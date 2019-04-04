手機講求無邊框，筆電當然也不能輸，這次將與大家開箱 ASUS ZenBook 14 UX431，給人極致無邊框的感受，ZenBook 一直都是主打力與美，這台還真的是很美，有別於以往筆電轉軸設計，ErgoLift 轉軸感覺更有力量的美，也具備打字舒適度與散熱優勢，超窄邊框的設計讓 14 吋的機種身形如同 13 吋一般，美型輕薄機身又具備有第八代 Intel Core i7 的效能表現與獨立顯卡的好效能表現，還具備四顆喇叭滿足影音需求，本篇替大家整理了 ZenBook 14 UX431 的六大重點特色，用過都會說滿意的啦！
- NanoEdge 極窄邊框螢幕，全鋁合金機身設計
- ErgoLift 轉軸設計，更符合人體工學的鍵盤使用角度，散熱與音效表現更好
- 四顆 harman kardon 喇叭，音量更大、高低音質表現更好
- 第八代 Intel Core i7 + 8GB 記憶體 + MX150 獨立顯卡 +512GB SSD
- 雙頻 802.11ac 傳輸速度高達 1734 Mbps，ASUS Wi-Fi Master 提升網路穩定度
- 通過 MIL-STD 810G 軍規標準的嚴格測試
第一個特點就是 NanoEdge 的顯示器，也就是最吸引人的螢幕窄邊框，在視覺上絕對是美好的，兩側邊框只有 6.45mm，讓螢幕的屏占比高達 86%，在 13 吋的機身大小之中擁有 14 吋的螢幕，在攜帶上又更棒的優勢，而 14 吋螢幕也是很多人會選擇的螢幕大小，長時間使用眼睛也比較不吃力。螢幕邊框雖然很窄，但是上方依然有視訊鏡頭。
100%sRGB 色域與廣視角技術，讓你不管在螢幕的哪個角度觀看，影像的呈現依然都是非常清晰的，尤其當大家聚在一台電腦前討論作業或是看影片時，雖然角度上稍有不同，但是給你的視覺享受是相同的。
輕薄的全鋁合金機身設計，不得不說在質感上非常的好，拿在手上有種愛不釋手的感覺，外蓋金屬質感加上華碩經典的同心圓 + 鍵盤面的銀色髮絲紋，整體的顏色為冰河藍，淡淡的銀藍色又比銀色多了些優雅的氣質，我自己使用起來的感覺是開心的，因為質感真的很好，會讓人想要擁有。
相比前一代的 ZenBook 14 體積縮減了 6%，厚度只有 15.9mm 可以替你的背包更省下一些位置，重量只有 1.45 公斤，金屬質感讓我拿起來有沉穩的感受。若你要選擇 14 吋的筆電機種，當然要選擇體積更小的 UX431。
筆電因為要取得更舒適的打字角度，當螢幕打開時也會幫鍵盤撐起一個角度，讓打字的角度更加舒適，就我使用過的華碩筆電來看，鍵盤的角度都是貼心的，ASUS ZenBook 14 UX431 採用的 ErgoLift 轉軸，與被蓋的設計在線條上我覺得更具有力道之美，原來機身、轉軸與機蓋的結合也可以有這樣的設計。
這樣的角度不僅可以讓打字時感到更加舒適，機身散熱與音效表現也取得最佳的平衡點。
影音享受也是一大賣點，現在手機 APP 與電腦網站上的影音選擇非常多，我覺得電視的依賴性已經降低不少，影音的依賴程度都在手機與電腦上，ASUS ZenBook 14 UX431 的螢幕具備 100%sRGB 色域，在聲音表現上竟然擁有四顆 harman kardon 喇叭，鍵盤兩側有兩顆負責高頻，底部也有兩顆負責低音，光是開啟 YouTube 就可以感受到渾厚的低音，音量也十分足夠，外接的喇叭真的可以省了。
在夜深人靜時放首自己喜歡的音樂，能有如此的音質我個人覺得很享受了！
作業系統為 Windows 10 Home 版本，系統規格上為第八代 Intel Core i7-8565U 1.80GHz 處理器，記憶體有 8GB，這樣的組合是在性能上是前代機型的兩倍，還有 NVIDIA GeForce MX150 的獨立顯卡，PCIe® 3.0 x2 介面的 512 GB 的 SSD 固態硬碟，儲存裝置的讀取寫入速度當非常的優秀，就系統規格面來說是強大的，已經能滿足大多人需求，不管是文書需求、影音需求、照片編修、影片剪輯與玩遊戲都可以被滿足。
除了一個 512GB 的SSD 硬碟之外，還具備一個 M.2 的空插槽，讓大家硬碟擴充的空間，像我習慣有兩顆硬碟，512GB 當系統碟算是非常足夠，另外可以再加上 1TB 或是 2TB 的資料碟來儲存資料，這樣的空間使用會更足夠，更適合主要使用筆電的行動族群。
雖然這只是一台輕薄型的筆電，但是在效能上不不會被犧牲，就我自己使用輕薄型筆電的經驗來看，獨立顯卡是最加分的，運行影片轉檔都能省時省力許多，速度上會是內建顯卡的兩倍以上。再來談到電力部分有 47 Wh，CPU 是低耗電版本，不過具備獨立顯卡通常會比較耗電，不過實際上最高也有 10.8 小時的續航力，能滿足大多行動辦公需求。
背光鍵盤也是我認為筆電不能缺少的，因為多少都會有在低光環境的狀態下，譬如說在簡報中的會議室，我打字時可能還需要偶爾看一下鍵盤，有背光還真的是比較好，我曾有用過沒有背光的機種，坦白說在昏暗環境中真的只能一直錯誤的盲打，就會很不順暢，因此鍵盤背光的確可以提升使用電腦的效率。冰河藍的機身搭上玫瑰金色的 LOGO 與鍵盤文字，這樣的配色相當具備美感。
在使用上 Fn 鍵有所改變，以往我們會透過 Fn + 功能來調整音量、螢幕亮度、鍵盤亮度等等，但是說實在 F1 - F12 反而是比較用上的，這次在設定上是有反轉過來的，音量、亮度等等可以直接操作，若是要使用 F1 到 F12 再搭配 Fn 鍵去操作，說真的這只是小小改變，但是我覺得這項功能是貼心的。
指紋感應讓電腦的使用更加安全，每次登入電腦不用再使用密碼，輕輕觸控一下非常的方便。
在各種 I/O 上有提供了 SD 讀卡機、音訊插孔、USB 2.0 *1、USB 3.1 Type-A *1、USB 3.1 Type-C *1 與 HDMI 的輸出。
在網路的表現有所提升，採用 802.11ac Gigabit 級別 Wi-Fi 傳輸，特點是具備有雙頻連線，若你家的分享器也具備雙頻的規格，在傳輸效率上就可以達到 1734 Mbps 的速度，無線傳輸可以比網路線更加有效率。網路穩定上加入了 ASUS Wi-Fi Master 的技術，簡單來說就是傳輸距離更加長遠，在 300 公尺之內都還可以穩定播放 YouTube 的 FHD 串流影片，即使使用 USB 3.0 的裝置干擾也會降低，網路穩定度有更高的提升。
最後談到機身的耐用性，筆電要好也要耐操，怎樣才算是耐操？通常只要合乎軍用標準就是耐操，這台通過 MIL-STD 810G 軍規標準的嚴格測試，包含有高海拔與低溫測試、高濕度測試以高處掉落測試，這樣的測試標準比一般筆記型電腦嚴苛許多，我只怕一台筆電陪你 10 年還不會壞掉，其實真的不用那麼久沒關係，我自己覺得大概三年就可以換一台電腦了！
原廠盒裝內還附有一個簡易皮革皮套，可以讓你的筆電多一層保護～
跑分資訊
△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 分數有到 3693 分。
△ 免費評測工具 Novabench 跑分數據為 1791 分，比我的電腦快上好多，換電腦了啦！
△ 仿 Win7 系統評分工具的 ChrisPC Win Experience Index，各項分數其實都表現不錯，不過總評分以最低分的為主，內建顯卡雖然只取得 6.9 分，不過獨立顯卡分數為 9.9 的高分唷！
△ 3DMARK 的各種跑分數據，ICE STORM 1.2 為 72163 分、CLOUD GATE 1.1 為 10814 分、SKY DRIVER 1.0 為 8251 分、FIRE STRIKE 1.1 為 2549 分。
△ 快打旋風取得 A 的分數，內建顯卡分數就非常不錯了！！！
△ 非常猛的 SSD 硬碟讀取速度，讀取高達 1694 MB/s，寫入也高達 1428 MB/s。
心得總結
最後再次整合幾大重點，極窄邊框的設計有更棒的視覺享受，全鋁合金金屬機身質感非常的棒，14 吋螢幕 13 吋機身，ErgoLift 的轉軸設計，更好的鍵盤使用體驗與散熱能力，四顆 harman kardon 喇叭高低音表現都非常的棒，第八代 Intel Core i7 + 8GB 記憶體效能表現非常不錯，MX150 獨立顯卡讓你可以玩遊戲、影音剪輯與轉檔，雙頻的網路規格有超過網路線的傳輸效率，整體機身通過高規格軍用測次，整體測試下來非常不錯，推薦給大家囉！