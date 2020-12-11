KROKOTAK 聖誕節親子 DIY 裝飾教學網，讓你不花錢還能讓親子間的關係更緊密！

歡樂的聖誕節又快到了，想與孩子一起在家動手 DIY 布置聖誕裝飾嗎？推薦這款「KROKOTAK」擁有超多節慶樣式手做裝飾 DIY 教學網給大家！KROKOTAK 網站的手做作品超豐富，包括線圖列印、教育勞作、創意勞作、節慶裝飾、繪畫教學、派對裝飾以及創意點心食譜等 7 種主題，雖然網站都是英文，但每種作品都有提供詳細步驟圖給你，所以不必擔心看不懂英文，趕緊與孩子一同動手玩創意一起布置聖誕節吧！更多有趣的手做 DIY 網站可參考這篇：Mrprintables 免費 DIY 素材網，親子同樂最佳法寶

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進到「KROKOTAK」網站後，首頁有目前最熱門的聖誕節勞作教學，若想其他勞作作品，網站上方有線圖列印的、教育勞作、創意勞作、節慶裝飾、繪畫教學、派對裝飾以及創意點心食譜等 7 種主題讓你選擇。

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不過今天主題是聖誕節，所以我們可以找有關聖誕節的手做勞作來看，網站中每個作品都會提供你詳細的操作步驟，就像上圖聖誕 3D 裝飾蠟燭一樣淺顯易懂，接著就是看大家的手工如何拉 XD！

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若想讓小朋友動手彩繪的話，可點選網站上方的「Printables」（線圖列印）。

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裡面有非常多適合小朋友的黑白繪圖範本，每張圖都可以點選。

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接著你可以選一張適合小朋友會會的圖紙後，按下左上角「影印機」圖示進行下載。

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當然也可將作品上色之後，在做成其他有趣的裝飾或面具都行！對於不想花大錢也能拉近與孩子間的距離的朋友，這個「KROKOTAK」聖誕節親子 DIY 裝飾教學網會非常適合你喔！

以下是小編覺得當作聖誕裝飾不錯的 5 個 DIY 手做教學推薦給大家參考：

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△ 紙雪花：點我前往

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△ 下雪的城鎮：點我前往

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△ 可愛聖誕裝飾：點我前往

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△ 可愛聖誕樹：點我前往

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△ 小雪人：點我前往

KROKOTAK：http://krokotak.com/

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啥是部落族＠圖博館 - PChome 個人新聞台
你不是批評網上的訊息除了垃圾還是垃圾，這回怎又想提升網上知識訊息了？（搜尋心得：匪站的知識量【政治等敏感議題除外】優於台、連百度也優於維基。） 你斷章取義，我是說要從網上捉到有原創性訊息的機會只能以億兆分之一計。