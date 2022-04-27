Browser Password Recovery Tool

想換瀏覽器？如何將瀏覽器的密碼備份出來？Browser Password Recovery Tool 能夠一鍵掃描並復原電腦上所有瀏覽器的密碼，支援幾乎所有常見的瀏覽器，例如：Google Chrome、Microsoft Edge（含 Legacy 和 Chromium）、Opera、Firefox、Brave 等，復原後可以複製每組密碼使用，或將所有密碼輸出為 txt 文件，原價 19.95 美金，現在正推出限時免費活動，有需要的各位可以把握機會收下喔！另一款 HackBrowserData 同樣可以實現一樣的效果，如果你錯過限時免費就用它來替代吧。

瀏覽器密碼匯出

首先先到文章後方，點擊連結下載 Browser Password Recovery Tool，下載之後完成安裝。

瀏覽器密碼復原

開啟之後，點擊右下角的「立即啟用」。

瀏覽器密碼備份

找到 Register my FREE 6 Months License 來取得授權。

Browser Password Recovery Tool

然後輸入你的 Email 點擊 Register 註冊。

Chrome 密碼備份

再到 Email 點擊驗證連結就完成啦！

Edge 密碼備份

驗證後，回到 Browser Password Recovery Tool 點擊 Activate 就完成這次的限時免費領取啦。

Firefox 密碼備份

啟用後可以看到啟用成功的提示視窗，此次的序號授權為 180 天。

Browser Password Recovery Tool

回到 Browser Password Recovery Tool 主畫面，點擊掃描後，軟體就會自動偵測所有電腦瀏覽器儲存的密碼。

Browser Password Recovery Tool

掃描後可以一鍵儲存所有密碼，並且透過 Browser Password Recovery Tool 復原密碼文件到指定瀏覽器上，常見瀏覽器：Chrome、Edge、Opera、Firefox 通通支援，連結小編放在下方，趕快收下吧！

https://pctrek.com/

免安裝版：
Browser Password Recovery Tool.7z（GOOGLE下載）
Browser Password Recovery Tool.7z（1DRV下載）
Browser Password Recovery Tool.7z（MEDIAFIRE下載）
Browser Password Recovery Tool.7z（RAPIDGATOR下載）
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