HackBrowserData

你有很多密碼儲存在 Chrome 瀏覽器嗎？那你可要小心啦，因為最近小編發現這款 HackBrowserData 解密工具，完全不需要輸入任何密碼，就可以將儲存在 Chrome 瀏覽器的所有帳號密碼通通挖出來。HackBrowserData 這款工具在 Windows、macOS 及 Linux 三大平台中皆能夠使用，若你有許多重要帳密都儲存於 Chrome 可要小心囉！如果你常常忘記密碼，那你可以試試 LoginCode 1.9.0 強化版的密碼管理員

HackBrowserData

文末有 HackBrowserData 載點能夠免費下載，Windows、macOS 及 Linux 三大平台全支援。（大家請勿用於非法用途）下載打開 hack-browser-data 即可。

HackBrowserData

Windows 系統不需要輸入密碼就可以解密 Chrome 所有密碼，macOS 系統則是因為安全性關係，需要輸入「鑰匙圈」密碼
才可以取得，相較於 Windows 更安全一些。

瀏覽器密碼匯出

程序執行完成後，就可以在 HackBrowserData 的資料夾中，看到存成 .csv 檔的密碼啦！

Chrome儲存密碼

HackBrowserData 可以取得瀏覽器的資料有密碼、書籤、歷史紀錄及 Cookie 等，不限於 Chrome 瀏覽器 Firefox、Edge、Opera 等瀏覽器資料同樣通通可以輕鬆匯出。

Windows 版本：
HackBrowserData 0.3.5.zip（GITHUB下載）
檔案大小：2.07 MB

Mac 版本：
hack-browser-data-v0.3.5-osx-64bit.zip（GITHUB下載）
檔案大小：2.29 MB

Linux 版本：
hack-browser-data-v0.3.5-linux-64bit.zip（GITHUB下載）
檔案大小：2.31 MB

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