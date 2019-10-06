擔心玩具買來變垃圾？那何不讓垃圾逆向變為玩具呢？一位來自印度的發明家 Arvind Gypta 建立了一個網站 Toys from Trash，上面放了幾百個 DIY 教案，希望能把身邊的垃圾廢物利用，像是簡單的吸管、一個寶特瓶等，都能透過 DIY 賦予這些看似垃圾的物品第二個生命，對於老師、父母來說，可以從這些網站獲得教育小朋友的靈感，小朋友也可以從動手做的過程中得到樂趣，如果你也有小朋友，立馬去挖寶吧，將家裡的垃圾變黃金～

△ 進入 Toys from Trash 後，可以看到許多分類，有空氣與水的主題、有大氣壓力主題、有摺紙、天文學、生物學、電磁學、數學、發電機等，大家可以慢慢探索，因為每個主題進去，又是另一個世界，選項多到做不完 XD

△ 點進去主題之後，就可以看到所有 DIY 教學啦，雖然都是英文，但不用太擔心語言問題，因為裡面大多都是圖片教學，沒有太多的文字。

△ 以上圖來說，就是此次教案需要準備的物品，這是一個用蠟燭來燃燒易燃物，但利用水吸熱的特性，易燃物卻不會被燒透的實驗。

△ 對於小朋友來說可能會有相當大的視覺衝擊，可以在時做的過程中，跟小朋友說明現象中的原理，真的是一個教育性質濃厚的實驗！以下幫大家整理了幾項 DIY 教學，大家就斟酌參考囉：

△ 萬聖節要到了，如何做一個像樣的南瓜燈籠：點我看教學

△ 傳送門：如何製作一隻會飛的魚？

△ 傳送門：寶特瓶如何廢物利用？

△ 傳送門：製作一個有情緒的杯子

△ 傳送門：蠟燭噴泉

除了網站之外，甚至還有 App 可以下載，裡面收藏的所有 Arvind Gypta 的 DIY 教學課程，下面幫大家準備好載點啦，有需要的話可以下載起來。

下載：

Toys from Trash ( Google Play 下載 )

Toys from Trash ( App Store 下載 )

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html