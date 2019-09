每個人可能都會對於有些事情有點堅持,譬如說對電腦內的軟體更新很在意,要將軟體都更新到最新版本,SUMo PRO 就是一款很稱職的軟體更新檢查工具,功能上和 Software Update Pro 是同類型的軟體工具,可以檢查電腦的軟體是否有更新,不管是安裝版、免安裝版,只要能掃描到執行檔案,就可以替你檢查軟體是否有更新,需要更新的軟體可以直接到他們官網下載安裝,不用再去原軟體網站大海撈針找載點,我想這就是最大的優勢吧!電腦使用一段時間,就建議可以檢查一下囉!

△ 從活動頁面點選 SUMO PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角 Buy SUMo PRO,將剛剛所取得的名稱與序號填入,點選確定啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 接著就會開始自動幫你偵測電腦內的軟體,然後開始檢查是否有更新,官網上說 PRO 版本「SUMo PRO adds automatic self-update & direct update access capabilities to SUMo.」應該是說可以直接更新軟體的意思,不過我實測好像沒有自動更新功能,看到需要更新也是得手動更新,大家自己測試看看吧!

http://www.kcsoftwares.com/index.php?sumo

免安裝版:

SUMo PRO 5.9.7.430.7z(GOOGLE下載)

SUMo PRO 5.9.7.430.7z(1DRV下載)

SUMo PRO 5.9.7.430.7z(MEDIAFIRE下載)

SUMo PRO 5.9.7.430.7z(RAPIDGATOR下載)

SUMo PRO 5.9.7.430.7z(本站下載)

檔案大小:1.77 MB