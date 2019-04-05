近來部分電腦受到入侵，雖然說沒有即刻的防堵漏洞，但是都可以察覺到駭客的蛛絲馬跡，也看到了打包好的資料，這不管對於個人或是公司的損害都很大，因為永 遠不知道別人想幹什麼。在防毒軟體能正確地防堵之前，監控系統的檔案變化是個不錯的有效辦法，畢竟凡走過必留下痕跡，雖然說這樣的工具可能對一般用戶的用 途較少，不過當系統有異常時，這樣的工具能提供不錯的輔助。Disk Pulse 有免費版、企業版，旗艦版、伺服器版種種版本，免費版本的陽春功能足夠大家體驗，專業版限時免費中也不能錯過。

△ 在活動頁面中點選 Download Now DiskPulse Pro 11.7.28。

△ 之後就會下載一個壓縮檔案，檔案內包含有安裝檔案與序號檔案，也可以到文末直接下載。

△ 開啟軟體後點選右上角 Rigister DiskPulse 註冊。

△ 名稱隨意填寫，輸入剛剛所取得的活動序號，Register 進行註冊。

△ 看到這畫面代表註冊完成囉！

點選 Monitor 開始進行系統的檔案監控。

監控的方式針對檔案資料夾，最基本可以監控整個系統資料夾，監控的同時不佔據什麼系統資源，因此也可以將其他的資料夾一併監控。

監控的內容可以包含檔案資料夾的建立、異動、更名與刪除。

觸發事件包含檔案名稱、檔案大小、檔案修改、檔案讀取時間、檔案建立時間、檔案安全性、檔案屬性與資料夾更名，透過軟體主畫面就可以清楚系統即時狀態的改變。

免費版本的功能雖然有所受限，但是也可以製作出漂亮的報表，只是不知道給誰看就是了^^

更多的說明文件：http://www.diskpulse.com/online_help.html

安裝版：

Disk Pulse Pro 11.7.28.zip（GIVEAWAYOFTHEDAY下載）

Disk Pulse Pro 11.7.28.zip（GOOGLE下載）

檔案大小：6.50 MB