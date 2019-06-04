2019 WWDC 蘋果發表會於 6/4 凌晨 1 點開始，iOS 13 是眾所矚目的焦點之一，其中 Dark Mode 暗黑模式、重新設計的相簿、全新人像模式、更注重隱私的 Sign in with Apple、滑動鍵盤、更多裝飾的 Memoji 等，都讓大家更期待 iOS 13 的到來，如果你沒有熬夜看完 WWDC， 看完本篇整理的 11 個 iOS 13 重點基本上就足夠啦！

速度更快

△ 首先是速度的部分，Face ID 解鎖速度快上 30%、APP 下載更快速、更新更快速、APP 開啟時間加快兩倍等等。

iOS 13 暗黑模式

△ iOS 13 推出暗黑模式，與發表會之前傳出的一樣，從通知、桌面、Widget、訊息、新聞、備忘錄、月曆、瀏覽器、Apple Music 等，全部的界面都換上了黑色的背景，可以讓 OLED 螢幕的壽命更長，用電量更省。

動態歌詞

△ 除了暗黑模式，Apple Music 新增動態歌詞功能，也就是直接把 KKbox 的動態歌詞功能搬到 Apple Music 中啦～

滑動鍵盤輸入

△ iOS 13 輸入法終於可以支援內建滑動輸入，在輸入是可以用連續的滑動來輸入，節省更多時間。以前需要透過第三方應用程式才能辦到，現在直接內建在 iOS 13 裡面。

△ 在備忘錄新增記事也會更加方便，只需要一個點擊就可以輸入更詳細的內容，完全不需要再手動輸入，讓記錄事情變得更加簡單又方便。

更新的 Apple Maps 地圖

△ 新版的 Apple Maps 加入類似 Google 地圖的街景功能，甚至比起 Google 街景更加順暢，一個點擊就可以用超級順暢的速度逛大街，但目前這個功能只在美國開放。

強化隱私：Sign in with Apple

△ 擔心用臉書和 Google 快速登入會泄露你的隱私嗎？蘋果推出了強化隱私功能，利用 Face ID 臉部辨識，就可以快速登入其他服務，並且確保你的隱私不會外露，像是 email、性別、位置資訊、朋友等。

△ 甚至利用 Apple ID 快速登入時，會隨機產生暫時性的 email，不會泄露你的真實 email。

△ 當有人發送信件到這組臨時 email 時，就會被轉寄到你的真實 email。

更多造型更多配件的 Memoji

更新的 Memoji，在造型上可以有更多的變化，像是為你的 Memoji 佩戴耳環、帽子等，甚至是戴著 AirPods 都沒問題！跟細節的像是頭髮的顏色都可以再作更細微的調整，讓 Memoji 個人化風格更加突出。

△ 還可以製作成 iMessage 貼圖，直接傳送出去～

全新 iOS 13 人像模式

△ 人像模式下可以做更細微的調整，打光可以做到更加細節，在光陰的明暗程度，透過 iPhone 調整，拍攝出來的人像就像在攝影棚中拍攝出來的效果一樣真實。

△ 透過模擬攝影棚內燈光的遠近程度，來調整人像模式的明暗，在細節的部分更加到位。

△ 全新的相片編輯功能，增加了的調整白平衡、銳利度、降噪等效果。

△ 讓人比較開心的是，影片終於可以直接旋轉、增加濾鏡，不需要再透過第三方 APP。

全新的相簿

△ iOS 13 相簿也重新設計，將來跟智慧的排列相簿，在介面上也重新做了調整。除了依照日期和澱粉重新排列之外因為根據人像、事件、位置來調整相片的排列。

△ 在相簿中，檢視大小可以用兩隻手指頭來縮放相簿的縮圖。

△ 更智慧的是，假如今天是女兒的生日，相簿會依照年份整理出女兒從小到大的照片，使用者可以更輕易的檢視只會想不出排列出來的照片回憶。

近場通訊分享音樂

△ iOS 13 中加入觸碰分享音樂，兩支 iPhone 靠近就能輕鬆分享音樂、影片。

△ 甚至回家接近 HomePod 就可以把你的音樂播放清單傳送到 HomePod 上並播放。

更自然的 Siri 語音

△ 透過神經網路，Siri 比起 iOS 12 有個人自然的語音，聽起來更有人味。

以上就是 iOS 13 重點功能，目前還未上線，一如往常將會優先釋出 Beta 版本，預計在秋季正式上線，所有 iPhone 使用者都可以期待一下啦！