最近 Podcast 相當火紅，不過目前並沒有看出有什麼主流的 Podcast 平台，大多還是在 YouTube、Spotify、Apple Music 收聽為主，如果想要離線收聽的話對於 Spotify 來說是付費功能，因此就只能從 YouTube 著手，今天要與大家分享的是 Notube 這款線上工具，進入網頁後貼上 YouTube 網址就可以下載影片為 MP3、MP4、MP4 HD、3GP、FLV 及 M4A 六種格式，非只限於 MP3 格式，若你有需要就可以利用它來下載，就不需要再自己下載後轉檔囉。要下載高畫質 YouTube 影片，可以參考：4K Video Downloader 高畫質4K影片下載工具

Notube 是免費服務，不需任何費用、免登入會員即可下載 YouTube 影音，進入網頁後下拉選單選擇要下載的格式，支援 MP3、MP4、MP4 HD、3GP、FLV 及 M4A 六種，貼上要下載的 YouTube 影片網址後，按下 OK 即可送出。

這邊小編就用 MP3 來作為示範，送出之後需等待時間轉換。

轉換完成之後，按下 Download 即可完成下載。由於 Notube 是免費服務，因此按下每個按鈕時，可能會有廣告頁面跳出，只需要關閉即可繼續操作。

不論你是要製作手機鈴聲、Podcast 離線收聽還是 YouTube 影片線上轉檔，用 Notube 都可以快速滿足你的需求，且不需要任何 App 手機、電腦都能用，可以將它列入你自己的口袋清單，要用的時候就不用再花時間找工具囉。

傳送門：Notube