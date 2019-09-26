許多朋友更新 iOS 13 紛紛出現耗電快、LINE 卡卡、App Store 無法開啟等災情，為此蘋果官方推出 iOS 13.1 更新來修正許多錯誤，iOS 13.1 包含錯誤修正和改進功能，其中包括在 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上透過超寬頻技術進行 AirDrop，「捷徑」App 中建議自動化操作，以及「地圖」中分享抵達時間等功能。下面是關於 iOS 13.1 修正的錯誤詳細資訊：

iOS 13 閃退

△ 有些人更新到 iOS 13 之後，發生許多重大問題，像是上圖的鍵盤打字無法選字。

iOS 13 鍵盤選字

△ 甚至是 iOS 13 要更新至 iOS 13.1 時，連更新都無法更新！

iOS 13 耗電

△ 因為災情實在過於慘重，網路上還出現 iOS 13 災情回報線上表單，如果你也有出現問題，快看看是否有人跟你同病相憐，還是你只是個案呢？

AirDrop

  • 全新 U1 晶片搭載具備空間感知功能的超寬頻技術，您可以從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max 對準另一部來選取 AirDrop 對象

捷徑

  • 「捷徑資料庫」中包含根據您日常作息所建議的自動化操作
  • 新增個人和家庭自動化操作，可根據觸發條件自動執行捷徑
  • 「自動化」標籤頁中新增進階動作以支援「家庭」App 的捷徑
地圖

  • 分享抵達時間以在您的路程中傳送估計抵達時間

電池健康度

  • 最佳化電池充電會減少 iPhone 電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度
  • 為了 Phone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，可停用此選項的功能
  • 若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 是否已使用 Apple 的全新原廠電池，可傳送通知
此更新項目同時包含了錯誤修正和其他改進功能。此更新項目：

  • 在「尋找」的「本人」標籤頁中加入連結，以讓訪客登入並定位遺失的裝置
  • 若 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 iPhone 螢幕無法被驗證為 Apple 的全新原廠螢幕，可傳送通知
  • 解決了「郵件」中顯示不正確的下載數量、未顯示寄件人和標題、無法選取或以旗標標示討論串、通知重複顯示或欄位重疊的問題
  • 修正了「郵件」中無法於背景下載電子郵件的問題
  • 解決了「訊息」中 Memoji 無法正確追蹤臉部表情的問題
  • 修正了「訊息」的詳細資訊畫面中無法顯示照片的問題
  • 修正了「提醒事項」中，部分使用者無法分享 iCloud 列表的問題
  • 解決了「備忘錄」中，Exchange 備忘錄可能無法顯示於搜尋結果的問題
  • 解決了「行事曆」中，生日行程重複出現多次的問題
  • 解決了「檔案」App 中無法顯示第三方登入畫面的問題
  • 修正了從鎖定畫面滑動時，「相機」方向不正確旋轉的問題
  • 解決了與鎖定畫面互動時，螢幕進入睡眠的問題
  • 解決了主畫面上的 App 圖像顯示為空白或其他 App 的問題
  • 解決了支援的背景圖片在切換淺色深色模式時，無法轉換外觀的問題
  • 解決了從「設定」的「密碼與帳號」登出 iCloud 時的穩定性問題
  • 修正了登入以更新 Apple ID 設定時可能會重複失敗的問題
  • 修正了裝置連接充電器時無法震動的問題
  • 解決了「分享表單」中的聯絡人和群組模糊顯示的問題
  • 修正了點一下拼錯的字時，無法顯示替用字詞的問題
  • 解決了多語言輸入停止運作的問題
  • 解決了使用第三方鍵盤後，無法切換回「快速輸入」鍵盤的問題
  • 修正了選取文字時，無法顯示編輯選單的問題
  • 修正了 Siri 可能無法在 CarPlay 中朗讀訊息的問題
  • 解決了 CarPlay 中無法使用第三方傳訊 App 傳送訊息的問題

https://support.apple.com/zh-tw/HT201222

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