Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

想知道如何不透過安裝任何外掛或擴充功能，就能在 Google Chrome 瀏覽器上使用內建截圖功能嗎？就讓小編教你開啟這個隱藏功能吧！Chrome 瀏覽器還沒推出這項內建截圖功能之前，小編都習慣用 PicPickSnipaste 這兩個獲得眾多網友好評的免費螢幕截圖工具，不過現在 Chrome 瀏覽器推出內建截圖功能後，就能讓你直接選定你要的範圍截圖，超級方便，完全不用安裝任何軟體及外掛，那麼要如何開啟呢？就讓我們往下看詳細教學吧！

如何開啟 Google Chrome 瀏覽器內建截圖功能？

Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

想開啟 Chrome 內建截圖功能之前，請先確定你的 Chrome 版本是否為最新版本，沒有的話請先進行更。

Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

確定為最新版本後，請在 Chrome 網址上輸入「chrome://flags/」開啟 Chrome 實驗性功能頁面，接著在上方搜尋欄位上輸入「Desktop Screenshots」、「Desktop Sharing Hub in Omnibox」這 2 個選項，接著將後方的「Default」改為「Enabled」並按下「Relaunch」重新啟動瀏覽器即可，若你有重要視窗請先進行存檔。

Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

接下來，我們就能前往你要截圖的網頁上，點擊上方網址後的「分享按鈕」，就會跳出一個選單選，點擊「螢幕截圖」就能開始使用。

Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

點擊「螢幕截圖」後，Chrome 會將你目前的網頁變成淡黑色的，接著你就可以用滑鼠截圖你要的螢幕範圍。

Google Chrome 實用功能教學，教你免安裝外掛也能使用內建螢幕截圖功能！

截圖完畢後，就會跳出你剛截圖畫面視窗，確定沒問題點擊「下載」就能直接儲存到電腦中做使用囉！以上就是不需透過安裝任何軟體或外掛就能在 Chrome 瀏覽器直接截圖的教學，覺得方便的朋友趕緊學起來吧！

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