整理檔案除了需要移動檔案與建立資料夾分類之外，若是檔案名稱能夠有秩序的話會更漂亮，很可惜 Windows 內建多檔案重新命名功能無法讓人滿足，因此有很多不同的檔案批次重新命名工具，這次介紹的 Rename Multiple Files 檔案批次重新命名工具是陽春款的，如果只是比較簡單的名稱序號、改變大小寫的重新命名功能都能滿足，目前正在限時免費當中，這樣的小工具電腦裡面不能缺少唷！

△ 進入活動頁面之後就可以看到活動序號，點選上方的 Download 就可以下載到安裝版或是免安裝版。

△ 進入下載頁面後填入信箱，點選 Start Download 就可以開始下載，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key 來輸入序號。

△ 貼上剛剛所取得的 Rename Multiple Files 序號點選 OK 就能順利啟動囉！

△ 軟體使用先加入檔案或是資料夾，檔案列表可以額外存檔或是載入，簡易的功能為字串的取代，包含檔案與附檔名的部分。

△ 進階的批次重新命名可以透過 Edit Rule 來編輯規則，重新命名預覽也會顯示在列表後段。

△ Edit Rule 中可以選擇檔案名稱、檔案名稱大小寫、副檔名大小寫、加入文字、數字或是隨機數字，添加之後可以調整順序，完成之後可以回到主頁面進行預覽，沒有問題的話點選 Rename All 就可以批次重新命名囉！

https://vovsoft.com/software/rename-multiple-files/

免安裝版：

Rename Multiple Files 1.7.7z（GOOGLE下載）

Rename Multiple Files 1.7.7z（1DRV下載）

Rename Multiple Files 1.7.7z（MEDIAFIRE下載）

Rename Multiple Files 1.7.7z（RAPIDGATOR下載）

Rename Multiple Files 1.7.7z（MEGA下載）

檔案大小：1.42 MB