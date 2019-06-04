iOS 13 新功能，11 個重點帶你快速看！

2019-06-04 03:51:39 9M87

Sign in with apple

2019 WWDC 蘋果發表會於 6/4 凌晨 1 點開始，iOS 13 是眾所矚目的焦點之一，其中 Dark Mode 暗黑模式、重新設計的相簿、全新人像模式、更注重隱私的 Sign in with Apple、滑動鍵盤、更多裝飾的 Memoji 等，都讓大家更期待 iOS 13 的到來，如果你沒有熬夜看完 WWDC， 看完本篇整理的 11 個 iOS 13 重點基本上就足夠啦！

速度更快

iOS 13

△ 首先是速度的部分，Face ID 解鎖速度快上 30%、APP 下載更快速、更新更快速、APP 開啟時間加快兩倍等等。

iOS 13

iOS 13

iOS 13 暗黑模式

iOS 13

△ iOS 13 推出暗黑模式，與發表會之前傳出的一樣，從通知、桌面、Widget、訊息、新聞、備忘錄、月曆、瀏覽器、Apple Music 等，全部的界面都換上了黑色的背景，可以讓 OLED 螢幕的壽命更長，用電量更省。

iOS 13

iOS 13

iOS 13

iOS 13

iOS 13

動態歌詞

iOS 13

△ 除了暗黑模式，Apple Music 新增動態歌詞功能，也就是直接把 KKbox 的動態歌詞功能搬到 Apple Music 中啦～

滑動鍵盤輸入

iOS 13

△ iOS 13 輸入法終於可以支援內建滑動輸入，在輸入是可以用連續的滑動來輸入，節省更多時間。以前需要透過第三方應用程式才能辦到，現在直接內建在 iOS 13 裡面。

iOS 13

△ 在備忘錄新增記事也會更加方便，只需要一個點擊就可以輸入更詳細的內容，完全不需要再手動輸入，讓記錄事情變得更加簡單又方便。

更新的 Apple Maps 地圖

2019 蘋果發表會懶人包

△ 新版的 Apple Maps 加入類似 Google 地圖的街景功能，甚至比起 Google 街景更加順暢，一個點擊就可以用超級順暢的速度逛大街，但目前這個功能只在美國開放。

強化隱私：Sign in with Apple

iOS 13

△ 擔心用臉書和 Google 快速登入會泄露你的隱私嗎？蘋果推出了強化隱私功能，利用 Face ID 臉部辨識，就可以快速登入其他服務，並且確保你的隱私不會外露，像是 email、性別、位置資訊、朋友等。

2019 WWDC 懶人包

iOS 13

△ 甚至利用 Apple ID 快速登入時，會隨機產生暫時性的 email，不會泄露你的真實 email。

Sign in with apple

△ 當有人發送信件到這組臨時 email 時，就會被轉寄到你的真實 email。

更多造型更多配件的 Memoji

更新的 Memoji，在造型上可以有更多的變化，像是為你的 Memoji 佩戴耳環、帽子等，甚至是戴著 AirPods 都沒問題！跟細節的像是頭髮的顏色都可以再作更細微的調整，讓 Memoji 個人化風格更加突出。

iOS 13

iOS 13 暗黑模式

iOS 13

iOS 13 重點整理

△ 還可以製作成 iMessage 貼圖，直接傳送出去～

全新 iOS 13 人像模式

iOS 13

△ 人像模式下可以做更細微的調整，打光可以做到更加細節，在光陰的明暗程度，透過 iPhone 調整，拍攝出來的人像就像在攝影棚中拍攝出來的效果一樣真實。

iOS 13 相簿

△ 透過模擬攝影棚內燈光的遠近程度，來調整人像模式的明暗，在細節的部分更加到位。

iOS 13

△ 全新的相片編輯功能，增加了的調整白平衡、銳利度、降噪等效果。

iOS 13功能整理

△ 讓人比較開心的是，影片終於可以直接旋轉、增加濾鏡，不需要再透過第三方 APP。

全新的相簿

iOS 13

△ iOS 13 相簿也重新設計，將來跟智慧的排列相簿，在介面上也重新做了調整。除了依照日期和澱粉重新排列之外因為根據人像、事件、位置來調整相片的排列。

iOS 13

△ 在相簿中，檢視大小可以用兩隻手指頭來縮放相簿的縮圖。

iOS 13

iOS 13

△ 更智慧的是，假如今天是女兒的生日，相簿會依照年份整理出女兒從小到大的照片，使用者可以更輕易的檢視只會想不出排列出來的照片回憶。

近場通訊分享音樂

iOS 13

△ iOS 13 中加入觸碰分享音樂，兩支 iPhone 靠近就能輕鬆分享音樂、影片。

iOS 13

△ 甚至回家接近 HomePod 就可以把你的音樂播放清單傳送到 HomePod 上並播放。

更自然的 Siri 語音

iOS 13

△ 透過神經網路，Siri 比起 iOS 12 有個人自然的語音，聽起來更有人味。

以上就是 iOS 13 重點功能，目前還未上線，一如往常將會優先釋出 Beta 版本，預計在秋季正式上線，所有 iPhone 使用者都可以期待一下啦！

iOS 13 新功能，11 個重點帶你快速看！ 相關文章

訪客留言

iOS 13 新功能，11 個重點帶你快速看！ 參考資料

iOS 13 release date, features and beta: how your iPhone is going to ...
34 分鐘前 - iOS 13 is the newly announced update for your iPhone, and it&#39;s going to be smaller and bigger in so many ways according to Apple at its&nbsp;...
iOS 12 中那些 iPad 專屬的新功能 - YouTube
你該知道的12個 iOS 12的新功能 與 小撇步 - Duration: 10:08. Atopia Studio 20,630 views 10:08 開箱 Apple iPad Pro 居然用type C | 這尺寸剛剛好 | Apple Pencil 好用 - Duration: 9:23. Men&#39;s Game 玩物誌 ...
iPhone 10大隱藏功能，它比你想像的更強大 - 每日頭條
蘋果手機這5個你絕對不知道的實用功能 ！2016-09-07 1、把蘋果手機面朝下放置放置，iOS9以上系統會自動判定手機狀態，5秒後鎖屏並進入靜音狀態。除了來電會響鈴以外，其他應用提醒都會靜音，防止被打擾哦！2、用蘋果自帶的瀏覽器訪問網頁，會自動包 ...
【FB超變態新功能】只要輸入________就能知道對方按過哪些照片讚！ | 奇奇筆記
... ：只要在搜尋欄輸入某句話，你就能夠看到對方曾經按過讚的所有照片！！雖然小編覺得這個功能 ... 點我看 【Facebook Live】臉書直播改版！6 個你不能不知道的最新功能 ！ 我們的 ...
iOS 13 專注於速度，並帶來深色模式
1 小时前 · 一如預料的，蘋果今天在 WWDC 上為我們帶來了 iOS 13，頭條的功能果然就是深色模式。 ... 早前，HomePod 只支援單個 Apple ID，所以這是一個很大的進步。iOS 13 將會預載 Siri 捷徑的 app，並會帶來一些建議來鼓勵你多使用。
iOS 13 release date, beta, features and leaks | TechRadar
Update: The iOS 13 beta release date is almost certainly next week, and new Apple leaks about the iPhone and iPad update point us to major software changes. We also explain what iOS 13 means in the wake of the iPod Touch 7th generation announcement. iOS 1
美國直擊／iOS 13來了！ 黑暗模式超炫現身| ETtoday3C家電| ETtoday ...
29 分鐘前 - 眾多果粉最期待的iPhone黑暗模式終於來了！2019年蘋果開發者大會終於開跑，如同市場傳言，iOS 13帶來了黑暗模式，讓使用者在使用iPhone時&nbsp;...
你還不知道嗎？快學起來！15 個超實用的iPhone 6 隱藏版功能- JUKSY ...
最近，國外網站Buzzfeed 就列舉了15 個iPhone 6 的隱藏版功能，讓大家能更方便的 ... iPhone 6 有個小妙招，就是進入「設定＞一般＞輔助使用」後就可以將螢幕改為灰 .... 加強改良版手機大多以「 S 」系列而命名，不知道這3 部手機的加強版會如何命名。 ... 不同的Apps 都開始支援「Dark Mode」，Apple 為了迎合市場需要，在iOS13 中&nbsp;...
iOS13什麼時候出，縱然有6大新功能，也掩蓋不了部分用戶的失望！ - 每 ...
今天我們一起看下iOS13給我們帶來了哪些新功能或者新的改變吧。 ... 都知道蘋果手機系統打開控制中心是右上部下滑，現在改為了底部上滑，而且還可以在控制中心裡長按某個功能會自動跳轉到設置菜單進行更詳細的設置。 .... 這是繼iOS11系統正式發布以來解決問題最多的版本，所以某種程度上確實要比i。
WWDC 2019 就在今晚！各路傳聞與猜測大整理 - Engadget 中文版
11 小時前 ... iOS 13. iOS 從來不會缺席WWDC，只是每年更新功能的多寡與重要性不同罷了。 ... 但除了將畫面延伸到iPad 上之外，蘋果這邊似乎能讓Apple Pencil 在桌面的軟體上 ... 目前不清楚的是哪些iPad 款式將支援當作外螢幕使用、以及它是必須透過有線，還是也 ... 不知道台北快開幕的新Apple Store 有沒有露個臉的機會呢？