Smart upscaler

圖片無損壓縮容易，但是模糊的照片要放大卻有難度？今天要來跟大家分享的是由 icons8 所推出的 AI 圖片無損放大服務 Smart upscaler，只要上傳 PNG、JPG 照片，並且小於 3000×3000，Smart upscaler 就能夠透過 AI 演算法幫你的圖片無損放大 2 倍、4 倍，到底有多神奇？我們來實際丟圖上去看看。你也可以參考：AI 智慧圖片無損放大，學習數十萬張圖片放大圖片 0 失真

Smart upscaler

進入 Smart upscaler 後只要將圖片拖到中間的白色框框就好囉，不需要登入也不用註冊，唯一要注意的就是圖片格式為 PNG、JPG 兩種，圖片大小不要超過 3000x3000 即可。

Smart upscaler

首先我們來測試一下非照片的卡通圖案，上傳上去後圖片預設設定是被放大 2 倍，可以看到眼睛輪廓放大觀看後，比原圖的雜訊還有降低許多，整個畫面的模糊感也大大降低，且放大後的圖片連飽和度都有所提升。

Smart upscaler

接下來看一下照片放大四倍後的效果，雖然可能因為原圖的關係放大後還是相當模糊，不過可以看到畫面有種被塗抹過、變得比較柔滑的感覺。

Smart upscaler

上面那張由於原始來源的關係，效果看不太出來，我們找一張畫質好一點的，上傳好照片後按一下右下角可以將照片放大 4 倍。

Smart upscaler

放大四倍之後，一樣來看一下眼睛周圍的輪廓，這個效果就相當明顯了，眼睛周圍變得非常清晰，對比度也有所提升。看來 Smart upscaler 的 AI 演算法真的相當不錯，可以將原本相對模糊的照片，無損放大 4 倍，看完效果後直接按下右下方的 Download 就可以完成下載囉，有需要得可以先把這個工具收下，以備不時之需。

Smart upscaler：https://icons8.com/upscaler

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