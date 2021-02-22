現在的社會越來E化，大家腦袋中的密碼越來越多，光是電子信箱就不知道幾個，還有許多註冊地的網站，更別說是一張張的提款卡，當這麼多密碼資訊在腦中的時候，難免會有忘記的時候，若是只用固定密碼也是可以，不過安全性就很糟糕，這之前在密碼安全介紹了許多，最好能定時得更改密碼，也避免所有的密碼都相同，不過我知道這的確很難！像我自己有時候一個禮拜不上班，再去上班時就忘記密碼了@@，若是你有眾多密碼的困擾，不妨試試看 Efficient Password Manager 專業的密碼管理軟體，專業版正在限時免費當中，有需求的朋友快收下！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EFFICIENT PASSWORD MANAGER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

你可以將所有的密碼記錄在Efficient Password Manager之內，當成自己的一個密碼庫，當然包含曾經註冊過的網站，有時候真的只是一時要查詢甚麼資訊而註冊，之後就再也沒又想起過，所以說這樣的軟體還是有必要性啦！

第一次使用軟體時請先設定一組安全密碼，以後才可以開啟所管理的密碼，所以這組密碼一定要設定成比較熟悉的啊！

這套軟體的設計還不錯，可以設定不同的密碼型態，包含了網站、軟體序號、E-mail帳號與FTP帳號。所儲存的欄位格式也稍微有所不同，而專業版有更多的功能，不過我覺得基本使用免費版的確就足夠，前提就是還是需要有密碼管理的需求與習慣啦！

軟體內建了產生密碼的功能，隨機的密碼有一定的安全性，我覺得可以使用在不常使用的網站，不然每次登入還要開啟這軟體也很麻煩。而有些人認為這樣的軟體更有風險，密碼集中管理的狀況下，若是外層的密碼被破解，或是存檔被解析，搞不好一次損失的更多，而且也不一定隨時都有得查詢密碼，因此還是靠頭腦吧～或是手寫下密碼，但是不要特別標明是哪裡的！

http://www.efficientpasswordmanager.com/

免安裝版：

Efficient Password Manager Pro 5.60.7z（GOOGLE下載）

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