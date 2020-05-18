還在擔心找不到好用的防毒軟體嗎？Bitdefender 在防毒軟體中算相當資深而且知名，而且許多防軟體更具備 Bitdefender 的防毒引擎，一般來說大多 Bitdefender Total Security 防毒軟體都是免費試用 30 天，不過這次 Bitdefender Total Security 2020 的方案是可以免費試用 90 天，而且還是 5 台裝置的授權，雖然說三個月的授權有點短暫，不過這樣的活動通常都會持續很久，到時候換個信箱重新註冊應該就可以囉！若是你還沒有安裝強大專業的防毒軟體，Bitdefender Total Security 2020 在這裡等你領回家！

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的電子信箱後點選下方的 GET 90 DAYS FREE。

△ 下一個步驟是要你註冊 Bitdefender 的帳號，若是你已經有帳號了，也可以選擇直接登入。

△ 登入之後確認訂閱的服務是 Bitdefender Total Security，而且可以五個裝置使用，到期日還有三個月的時間。

△ 軟體的安裝從 Bitdefender 網站的個人頁面下載，選擇 Protect thie device 之後選擇 Me 就是替自己的電腦安裝，之後就會下載安裝檔案。

△ 軟體安裝時就慢慢等待囉～

△ 安裝後也會看到是五台裝置版本，以及 90 天的授權。

△ Bitdefender Total Security 2020 在使用上比較可惜的地方是目前沒有中文版本，不過基本上不太影響使用，因為防毒軟體乖乖放著就好，有問題就會幫你搞定囉！

https://www.bitdefender.com/solutions/total-security.html