的查看下載進度。坦白說下載速度沒有特別快,我同樣以 YouTube 為下載目標,反而免費工具 4K Video Downloader 速度還快很多啊!影音支援清單列表: http://www.fastpctools.com/fvd/videosites.html 免安裝版:檔案大小:14.89 MB安裝版:檔案大小:1.50 MB