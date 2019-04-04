手機講求無邊框，筆電當然也不能輸，這次將與大家開箱 ASUS ZenBook 14 UX431，給人極致無邊框的感受，ZenBook 一直都是主打力與美，這台還真的是很美，有別於以往筆電轉軸設計，ErgoLift 轉軸感覺更有力量的美，也具備打字舒適度與散熱優勢，超窄邊框的設計讓 14 吋的機種身形如同 13 吋一般，美型輕薄機身又具備有第八代 Intel Core i7 的效能表現與獨立顯卡的好效能表現，還具備四顆喇叭滿足影音需求，本篇替大家整理了 ZenBook 14 UX431 的六大重點特色，用過都會說滿意的啦！

NanoEdge 極窄邊框螢幕，全鋁合金機身設計

ErgoLift 轉軸設計，更符合人體工學的鍵盤使用角度，散熱與音效表現更好

四顆 harman kardon 喇叭，音量更大、高低音質表現更好

第八代 Intel Core i7 + 8GB 記憶體 + MX150 獨立顯卡 +512GB SSD

雙頻 802.11ac 傳輸速度高達 1734 Mbps，ASUS Wi-Fi Master 提升網路穩定度

通過 MIL-STD 810G 軍規標準的嚴格測試

重點特色如下：

第一個特點就是 NanoEdge 的顯示器，也就是最吸引人的螢幕窄邊框，在視覺上絕對是美好的，兩側邊框只有 6.45mm，讓螢幕的屏占比高達 86%，在 13 吋的機身大小之中擁有 14 吋的螢幕，在攜帶上又更棒的優勢，而 14 吋螢幕也是很多人會選擇的螢幕大小，長時間使用眼睛也比較不吃力。螢幕邊框雖然很窄，但是上方依然有視訊鏡頭。

100%sRGB 色域與廣視角技術，讓你不管在螢幕的哪個角度觀看，影像的呈現依然都是非常清晰的，尤其當大家聚在一台電腦前討論作業或是看影片時，雖然角度上稍有不同，但是給你的視覺享受是相同的。







輕薄的全鋁合金機身設計，不得不說在質感上非常的好，拿在手上有種愛不釋手的感覺，外蓋金屬質感加上華碩經典的同心圓 + 鍵盤面的銀色髮絲紋，整體的顏色為冰河藍，淡淡的銀藍色又比銀色多了些優雅的氣質，我自己使用起來的感覺是開心的，因為質感真的很好，會讓人想要擁有。

相比前一代的 ZenBook 14 體積縮減了 6%，厚度只有 15.9mm 可以替你的背包更省下一些位置，重量只有 1.45 公斤，金屬質感讓我拿起來有沉穩的感受。若你要選擇 14 吋的筆電機種，當然要選擇體積更小的 UX431。





筆電因為要取得更舒適的打字角度，當螢幕打開時也會幫鍵盤撐起一個角度，讓打字的角度更加舒適，就我使用過的華碩筆電來看，鍵盤的角度都是貼心的，ASUS ZenBook 14 UX431 採用的 ErgoLift 轉軸，與被蓋的設計在線條上我覺得更具有力道之美，原來機身、轉軸與機蓋的結合也可以有這樣的設計。

這樣的角度不僅可以讓打字時感到更加舒適，機身散熱與音效表現也取得最佳的平衡點。

影音享受也是一大賣點，現在手機 APP 與電腦網站上的影音選擇非常多，我覺得電視的依賴性已經降低不少，影音的依賴程度都在手機與電腦上，ASUS ZenBook 14 UX431 的螢幕具備 100%sRGB 色域，在聲音表現上竟然擁有四顆 harman kardon 喇叭，鍵盤兩側有兩顆負責高頻，底部也有兩顆負責低音，光是開啟 YouTube 就可以感受到渾厚的低音，音量也十分足夠，外接的喇叭真的可以省了。

在夜深人靜時放首自己喜歡的音樂，能有如此的音質我個人覺得很享受了！

作業系統為 Windows 10 Home 版本，系統規格上為第八代 Intel Core i7-8565U 1.80GHz 處理器，記憶體有 8GB，這樣的組合是在性能上是前代機型的兩倍，還有 NVIDIA GeForce MX150 的獨立顯卡，PCIe® 3.0 x2 介面的 512 GB 的 SSD 固態硬碟，儲存裝置的讀取寫入速度當非常的優秀，就系統規格面來說是強大的，已經能滿足大多人需求，不管是文書需求、影音需求、照片編修、影片剪輯與玩遊戲都可以被滿足。

除了一個 512GB 的SSD 硬碟之外，還具備一個 M.2 的空插槽，讓大家硬碟擴充的空間，像我習慣有兩顆硬碟，512GB 當系統碟算是非常足夠，另外可以再加上 1TB 或是 2TB 的資料碟來儲存資料，這樣的空間使用會更足夠，更適合主要使用筆電的行動族群。

雖然這只是一台輕薄型的筆電，但是在效能上不不會被犧牲，就我自己使用輕薄型筆電的經驗來看，獨立顯卡是最加分的，運行影片轉檔都能省時省力許多，速度上會是內建顯卡的兩倍以上。再來談到電力部分有 47 Wh，CPU 是低耗電版本，不過具備獨立顯卡通常會比較耗電，不過實際上最高也有 10.8 小時的續航力，能滿足大多行動辦公需求。





背光鍵盤也是我認為筆電不能缺少的，因為多少都會有在低光環境的狀態下，譬如說在簡報中的會議室，我打字時可能還需要偶爾看一下鍵盤，有背光還真的是比較好，我曾有用過沒有背光的機種，坦白說在昏暗環境中真的只能一直錯誤的盲打，就會很不順暢，因此鍵盤背光的確可以提升使用電腦的效率。冰河藍的機身搭上玫瑰金色的 LOGO 與鍵盤文字，這樣的配色相當具備美感。

在使用上 Fn 鍵有所改變，以往我們會透過 Fn + 功能來調整音量、螢幕亮度、鍵盤亮度等等，但是說實在 F1 - F12 反而是比較用上的，這次在設定上是有反轉過來的，音量、亮度等等可以直接操作，若是要使用 F1 到 F12 再搭配 Fn 鍵去操作，說真的這只是小小改變，但是我覺得這項功能是貼心的。

指紋感應讓電腦的使用更加安全，每次登入電腦不用再使用密碼，輕輕觸控一下非常的方便。

在各種 I/O 上有提供了 SD 讀卡機、音訊插孔、USB 2.0 *1、USB 3.1 Type-A *1、USB 3.1 Type-C *1 與 HDMI 的輸出。

在網路的表現有所提升，採用 802.11ac Gigabit 級別 Wi-Fi 傳輸，特點是具備有雙頻連線，若你家的分享器也具備雙頻的規格，在傳輸效率上就可以達到 1734 Mbps 的速度，無線傳輸可以比網路線更加有效率。網路穩定上加入了 ASUS Wi-Fi Master 的技術，簡單來說就是傳輸距離更加長遠，在 300 公尺之內都還可以穩定播放 YouTube 的 FHD 串流影片，即使使用 USB 3.0 的裝置干擾也會降低，網路穩定度有更高的提升。

最後談到機身的耐用性，筆電要好也要耐操，怎樣才算是耐操？通常只要合乎軍用標準就是耐操，這台通過 MIL-STD 810G 軍規標準的嚴格測試，包含有高海拔與低溫測試、高濕度測試以高處掉落測試，這樣的測試標準比一般筆記型電腦嚴苛許多，我只怕一台筆電陪你 10 年還不會壞掉，其實真的不用那麼久沒關係，我自己覺得大概三年就可以換一台電腦了！

原廠盒裝內還附有一個簡易皮革皮套，可以讓你的筆電多一層保護～

跑分資訊

△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 分數有到 3693 分。

△ 免費評測工具 Novabench 跑分數據為 1791 分，比我的電腦快上好多，換電腦了啦！

△ 仿 Win7 系統評分工具的 ChrisPC Win Experience Index，各項分數其實都表現不錯，不過總評分以最低分的為主，內建顯卡雖然只取得 6.9 分，不過獨立顯卡分數為 9.9 的高分唷！









△ 3DMARK 的各種跑分數據，ICE STORM 1.2 為 72163 分、CLOUD GATE 1.1 為 10814 分、SKY DRIVER 1.0 為 8251 分、FIRE STRIKE 1.1 為 2549 分。

△ 快打旋風取得 A 的分數，內建顯卡分數就非常不錯了！！！

△ 非常猛的 SSD 硬碟讀取速度，讀取高達 1694 MB/s，寫入也高達 1428 MB/s。

心得總結

最後再次整合幾大重點，極窄邊框的設計有更棒的視覺享受，全鋁合金金屬機身質感非常的棒，14 吋螢幕 13 吋機身，ErgoLift 的轉軸設計，更好的鍵盤使用體驗與散熱能力，四顆 harman kardon 喇叭高低音表現都非常的棒，第八代 Intel Core i7 + 8GB 記憶體效能表現非常不錯，MX150 獨立顯卡讓你可以玩遊戲、影音剪輯與轉檔，雙頻的網路規格有超過網路線的傳輸效率，整體機身通過高規格軍用測次，整體測試下來非常不錯，推薦給大家囉！

https://www.asus.com/tw/Laptops/ASUS-ZenBook-14-UX431FN/