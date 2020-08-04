YouTube MP3下載

最近 Podcast 相當火紅，不過目前並沒有看出有什麼主流的 Podcast 平台，大多還是在 YouTube、Spotify、Apple Music 收聽為主，如果想要離線收聽的話對於 Spotify 來說是付費功能，因此就只能從 YouTube 著手，今天要與大家分享的是 Notube 這款線上工具，進入網頁後貼上 YouTube 網址就可以下載影片為 MP3、MP4、MP4 HD、3GP、FLV 及 M4A 六種格式，非只限於 MP3 格式，若你有需要就可以利用它來下載，就不需要再自己下載後轉檔囉。要下載高畫質 YouTube 影片，可以參考：4K Video Downloader 高畫質4K影片下載工具

Notube

Notube 是免費服務，不需任何費用、免登入會員即可下載 YouTube 影音，進入網頁後下拉選單選擇要下載的格式，支援 MP3、MP4、MP4 HD、3GP、FLV 及 M4A 六種，貼上要下載的 YouTube 影片網址後，按下 OK 即可送出。

YouTube MP3下載

這邊小編就用 MP3 來作為示範，送出之後需等待時間轉換。

youtube影片下載

轉換完成之後，按下 Download 即可完成下載。由於 Notube 是免費服務，因此按下每個按鈕時，可能會有廣告頁面跳出，只需要關閉即可繼續操作。

不論你是要製作手機鈴聲、Podcast 離線收聽還是 YouTube 影片線上轉檔，用 Notube 都可以快速滿足你的需求，且不需要任何 App 手機、電腦都能用，可以將它列入你自己的口袋清單，要用的時候就不用再花時間找工具囉。

傳送門：Notube

Notube 下載 YouTube 影片，支援 MP3 / MP4 HD 等 6 種影片格式下載，電腦手機瀏覽器隨開隨用 相關文章

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Notube 下載 YouTube 影片，支援 MP3 / MP4 HD 等 6 種影片格式下載，電腦手機瀏覽器隨開隨用 參考資料

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