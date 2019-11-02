Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

最近常常會有種不同的軟體優惠，萬聖節之後還會有光棍節，各種好康真的是持續而來，這次又意外發現一間軟體網站，我測試購買了 Windows 10 Pro 的單機版序號，只花費了 11.35 美金，換算台幣入手價格只要 345 元，讓大家節省了許多裝機成本，若只是簡單組一台萬元的文書機，系統軟體費用只是大概只佔據了 3% 那麼一點，我也實作購買流程，有需要的話給大家參考看看。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 從這裡進入 Windows 10 Pro 的購買頁面，點選 BUY NOW 就可以進入結帳程序。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 原價是 15.75 USD，接著可以輸入「EZ27」的優惠代碼，點選 redeem 繼續。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 金額變成 11.35 USD，大概是七折多一點點的折扣。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 結帳方式也太多元了！這是我看過最多的結帳方式，雖然大多我都不認識，使用 PayPal 或是信用卡結帳不會增添手續費，基本上還是推薦這兩種方式囉！

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△ 之後到最下方輸入信箱，這個千萬不要輸入錯，因為序號會寄到信箱當中，確認信箱之後點選 PAY NOW 正式來結帳。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 我使用 PayPal 來結帳，結帳金額是 11.35 USD 無誤。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 依照我夠當下的匯率來看，相當於台幣 345 元，每天少喝一杯飲料，一個禮拜就可以輕鬆入手 Windows 10 Pro。

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

△ 購買成功的畫面，可以看到購買的單號，也請大家稍微紀錄一下，其實也會寄到你的信箱裡面。

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△ 結帳不久之後，就會收到含有 Windows 10 Professional Retail Digital Key 的郵件，購買流程就算大功告成囉！這組序號只適合單機全新安裝使用，若是升級 Windows 10 Pro 是不能使用的唷！而且序號綁定電腦，所以若是換過電腦就不能重新使用，這點得提醒大家唷！

Windows 10 Pro 300元要如何購買？哪裡買？

他們除了 Windows 10 Pro 有優惠之外，我還找到了很多不錯的優惠內容，在這裡一起整理給大家

27% OFF 折扣系列，使用 EZ27 的優惠代碼

  • Windows 10 Professional Retail Digital Key（$11.35 USD 約台幣 345 元）推薦
    這裡買：http://bit.ly/34pnJ2n
  • Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro Key Pack（$77.28 USD 約台幣 2347 元）推薦
    這裡買：http://bit.ly/2oGuE86
  • Microsoft Office 2019 Professional Plus Retail Key（$57.64 USD 約台幣 1751 元）
    這裡買：http://bit.ly/2JGkvQa
  • Microsoft Office 2019 Home and Business MAC Key（$64.85 USD 約台幣 1969 元）
    這裡買：http://bit.ly/2C6uhGI
  • Microsoft Visio Professional 2016 PC CD Key（$22.33 USD 約台幣 678 元）
    這裡買：http://bit.ly/335PA7f
  • Microsoft Project Professional 2019 PC Key（$72.05 USD 約台幣 2188 元）
    這裡買：http://bit.ly/2JFXPiC
  • Microsoft Office 2013 Home and Business Key（$13.61 USD 約台幣 413 元）
    這裡買：http://bit.ly/337HNpG

33% OFF 折扣系列，使用 EZ33 的優惠代碼

  • Microsoft Office 2016 Professional Plus Retail Key（$26.39 USD 約台幣 801 元）推薦
    這裡買：http://bit.ly/3272GQg

其他通通 10% OFF 折扣，使用 EZ10 的優惠代碼

  • Kaspersky Internet Security 1 Device 1 Year PC Key GlOBAL（$13.12 USD 約台幣 398 元）
    這裡買：http://bit.ly/2WwOfE0
  • Kaspersky Internet Security 2 Device 1 Year PC Key GlOBAL（$17.27 USD 約台幣 524 元）推薦
    這裡買：http://bit.ly/2N9VXRL
  • AOMEI Backupper Professional Key（1 Year for 2 PC）（$14.38 USD 約台幣 437 元）
    這裡買：http://bit.ly/34ku0fr
  • Avast Pro Antivirus 1 Device 1 Year PC Avast Key GLOBAL（$10.13 USD 約台幣 308 元）
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  • AOMEI Backupper Professional Key（Lifetime / 2 PC）（$28.79 USD 約台幣 874 元）推薦
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更多這裡買：https://www.g4keys.com/digital-games/software/

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