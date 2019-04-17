為什麼會有帳號密碼被取得的風險？一來是網路服務不太可靠，二來是只要有辦法直接開啟電腦，帳號密碼與序號通通藏不住，這次限時免費的工具是 Advanced Password Recovery Suite，這款工具可以替你尋找出電腦中的各種序號與帳號密碼，若你有將帳號密碼資訊記錄在瀏覽器，簡單來說就是把電腦隱私看光光，別人只要有機會使用到你的電腦，就可以取得這些資訊，只能軟體很方便，就不要碰到有心人，自己使用的話當然就是備份這些資訊，若要安裝新電腦時就不用再煩惱當初的序號去哪了？密碼是什麼之類的問題了！

△ 軟體免安裝板可以在文末取得，開啟軟體後點選右下角的 Activate Now。

△ 之後會跳出輸入序號的小視窗，請大家直接點選 Register my FREE 6 Months License。

△ 接著輸入自己的信箱點選 Register。

△ 之後起到自己的信箱中收信，點選確認帳號的連結，確認之後再繼續下一步。

△ 確認完帳號之後，點選 Activate 之後啟動軟體。

△ 取得半年份的授權，其實也很夠用了，這類軟體大家應該有不會常常開啟。

△ 回到軟體主頁點選下方的 Perform a quick recovery 就會開始進行序號、帳號密碼的掃瞄，結果數量會統計在後方的 Total Items。

△ 軟體序號全部都被秀出來了！若是電腦有要移機或是重新安裝，軟體序號記得要先備份。

△ 瀏覽器的帳號密碼資訊也有被記錄，所以我通常不太儲存密碼資訊在瀏覽器^^。

△ Wi-Fi 的密碼也都可以被知道，若是真的忘記 Wi-Fi 密碼也可以透過這種方式來查詢喔！

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免安裝版：

Advanced Password Recovery Suite 1.0.4.7z（MEDIAFIRE下載）

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