圖片截圖後，需要後製放大鏡效果，除了用修圖軟體之外，有什麼更簡單的方法嗎？最近小編發現 ProductShot 這款線上工具，只要將你的截圖上傳，就能夠用超級懶人的方法，替圖片加上放大鏡效果，如此一來就可以輕鬆讓人一眼看到你圖片所想要呈現的重點囉，做簡報的時候可以多加利用，不用再開複雜的修圖軟體，算是滿方便的線上工具，有需求的朋友請自行收下啦。

進入 ProductShot 網頁之後，直接上傳要編輯的圖片就可以了，如果你覺得這樣太慢，也可以事先複製好圖片，到這個頁面 Crtl + V 即可立即上傳。隱私的部分也是大家會擔心的，ProductShot 官方表示不會儲存任何圖片在他們公司的伺服器裡面，請大家安心使用。

上傳完成後就可以看到預設的效果：放大鏡＋黑色遮罩＋模糊背景。

放大鏡的位置是能夠自行移動的，如果你不喜歡他預設的效果，也可以在左側欄位調整顏色、放大程度、模糊度、覆蓋顏色、放大鏡邊框顏色等，修改完畢後直接按下 Ctrl + C 就可以儲存圖片囉，傳送門替大家放在下面，有需要的朋友趕快上傳自己的圖片試試看吧。

ProductShot：https://productshot.app/