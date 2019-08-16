夏季軟體優惠很多，這次 Bzfuture 推出了第二波的夏季優惠，主打的還是購買防毒軟體，不過優勢在於買防毒送 Windows 10 OEM 版本序號，坦白說這是購買便宜 Windows 10 版本的轉彎手段，羊毛出在羊身上，我相信大家能懂的！反正大家都當成購買需要的防毒軟體，然後再安裝一台新電腦並起且啟動它，畢竟安裝電腦後第一件事情就是防毒，那便宜的防毒就可以趁夏季優惠購買唷！那到底怎麼買比較划算呢？

△ 夏季優惠頁面進去之後有太多太多不同的選擇，有服毒軟體、救援軟體、備份軟體、磁區調整軟體等等，唯一的共通處就是都有送上 FREE 的 Windows 10 Pro，到底有哪修推薦優惠的選擇呢？

推薦優惠選擇

防毒軟體 免費送 台幣原價 台幣優惠價 購買 McAfee Antivirus

（1 PC 1 YEAR Global） Windows 10 Pro

OEM Key 865 元 346 元 這裡前往 Kaspersky Internet Security

（1 PC 6 Months Global Key） 865 元 346 元 這裡前往 Kaspersky Internet Security

（1 PC 1 Year Global Key） 1090 元 571 元 這裡前往 Bitdefender Antivirus Plus 2019

（3 PC 2 Year Key） 969 元 450 元 這裡前往

該怎麼買比較划算





推薦的防毒軟體有三款，分別是 McAfee Antivirus、Kaspersky Internet Security 與 Bitdefender Antivirus Plus 2019 三款，大家較熟悉的是應該是 McAfee 防毒與卡巴斯基防毒，卡巴斯基有分半年授權與一年授權，價格分別是 346 元與 571 元，當然是選一年比較划算！McAfee 防毒其實也還不錯，而 Bitdefender 防毒的評價非常高，雖然我覺得台灣用戶不多，而且沒有繁體中文介面，不過實際上我還頗推薦的，這次夏季優惠推出的是 3PC 版本，可以安裝在家裡三台電腦，而且還有兩年授權，價格才 450 元，要選當然是選這個啊！！！不過還是要對英文防毒軟體介面不害怕才可以唷！