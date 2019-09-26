許多朋友更新 iOS 13 紛紛出現耗電快、LINE 卡卡、App Store 無法開啟等災情，為此蘋果官方推出 iOS 13.1 更新來修正許多錯誤，iOS 13.1 包含錯誤修正和改進功能，其中包括在 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上透過超寬頻技術進行 AirDrop，「捷徑」App 中建議自動化操作，以及「地圖」中分享抵達時間等功能。下面是關於 iOS 13.1 修正的錯誤詳細資訊：

△ 有些人更新到 iOS 13 之後，發生許多重大問題，像是上圖的鍵盤打字無法選字。

△ 甚至是 iOS 13 要更新至 iOS 13.1 時，連更新都無法更新！

△ 因為災情實在過於慘重，網路上還出現 iOS 13 災情回報線上表單，如果你也有出現問題，快看看是否有人跟你同病相憐，還是你只是個案呢？

AirDrop

全新 U1 晶片搭載具備空間感知功能的超寬頻技術，您可以從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 對準另一部來選取 AirDrop 對象

捷徑

「捷徑資料庫」中包含根據您日常作息所建議的自動化操作

新增個人和家庭自動化操作，可根據觸發條件自動執行捷徑

「自動化」標籤頁中新增進階動作以支援「家庭」App 的捷徑

地圖

分享抵達時間以在您的路程中傳送估計抵達時間

電池健康度

最佳化電池充電會減少 iPhone 電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度

為了 Phone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，可停用此選項的功能

若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 是否已使用 Apple 的全新原廠電池，可傳送通知

此更新項目同時包含了錯誤修正和其他改進功能。此更新項目：