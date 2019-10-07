你是忘記了，還是還怕想起來？10 月份的軟體優惠代碼大家是否還沒有索取呢？常常在不同的時間推送軟體好康優惠，是因為在不同的時間總是會有人有需求，便宜的軟體優惠很多人都想要，可遇不可求的機會就在這裡，這次優惠的有 Windows 10 專業版、Windows 10 家庭版、Office 2016 專業增強版、Office 2019 專業版與各種組合方案，只要使用本站的專屬優惠碼，就可以取得更好的折扣。

10 月份軟體折扣有哪些優惠？

系統軟體與文書 產品 折扣碼 優惠價格 購買 Windows 10 專業版 1PC EZ3C25

（25% OFF） 342 元 這裡 Windows 10 專業版 2PC 587元 這裡 Windows 10 家庭版 1PC 357 元 這裡 Windows 10 家庭版 5PC 1270 元 這裡 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 400 元 這裡 Office 2016 專業增強版 1PC 848 元 這裡 Win10 專業版 + Office 2016 專業版 1014 元 這裡 Win10 家庭版 + Office 2016 專業版 960 元 這裡 Office 2019 產品 折扣碼 優惠價格 購買 Win10 專業版 + Office 2019 專業版 TGO24OFFICE2019

（30% OFF） 1619 元 這裡 Win10 家庭版 + Office 2019 專業版 1569 元 這裡 Office 2019 專業增強版 1494 元 這裡

購買步驟為何？

之前曾介紹過 goodoffer24 的軟體購買，可以參考之前的文章（便宜的 Office 怎麼買？），步驟類似唷！不過折扣碼不同唷！

Windows 如何安裝？

△ 進入頁面（https://www.microsoft.com/zh-tw/software-download/windows10）後立即下載工具。或是透過本站的 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！

△ 工具打開後我們必須選擇建立另外一部電腦的安裝媒體，因為我們購買的序號是單機全新安裝使用。

△ 選擇自己要的 Windows 10 語言、版本與架構後繼續。

△ 可以直接製作成 USB 開機隨身碟，也能下載 ISO 檔案。

△ 我自己是下載 ISO 檔案，就等著慢慢下載，下載後燒成光碟就可以來安裝新電腦囉！安裝步驟可以參考：Windows 10 安裝步驟教學，第一次安裝就上手！，安裝教學比較久了，但是差異不會太大。

如何用 USB 來安裝 Windows？

現在很多人電腦已經沒有安裝光碟機了，那麼如何使用 USB 來安裝系統呢？幾款工具給大家參考：

如何安裝 Office？

請前往 https://setup.office.com/ 來認證序號與下載 Office 的安裝檔案，首先登入微軟帳號，接著輸入剛所取得的序號，接著選擇下一步。（此段以 Office 2019 來示範）

△ 通常這裡會檢查序號，序號是沒有問題的就會來到第三個步驟，接著繼續下一步。

△ 在你的服務與訂閱中（https://account.microsoft.com/services/）可以看到與帳號所結合的 Office 專業增強版 2019，這個活動所購得的序號確實通過驗證與帳號結合，之後點選安裝來下載。

△ 下載之前可以透過其他選項來選擇語言版本、32bit 或是 64bit，選擇完成後再點選安裝就會取得安裝檔案。

△ 安裝軟體過程就不多說了，安裝完成後隨意啟動一個文書工具，會看到接受並啟動的按鈕，點下去就可以直接開始使用 Office 文書工具。

△ 查看帳號與軟體資訊，Office 專業增強版 2019 是啟動完成的囉！

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