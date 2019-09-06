限時免費 SUMo PRO 軟體如何檢查更新？更新強迫症靠這個

2019-09-06 10:43:13 哇哇

SUMo PRO 軟體更新檢查

每個人可能都會對於有些事情有點堅持，譬如說對電腦內的軟體更新很在意，要將軟體都更新到最新版本，SUMo PRO 就是一款很稱職的軟體更新檢查工具，功能上和 Software Update Pro 是同類型的軟體工具，可以檢查電腦的軟體是否有更新，不管是安裝版、免安裝版，只要能掃描到執行檔案，就可以替你檢查軟體是否有更新，需要更新的軟體可以直接到他們官網下載安裝，不用再去原軟體網站大海撈針找載點，我想這就是最大的優勢吧！電腦使用一段時間，就建議可以檢查一下囉！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/sumo-pro-giveaway-coupon-sale

SUMo PRO 軟體更新檢查

△ 從活動頁面點選 SUMO PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角 Buy SUMo PRO，將剛剛所取得的名稱與序號填入，點選確定啟動。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

SUMo PRO 軟體更新檢查

△ 接著就會開始自動幫你偵測電腦內的軟體，然後開始檢查是否有更新，官網上說 PRO 版本「SUMo PRO adds automatic self-update & direct update access capabilities to SUMo.」應該是說可以直接更新軟體的意思，不過我實測好像沒有自動更新功能，看到需要更新也是得手動更新，大家自己測試看看吧！

http://www.kcsoftwares.com/index.php?sumo

免安裝版：
SUMo PRO 5.9.7.430.7z（GOOGLE下載）
SUMo PRO 5.9.7.430.7z（1DRV下載）
SUMo PRO 5.9.7.430.7z（MEDIAFIRE下載）
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