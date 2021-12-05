HippoVideo 免費製作精美聖誕節影片工具，讓你在聖誕節當天把影片寄給你想祝福的人吧！

想在聖誕節當天，製作一部精美的聖誕祝福影片，並透過連結傳給親朋好友看嗎？就讓 Hippo Video 免費製作聖誕節影片工具來幫你吧！在 Hippo Video 網站中，只要透過 4 個步驟，便可製作出一部精美的聖誕祝福影片，共有 5 種聖誕主題讓你挑選，接著上傳你自行錄製的聖誕影片，輸入一些祝福的話，網站就會把以上內容合併，自動做成精美的音樂短片，接著便可將影片連結複製，透過通訊軟體分享給你想祝福的人看囉！想親手製作聖誕裝飾嗎？可參考這篇：KROKOTAK 聖誕節 DIY 裝飾教學網！

Hippo Video 聖誕影片製作教學

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進到 Hippo Video 網站後，直接往下滑，便可看到製作影片的第一步，首先共有 5 種聖誕主題讓你選，每種主體都可先讓你預覽內容，選好後按下「Select Theme & Go to Next Step」。

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第二部的地方，可讓你選擇「Record Video（錄製）」、「Import Video（匯入）」，若選擇匯入的話，你的影片大小不能超過 500 MB。

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接著等影片上傳好之後，便可點擊「SUBMIT」到下一步。若想修剪影片的話，網站也有提供「Trim」影片修剪工具讓你使用。

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在第三步這裡，請填上你的 Email、照片、Logo，最後在最下方輸入一些祝福的話語（限英文）。

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接著切換到「Background music」，共有兩首聖誕背景音樂讓你選擇，可先試聽在選，確定之後便可按下「Get Video Rolling」到下一步。

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第四部會先將上面的步驟選內容合併，開始製作聖誕影片。

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影片完成後，你便可以看到你所上傳的影片，套上你選擇的主題樣式，是不是超有聖誕氣氛呢？若想事先查看對方看到的影片畫面，可點選「PREVIEW」查看，接著你可以在下方輸入對方的英文名字，並按下「Copy URL」將影片連結透過通訊軟體傳給對方，讓他們點開連結時，便可看到影片中帶有自己名字的聖誕祝福影片囉！

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上圖就是對方點開會看到的畫面，在影片中，會看到你輸入的祝賀詞、對方英文命名字以及你上傳的照片與 Logo。想將自己祝福影片，變成溫馨十足的聖誕節影片嗎？趕緊將這款 Hippo Video 免費製作聖誕節影片工具收下吧！

Hippo Video：https://www.hippovideo.io/video-greetings.html

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