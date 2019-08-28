限時免費 Software Update Pro 5.47 軟體批次更新超方便，也具備批次安裝熱門軟體功能

2019-08-28 06:31:16 哇哇

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

電腦上安裝許多軟體，要不要更新？基於安全上的理由，是比較建議更新，避免漏洞或是 Bug 之類的，但是有些軟體從免費變成付費，更新後反而功能縮減，所以這真的沒有一定答案！Software Update Pro 是一套電腦軟體版本檢測工具，除了檢測之外也可以直接將軟體版本升級，Pro 版本更多了直接安裝熱門軟體的選擇，若電腦內軟體很多，又很習慣更新到最新版本的話，這款工具或許適合你唷！

限時免費：https://www.glarysoft.com/giveaway/index_su_gotd.php

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

△ 從活動頁面輸入信箱之後，點選下方的 Get My Key Now 就可以參加活動，接著到信箱去收信。

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△ 從信箱內就可以收到活動序號，等等軟體啟動時就可以使用囉！免安裝版可以到文末下載。

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

△ 軟體開啟時會先進行軟體的掃描。

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

△ 點選左下方的 Register now 進行軟體註冊。

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△ 將剛剛所取得的帳號與序號填入，點選 Activate Now 啟動。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！可以免費使用一年

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

△ 批次更新軟體進入更新的選項，裡面會列出電腦內需要更新的軟體，選取後點選右下角更新，就會開始批次作業。

Software Update Pro 電腦軟體批次更新

△ 這裡更新軟體會省去下一步的步驟，全部都是自動完成，很方便的唷！

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