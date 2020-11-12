ZenBook Flip S

華碩今日 ( 11/12 ) 正式在台推出 ZenBook Flip S 「世界最薄 OLED 翻轉筆電」，ZenBook Flip S 的翻轉功能能夠滿足各種需求，包含有「平板模式」、「分享模式」、「帳篷模式」及「筆電模式」等，並邀請鳳小岳擔任產品大使，分享 ZenBook 各模式下的使用體驗。ZenBook Flip S 顯示器採用 4K OLED HDR 觸控螢幕，全機身重量 1.2 kg、薄 13.9 mm，搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、Intel Iris X 繪圖晶片，售價新台幣 59,900 元 ; 另外也同步推出 ZenBook S 全新 3:2 比例螢幕筆電，兩款筆電同步在台上市。


效能

ZenBook Flip S

ZenBook Flip S 規格上搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、Iris X 繪圖晶片、最高 1TB SSD 及 16GB 記憶體。內建 67Wh 電池容量，ZenBook Flip S 續航力最高可達 15 小時，沒電時搭配快速充電（USB-C）可在 49 分鐘內充飽 60% 電量。

螢幕

ZenBook Flip S

搭載 13.3 吋 OLED 4K 16：9 極窄邊框螢幕，解析度最高來到 3840 x 2160，具備劇院級100% DCI-P3 廣色域，色彩精準度通過 PANTONE 認證，以及 VESA DisplayHDR True Black 500 認證，能夠呈現深邃黑色。

ZenBook Flip S

此外也獲得德國萊茵 TÜV Rheinland 護眼認證，觸控螢幕支援 4096 階的 ASUS Pen 觸控筆，10-300g 的筆尖力道通通能夠精準感應，不論畫畫、筆記就像真實的紙筆筆觸。

ZenBook Flip S 螢幕大小

螢幕背面為經典 ZenBook 金屬髮絲同心圓設計。

全新進化的 AI 智慧降噪技術降噪技術

ZenBook Flip S 喇叭

ASUS AI 智慧降噪技術經過機器學習訓練，能有效阻絕嘈雜的背景音。 MyASUS 線上服務中所內建的 ClearVoice 麥克風，能過濾並消除背景雜音，在多簡報者模式中，能優化從不同位置發出的個別人聲，提升多人線上會議的品質。 ClearVoice 喇叭同樣能過濾發話者的背景雜音，讓人聲更為清晰。

ZenBook Flip S 降噪

ZenBook Flip S 世界最薄 OLED 翻轉筆電，輕僅 1.2 公斤、薄 13.9 公釐

4 大翻轉模式

ZenBook Flip S OLED 帳棚模式

ZenBook Flip S 承軸支援 360 度翻轉，搭配各種角度，能夠迎合不同的使用需求：上圖為「平版模式」。

ZenBook Flip S 四大模式

ZenBook Flip S

第二種為「帳棚模式」。

ZenBook Flip S 分享模式

第三種為「分享模式」，第四種則是一般常見的「筆電模式」

設計

ZenBook Flip S

ZenBook Flip S 機身為曜金黑，窄邊框鍵盤旁採用「紅銅色鑽石切割」邊框設計。

NUMBERPAD 虛擬數字觸控版 2.0

ZenBook Flip S 觸控

除了擁有一般筆電觸控功能外，能夠切換成 LED 發光虛擬數字鍵盤，能夠在啟用虛擬數字鍵盤的狀態下，仍可同時使用觸控板控制滑鼠。

經調教的 Wi-Fi 6

ZenBook Flip S WiFi 6

ZenBook Flip S 具備 WiFi 6 連線能力，搭配包含 ASUS WiFi Stabilizer 和 ASUS WiFi SmartConnect 等功能的 ASUS WiFi Master 技術，進一步提升無線連接效能，WiFi Stabilizer 會過濾無線干擾，讓您持續享受最快的網路速度；WiFi SmartConnect 可自動選擇最佳的 WiFi 來源，讓筆電無縫連線至最佳的 WiFi 訊號源及已知的行動熱點。

ZenBook S

ZenBook S

ZenBook S (UX393) 以鑽石切邊精湛工藝，打造一體成型的完美機身，透過 NanoEdge
極窄邊框 3.3K 觸控螢幕、92% 螢幕佔比，提供更廣闊的視野面積，獲取更多資訊，減少
捲動畫面次數。ASUS ZenBook S 建議售價新台幣 NT$57,900 元。

https://www.asus.com/tw/2-in-1-PCs/ASUS-ZenBook-Flip-S-UX371EA/

華碩 ZenBook Flip S (UX371) 世界最薄 OLED 翻轉筆電，正式在台上市售價新台幣 59,900 元 相關文章

訪客留言

華碩 ZenBook Flip S (UX371) 世界最薄 OLED 翻轉筆電，正式在台上市售價新台幣 59,900 元 參考資料

華碩發表輕量 Vivobook S15S14S13 筆電，還有翻轉筆電 Vivobook Flip 14 | T客邦
華碩今年在 Computex 上依舊大出風頭，邀請了好萊塢知名女演員蓋兒加朵（Gal Gadot）擔任筆電品牌大使，推出了輕量型筆電 ASUS VivoBook S15 以及 ASUS VivoBook S14，同時還有首款採用四面窄邊框設計的 VivoBook S13 現身，另外發表了可翻轉的筆電
筆電商品新聞 - PCDIY! online
Flip 15售價才899歐元，約新台幣33,000元，這樣的配備CP值有點高。 ASUS VivoBook Flip 14 (TP401)是厚度僅15.4公釐、重量僅1.5公斤的14吋翻轉筆電。 NanoEdge 設計可將14吋Full HD顯示器納入標準的13吋筆電機殼中，使VivoBook Flip 14達到74.3%的屏佔 ... ...
華碩2019秋季電腦開倉優惠 平板電腦只售$2,998 - 科技 - am730
華碩推出秋季電腦開倉優惠！華碩香港由即日起至10月19日，於九龍灣健力工業大廈推出多款精選電腦貨品，當中以低至53折發售，為玩家而生的ROG ...
華碩輕薄筆電ZenBook Flip S台灣即日上市- SOGI手機王
2017年8月8日 — 華碩今日（8/8）宣布在Computex 2017 台北國際電腦展中發表的翻轉筆記 ... 建議售價57,900 元，UX370UA-0021A7200U 則是49,900 元。 華碩輕薄筆電ZenBook Flip S台灣即日上市. ASUS ZenBook Flip S 能夠做為筆電，也可以是平板，採用航太 ... 華碩ZenBook Flip S超薄翻轉筆電7月上市[Computex 2017].
ASUS ZenBook Flip S UX370UA | 變形筆電| ASUS 台灣
產品顏色可能會因拍照光線誤差或螢幕設定而與實際產品有所差異。 我們會盡力提供正確與完整的資料於網頁上，並保留更動、修正頁面資訊的權利，恕不另行通知。
桌機／筆電／迷你電腦 - PCDIY! online
華碩推出全球最輕薄筆電ZenBook Flip S 歡慶88節！華碩宣布於2017台北國際電腦展(COMPUTEX)中發表全球最輕薄的翻轉筆記型電腦 —ASUS ZenBook Flip S(UX370)，即日起正式在台上市，要讓所有正在挑選父親節贈禮的消費者們有不一樣的全新選擇！ 全新 ... ...
華碩超狂4K 雙螢幕筆電ZenBook Pro Duo 預計86 全台上市 ...
2019年8月1日 — ZenBook Pro Duo 售價為104900 元起；ASUS ZenBook 15 售價為56900. ... 即將發售的華碩新筆電都是為內容創作者而升的產品。具有多工螢幕的ZenBook Pro Duo 還請來台灣熱門YouTuber「理科太太」合作。 ... 下面為台北體驗點資訊： ... ASUS 宣布全球最薄OLED 翻轉筆電ZenBook Flip S 臺灣售價.
VR-Zone Chinese Tech News Nov 2012 Issue - authorSTREAM
2013年9月20日 — November 2nd, 2012 Published by: VR-Zone iPad Mini 新加坡上市，外觀輕鬆 ... iPad Mini 32GB 版本的成本僅再多出美金90 元（約新台幣2,631 元）， ... 機器將會附贈裝便當盒的便當布巾、印有小紅點的筷子以及專用的筆電內袋。 ... 7.5 作業系統的NOKIA Lumia 510 即日起於台灣上市，建議售價7,990 元。
ASUS ZenFone 4 (2017, ZE554KL) 4GB64GB 價格、評價、規格 | ePrice 比價王
華碩於 2017 年 8 月 17 日正式發表 ZenFone 4 系列智慧手機，包含 ZenFone 4 (ZE554KL)、ZenFone 4 Pro 與 ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 。這次的 ZF4 系列大玩雙鏡頭概念，每一款機種都支援雙鏡頭，有的是主相機雙鏡頭，也有像 ZenFone 4 Selfie ...
三星Note 20與Note 20 Ultra 台灣813公布上市價格等資訊- SOGI手機王
三星最新推出的 Galaxy Note 20 系列手機，共有 6.7 吋 Note 20 與 6.9 吋 Note 20 Ultra 兩款，支援 5G 上網功能，主打全新升級的 S Pen、Samsung Notes，以及能夠跨裝置、PC 整合，還有進化的攝影與錄影功能。其中，Note 20 Ultra 具備 120Hz 螢幕更新率，更 ... ...