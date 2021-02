現在的社會越來E化,大家腦袋中的密碼越來越多,光是電子信箱就不知道幾個,還有許多註冊地的網站,更別說是一張張的提款卡,當這麼多密碼資訊在腦中的時候,難免會有忘記的時候,若是只用固定密碼也是可以,不過安全性就很糟糕,這之前在密碼安全介紹了許多,最好能定時得更改密碼,也避免所有的密碼都相同,不過我知道這的確很難!像我自己有時候一個禮拜不上班,再去上班時就忘記密碼了@@,若是你有眾多密碼的困擾,不妨試試看 Efficient Password Manager 專業的密碼管理軟體,專業版正在限時免費當中,有需求的朋友快收下!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EFFICIENT PASSWORD MANAGER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

你可以將所有的密碼記錄在Efficient Password Manager之內,當成自己的一個密碼庫,當然包含曾經註冊過的網站,有時候真的只是一時要查詢甚麼資訊而註冊,之後就再也沒又想起過,所以說這樣的軟體還是有必要性啦!

第一次使用軟體時請先設定一組安全密碼,以後才可以開啟所管理的密碼,所以這組密碼一定要設定成比較熟悉的啊!

這套軟體的設計還不錯,可以設定不同的密碼型態,包含了網站、軟體序號、E-mail帳號與FTP帳號。所儲存的欄位格式也稍微有所不同,而專業版有更多的功能,不過我覺得基本使用免費版的確就足夠,前提就是還是需要有密碼管理的需求與習慣啦!

軟體內建了產生密碼的功能,隨機的密碼有一定的安全性,我覺得可以使用在不常使用的網站,不然每次登入還要開啟這軟體也很麻煩。而有些人認為這樣的軟體更有風險,密碼集中管理的狀況下,若是外層的密碼被破解,或是存檔被解析,搞不好一次損失的更多,而且也不一定隨時都有得查詢密碼,因此還是靠頭腦吧~或是手寫下密碼,但是不要特別標明是哪裡的!

