不少人工作都透過電腦居多,而如今越來越多 Web 工具可以使用,坦白說好像只要有瀏覽器就可以了,因此瀏覽器的安全與隱私更加重要,Fast Browser Cleaner 是一套專門為瀏覽器所設計的清理工具,支援 IE、Firefox、Chrome 與 Opera,可以針對 Addons、暫存垃圾、密碼與隱私進行清理的動作,還可以設定瀏覽器啟動、首頁與搜尋引擎的功能,這款原本價值 19.9 美金的清理工具,現在限時免費當中,大家不妨下載來試試看唷!

△ 活動頁面點選 DOWNLOAD FAST BROWSER CLEANER NOW 繼續。

△ 該填寫的資訊確實填寫後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 後就會取得這次活動的序號以及軟體下載連結,也可以到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後點選 Register Now 進行註冊。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號,並且點選 Register Now 進行註冊。

△ 看到以上這畫面代表註冊成功囉!

△ 從軟體首頁勾選需要清理的瀏覽器,目前只支援 IE、Firefox、Chrome 與 Opera 是少了一點,但也是最常見的瀏覽器,勾選後點選 Start Scan Now 開始清理。

△ 之後就會列出軟體的 Temp File 暫存檔案,這些大多都是可以清除的,全選之後 Clean Now 就能直接清除囉!

△ 附加的功能還可以查看所有的 Addons,若是要批次刪除的話,也可以勾選後直接 Clean 唷!

http://fastpctools.com/fbc/

