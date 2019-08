電腦上安裝許多軟體,要不要更新?基於安全上的理由,是比較建議更新,避免漏洞或是 Bug 之類的,但是有些軟體從免費變成付費,更新後反而功能縮減,所以這真的沒有一定答案!Software Update Pro 是一套電腦軟體版本檢測工具,除了檢測之外也可以直接將軟體版本升級,Pro 版本更多了直接安裝熱門軟體的選擇,若電腦內軟體很多,又很習慣更新到最新版本的話,這款工具或許適合你唷!

△ 從活動頁面輸入信箱之後,點選下方的 Get My Key Now 就可以參加活動,接著到信箱去收信。

△ 從信箱內就可以收到活動序號,等等軟體啟動時就可以使用囉!免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體開啟時會先進行軟體的掃描。

△ 點選左下方的 Register now 進行軟體註冊。

△ 將剛剛所取得的帳號與序號填入,點選 Activate Now 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!可以免費使用一年

△ 批次更新軟體進入更新的選項,裡面會列出電腦內需要更新的軟體,選取後點選右下角更新,就會開始批次作業。

△ 這裡更新軟體會省去下一步的步驟,全部都是自動完成,很方便的唷!

http://www.glarysoft.com/software-update

免安裝版:

Software Update Pro 5.47.7z(GOOGLE下載)

Software Update Pro 5.47.7z(1DRV下載)

Software Update Pro 5.47.7z(MEDIAFIRE下載)

Software Update Pro 5.47.7z(RAPIDGATOR下載)

Software Update Pro 5.47.7z(本站下載)

檔案大小:4.92 MB