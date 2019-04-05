【限時免費】DiskPulse Pro 11.7.28 專業版系統檔案監控，避免惡意軟體入侵

2019-04-05 23:10:44 哇哇 0 0

DiskPulse Pro 限時免費,License

近來部分電腦受到入侵，雖然說沒有即刻的防堵漏洞，但是都可以察覺到駭客的蛛絲馬跡，也看到了打包好的資料，這不管對於個人或是公司的損害都很大，因為永 遠不知道別人想幹什麼。在防毒軟體能正確地防堵之前，監控系統的檔案變化是個不錯的有效辦法，畢竟凡走過必留下痕跡，雖然說這樣的工具可能對一般用戶的用 途較少，不過當系統有異常時，這樣的工具能提供不錯的輔助。Disk Pulse 有免費版、企業版，旗艦版、伺服器版種種版本，免費版本的陽春功能足夠大家體驗，專業版限時免費中也不能錯過。

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/diskpulse-pro-11-7-28/

DiskPulse Pro 限時免費,License
△ 在活動頁面中點選 Download Now DiskPulse Pro 11.7.28。

DiskPulse Pro 限時免費,License

△ 之後就會下載一個壓縮檔案，檔案內包含有安裝檔案與序號檔案，也可以到文末直接下載。

DiskPulse Pro 限時免費,License

△ 開啟軟體後點選右上角 Rigister DiskPulse 註冊。

DiskPulse Pro 限時免費,License

△ 名稱隨意填寫，輸入剛剛所取得的活動序號，Register 進行註冊。

DiskPulse Pro 限時免費,License

△ 看到這畫面代表註冊完成囉！

DiskPulse Pro 限時免費,License

點選 Monitor 開始進行系統的檔案監控。

DiskPulse Pro 限時免費,License

監控的方式針對檔案資料夾，最基本可以監控整個系統資料夾，監控的同時不佔據什麼系統資源，因此也可以將其他的資料夾一併監控。

DiskPulse Pro 限時免費,License

監控的內容可以包含檔案資料夾的建立、異動、更名與刪除。

DiskPulse Pro 限時免費,License

觸發事件包含檔案名稱、檔案大小、檔案修改、檔案讀取時間、檔案建立時間、檔案安全性、檔案屬性與資料夾更名，透過軟體主畫面就可以清楚系統即時狀態的改變。

DiskPulse Pro 限時免費,License

DiskPulse Pro 限時免費,License

Disk Pulse硬碟檔案監控

免費版本的功能雖然有所受限，但是也可以製作出漂亮的報表，只是不知道給誰看就是了^^

更多的說明文件：http://www.diskpulse.com/online_help.html

安裝版：
Disk Pulse Pro 11.7.28.zip（GIVEAWAYOFTHEDAY下載）
Disk Pulse Pro 11.7.28.zip（GOOGLE下載）
檔案大小：6.50 MB

【限時免費】DiskPulse Pro 11.7.28 專業版系統檔案監控，避免惡意軟體入侵 相關文章

訪客留言

【限時免費】DiskPulse Pro 11.7.28 專業版系統檔案監控，避免惡意軟體入侵 參考資料

Disk Pulse – 監視磁碟裡的檔案活動– 0與1的邂逅
2011年10月21日 ... Disk Pulse 是一個檔案活動監視軟體，透過它我們可以在監視過程中清楚知道磁碟 裡多了哪些檔案，哪些檔案被刪除了、被重新命名了、被修改了。
有免費軟體真好: Disk Pulse 1.4.10 磁區或目錄活動監控工具
2010年1月11日 ... 這是個磁區或目錄監控的工具，你可以指定多個磁區如C 槽、D槽...等等或指定多個 目錄(支援網路硬碟、隨身碟)，來監控他們的各種活動(如圖1 ...
Android 系統上最佳的影音播放軟體 - MX Player - 傳說中的挨踢部門
很久之前與各位分享過這套 Android 上免費又優質的萬用播放軟體 — MoboPlayer ，今天要來介紹 […] ... 軟體下載 與安裝方式 (轉貼請註明 來源與出處，並遵循CC條款約定) 軟體名稱：MX Player ...
DiskPulse - Disk Change Monitor
DiskPulse is a real-time disk change monitoring solution allowing one to monitor one or more disks or directories, save reports and disk change monitoring ...
Disk Pulse 3.3.28.rar（EZ3C下載） | Po3C - 科技、軟體與免費資源等 ...
Disk Pulse 3.3.28.rar（EZ3C下載）,DiskPulse,近來部分電腦受到入侵，雖然說沒有即刻的防堵漏洞，但是都可以察覺 ... 【限時免費】DiskPulse Pro 專業版系統檔案監控，避免惡意軟體入侵相關文章 ... Smartmontools Linux中監控硬碟的健康狀態及溫度告警 ... Folder Monitor 資料夾監控，異動時發出通知 ... Shotcut 所有平台都免費使用&nbsp;...
【限時免費】DiskPulse Pro 專業版系統檔案監控，避免惡意軟體入侵｜Zi ...
監控的內容可以包含檔案資料夾的建立、異動、更名與刪除。 DiskPulse Pro 限時免費,License 觸發事件包含檔案名稱、檔案大小、檔案修改、檔案讀&nbsp;...
DiskPulse v3.4.42 即時監控檔案是否被修改、刪除_ 重灌狂人
2010年5月22日 ... DiskPulse是個「檔案監控軟體」，主要功能是用來監控指定檔案或資料夾中的檔案 是否被修改，可監控的項目包括檔案名稱的變更、檔案大小的變化、 ...
系統監控軟體｜PC Monitor可遠端網路監控伺服器軟硬體 | iThome
並可選擇安裝內容，相當方便。而安裝的應用程式方面，我們可以看到遠端系統所有 ... 硬體資訊會顯示受監控系統的硬體狀態 ，包括主機板溫度、處理器溫度，以及風扇轉速等，可即時了解目前系統的運作狀況 ...
如何有效監控電腦各種操作- 銳力電子實驗室
了解如何對電腦的各種操作進行監控！ ... 免費下載Win版 ... 的免費工具，該工具可以即時監控和顯示Windows作業系統上的所有進程的活動運行。
如何監控電腦資料夾的異動並且留下紀錄DirectoryMonitor | Po3C
DirectoryMonitor 2.12.2.2 資料夾檔案監控，新增、刪除、異動、更名通通可以 ... 很適合使用這樣的軟體，可以清楚記錄所有檔案的異動過程，若是有檔案異常的 ... 設定新增、異動、刪除與更名四種狀態的告警，也能一併監控資料夾中的資料夾， ... DiskPulse. 威力導演CyberLink PowerDirector 是非常知名的影片剪輯工具，相信不少朋友&nbsp;...