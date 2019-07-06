【限時免費】Fast Browser Cleaner 2.1.1.0 瀏覽器清理工具，Addons、暫存檔、密碼與隱私清除

2019-07-06 08:45:06 哇哇

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

不少人工作都透過電腦居多，而如今越來越多 Web 工具可以使用，坦白說好像只要有瀏覽器就可以了，因此瀏覽器的安全與隱私更加重要，Fast Browser Cleaner 是一套專門為瀏覽器所設計的清理工具，支援 IE、FirefoxChromeOpera，可以針對 Addons、暫存垃圾、密碼與隱私進行清理的動作，還可以設定瀏覽器啟動、首頁與搜尋引擎的功能，這款原本價值 19.9 美金的清理工具，現在限時免費當中，大家不妨下載來試試看唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/fast-browser-cleaner-giveaway-coupon-sale

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 活動頁面點選 DOWNLOAD FAST BROWSER CLEANER NOW 繼續。

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△ 該填寫的資訊確實填寫後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 後就會取得這次活動的序號以及軟體下載連結，也可以到文末下載免安裝版。

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 開啟軟體後點選 Register Now 進行註冊。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號，並且點選 Register Now 進行註冊。

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 看到以上這畫面代表註冊成功囉！

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 從軟體首頁勾選需要清理的瀏覽器，目前只支援 IE、FirefoxChromeOpera 是少了一點，但也是最常見的瀏覽器，勾選後點選 Start Scan Now 開始清理。

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 之後就會列出軟體的 Temp File 暫存檔案，這些大多都是可以清除的，全選之後 Clean Now 就能直接清除囉！

Fast Browser Cleaner 瀏覽器清理工具

△ 附加的功能還可以查看所有的 Addons，若是要批次刪除的話，也可以勾選後直接 Clean 唷！

http://fastpctools.com/fbc/

免安裝版：
Fast Browser Cleaner 2.1.1.0.7z（GOOGLE下載）
Fast Browser Cleaner 2.1.1.0.7z（1DRV下載）
Fast Browser Cleaner 2.1.1.0.7z（BANKUPLOAD下載）
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檔案大小：1.36 MB

安裝版：
Fast Browser Cleaner 2.1.1.0.exe（SHAREWAREONSALE下載）
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