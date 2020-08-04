Screenshot.Rocks

如何讓截圖看起來像是從瀏覽器截出來的呢？Screenshot.Rocks 這個線上工具可以輕鬆達成！你可能會說直接包含瀏覽器一起截不就好了？但事情通常沒有憨人所想的那麼簡單，連帶瀏覽器截圖可能會包含私人我的最愛、帳號資訊等雜訊，因此最近小邊發現了一款瀏覽器外殼產生器，只要截圖上傳、輸入特定網站網址後，就可以製作出視覺效果相當好具有瀏覽器外殼的圖片，還可以微調顏色、透明度、背景等細節，最後可以輸出 PNG、JPG、SVG 高畫質圖檔，有美編需求的各位朋友，快將這款好用的線上工具收入口袋吧！你也可以參考：Browser Frame 把截圖加上瀏覽器外框，專業度加 87%

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Screenshot.Rocks

進入 Screenshot.Rocks 首頁後，不需要登入、註冊，就可以將截圖上傳，或選擇直接輸入網站網址。

截圖加瀏覽器外框

上船完成後，就可以看到截圖已經加上瀏覽器外殼囉。

Screenshot.Rocks

首先我們來看看左側的調整欄位，可以調整那些細節？第一是可以選擇 Browser 還是 Phone 外觀，不過 Phone 並不是手機，而是平板外觀。Browser 的部分，會有許多樣式可以選擇，像是圓角、透明度、深色模式等。

Screenshot.Rocks

截圖美化

背景圖片的邊緣長度也可以透過左邊的拉桿調整。

截圖瀏覽器

當然，若是不喜歡預設背景，也可以調成透明背景、漸層背景等。

截圖加外框

最後則是瀏覽器元素的調整，包含：視窗控制項、網址欄位、網址文字、導航按鈕、設定按鈕及陰影，最後 Screenshot.Rocks 提供三種格式可供下載：PNG、JPEG 及 SVG。
Screenshot.Rocks

上圖就是加上瀏覽器外殼後的成品啦，畫質相當不錯，不過若是可以自訂尺寸就更完美了，但免費工具這樣已經相當不錯啦，若你經常會有美編需求，趕快將這款工具收下吧！

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Screenshot.Rocks 截圖加上仿 Mac 瀏覽器外框，輸入網址就能完成 相關文章

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