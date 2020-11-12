華碩今日 ( 11/12 ) 正式在台推出 ZenBook Flip S 「世界最薄 OLED 翻轉筆電」，ZenBook Flip S 的翻轉功能能夠滿足各種需求，包含有「平板模式」、「分享模式」、「帳篷模式」及「筆電模式」等，並邀請鳳小岳擔任產品大使，分享 ZenBook 各模式下的使用體驗。ZenBook Flip S 顯示器採用 4K OLED HDR 觸控螢幕，全機身重量 1.2 kg、薄 13.9 mm，搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、Intel Iris X 繪圖晶片，售價新台幣 59,900 元 ; 另外也同步推出 ZenBook S 全新 3:2 比例螢幕筆電，兩款筆電同步在台上市。



效能

ZenBook Flip S 規格上搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、Iris X 繪圖晶片、最高 1TB SSD 及 16GB 記憶體。內建 67Wh 電池容量，ZenBook Flip S 續航力最高可達 15 小時，沒電時搭配快速充電（USB-C）可在 49 分鐘內充飽 60% 電量。

螢幕

搭載 13.3 吋 OLED 4K 16：9 極窄邊框螢幕，解析度最高來到 3840 x 2160，具備劇院級100% DCI-P3 廣色域，色彩精準度通過 PANTONE 認證，以及 VESA DisplayHDR True Black 500 認證，能夠呈現深邃黑色。

此外也獲得德國萊茵 TÜV Rheinland 護眼認證，觸控螢幕支援 4096 階的 ASUS Pen 觸控筆，10-300g 的筆尖力道通通能夠精準感應，不論畫畫、筆記就像真實的紙筆筆觸。

螢幕背面為經典 ZenBook 金屬髮絲同心圓設計。

全新進化的 AI 智慧降噪技術降噪技術

ASUS AI 智慧降噪技術經過機器學習訓練，能有效阻絕嘈雜的背景音。 MyASUS 線上服務中所內建的 ClearVoice 麥克風，能過濾並消除背景雜音，在多簡報者模式中，能優化從不同位置發出的個別人聲，提升多人線上會議的品質。 ClearVoice 喇叭同樣能過濾發話者的背景雜音，讓人聲更為清晰。

ZenBook Flip S 世界最薄 OLED 翻轉筆電，輕僅 1.2 公斤、薄 13.9 公釐

4 大翻轉模式

ZenBook Flip S 承軸支援 360 度翻轉，搭配各種角度，能夠迎合不同的使用需求：上圖為「平版模式」。

第二種為「帳棚模式」。

第三種為「分享模式」，第四種則是一般常見的「筆電模式」

設計

ZenBook Flip S 機身為曜金黑，窄邊框鍵盤旁採用「紅銅色鑽石切割」邊框設計。

NUMBERPAD 虛擬數字觸控版 2.0

除了擁有一般筆電觸控功能外，能夠切換成 LED 發光虛擬數字鍵盤，能夠在啟用虛擬數字鍵盤的狀態下，仍可同時使用觸控板控制滑鼠。

經調教的 Wi-Fi 6

ZenBook Flip S 具備 WiFi 6 連線能力，搭配包含 ASUS WiFi Stabilizer 和 ASUS WiFi SmartConnect 等功能的 ASUS WiFi Master 技術，進一步提升無線連接效能，WiFi Stabilizer 會過濾無線干擾，讓您持續享受最快的網路速度；WiFi SmartConnect 可自動選擇最佳的 WiFi 來源，讓筆電無縫連線至最佳的 WiFi 訊號源及已知的行動熱點。

ZenBook S

ZenBook S (UX393) 以鑽石切邊精湛工藝，打造一體成型的完美機身，透過 NanoEdge

極窄邊框 3.3K 觸控螢幕、92% 螢幕佔比，提供更廣闊的視野面積，獲取更多資訊，減少

捲動畫面次數。ASUS ZenBook S 建議售價新台幣 NT$57,900 元。

https://www.asus.com/tw/2-in-1-PCs/ASUS-ZenBook-Flip-S-UX371EA/