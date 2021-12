想在聖誕節當天,製作一部精美的聖誕祝福影片,並透過連結傳給親朋好友看嗎?就讓 Hippo Video 免費製作聖誕節影片工具來幫你吧!在 Hippo Video 網站中,只要透過 4 個步驟,便可製作出一部精美的聖誕祝福影片,共有 5 種聖誕主題讓你挑選,接著上傳你自行錄製的聖誕影片,輸入一些祝福的話,網站就會把以上內容合併,自動做成精美的音樂短片,接著便可將影片連結複製,透過通訊軟體分享給你想祝福的人看囉!想親手製作聖誕裝飾嗎?可參考這篇:KROKOTAK 聖誕節 DIY 裝飾教學網!

Hippo Video 聖誕影片製作教學

進到 Hippo Video 網站後,直接往下滑,便可看到製作影片的第一步,首先共有 5 種聖誕主題讓你選,每種主體都可先讓你預覽內容,選好後按下「Select Theme & Go to Next Step」。

第二部的地方,可讓你選擇「Record Video(錄製)」、「Import Video(匯入)」,若選擇匯入的話,你的影片大小不能超過 500 MB。

接著等影片上傳好之後,便可點擊「SUBMIT」到下一步。若想修剪影片的話,網站也有提供「Trim」影片修剪工具讓你使用。

在第三步這裡,請填上你的 Email、照片、Logo,最後在最下方輸入一些祝福的話語(限英文)。

接著切換到「Background music」,共有兩首聖誕背景音樂讓你選擇,可先試聽在選,確定之後便可按下「Get Video Rolling」到下一步。

第四部會先將上面的步驟選內容合併,開始製作聖誕影片。

影片完成後,你便可以看到你所上傳的影片,套上你選擇的主題樣式,是不是超有聖誕氣氛呢?若想事先查看對方看到的影片畫面,可點選「PREVIEW」查看,接著你可以在下方輸入對方的英文名字,並按下「Copy URL」將影片連結透過通訊軟體傳給對方,讓他們點開連結時,便可看到影片中帶有自己名字的聖誕祝福影片囉!

上圖就是對方點開會看到的畫面,在影片中,會看到你輸入的祝賀詞、對方英文命名字以及你上傳的照片與 Logo。想將自己祝福影片,變成溫馨十足的聖誕節影片嗎?趕緊將這款 Hippo Video 免費製作聖誕節影片工具收下吧!

Hippo Video:https://www.hippovideo.io/video-greetings.html