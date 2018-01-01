電腦內的軟體程式百百種，你怎麼知道所有軟體都更新了？自從 iPhone 與 Android 智慧型手機普遍以來，App 都有更新的機制，連 Mac 的電腦都是如此，我覺得這會是未來的趨勢，在 Windows還沒有全面跟進之前，就只能靠自己來檢查囉！其實市面上一直有檢查軟體更新的軟體，不過大多受限於安裝版的軟體，不過【SUMo】的運作很不一樣，連免安裝版的都能偵測唷！
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△ 開啟軟體後從右上角點選 Buy SUMo Pro 之後輸入剛剛所取得的軟體序號資訊，就可以順利的註冊。
為什麼【SUMo】可以這樣的聰明呢？他的偵測機制是掃描檔案的方式，除了掃描常見的軟體安裝目錄，也會掃描系統目錄，甚至連桌面都會一併掃描，若是你有比較特別的目錄，只要指定之後也都能掃描。掃描之後會將檔案版本與線上的資料庫比對，這樣就可以得知軟體是否需要更新，雖然並不具備直接更新的功能，但是也可以套過更新網頁尋找到官方網站，再自己更新囉！
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免安裝版：
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