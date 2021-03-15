ASUS ZenBook 14 UX425 及 UX435

筆電的需求提升了，我以前都會想要買桌機，現在我都只想要買又輕、又薄、螢幕窄邊框與高續航的輕薄筆電！這回合要跟大家一次開箱兩台 ASUS ZenBook 14 筆電 ，具備全世界最完整的連接埠，最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、14 吋 NanoEdge 極窄邊框螢幕等等，ASUS ZenBook 14 UX425 主打的長效續航的電力表現，ASUS ZenBook 14 UX435 同樣具備輕薄的特色，以及搭配上 ScreenPad 2.0 智慧觸控板的應用，兩台都是非常推薦的選擇，詳細內容就繼續看下去吧！

ASUS ZenBook 14 (UX425) 要輕薄也要效能

ASUS ZenBook 14（UX425）最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、儲存空間 512GB SSD ( PCIe NVMe 3.0 x 2 )、記憶體 8GB or 16GB ( LPDDR4X )、顯卡 Intel Iris  Xe Graphics，內建 Windows 10 Home 系統。以上述的規格來看，處理日常作業綽綽有餘，若平常只是瀏覽網頁、簡單軟體操作、文書作業的話，絕對是具備足夠效能的。

超輕薄，僅比 A4 紙張面積大 6%

ASUS ZenBook 14 UX425

ASUS ZenBook 14（UX425）重量僅有 1.13 公斤，薄 1.39 公分，顏色的部分共有兩種，這次開箱的是綠松灰，另外還有女生非常喜愛的星河紫可以選購。( * 1 瓦、400 尼特亮度顯示器僅有綠松灰 )

高質感金屬機身、軍規認證，中看又中用

ASUS ZenBook 14 UX425

上蓋採用金屬材質打造，設計上採用 ASUS ZenBook 系列經典同心圓右移，雖然是 14 吋筆電，整體大小與 A4 紙差不多，稍微大了 6% 左右，幾乎是差不多的，因此若你的包放的進 A4 紙，ASUS ZenBook 14（UX425）也絕對沒問題的。

外觀有高質感的設計還不夠？ASUS ZenBook 14（UX425）具備美國 MIL-STD-810G 軍規認證，通過高度測試、溫度測試及摔落測試，通過各種嚴峻環境考驗。

具備完整連接埠，輕薄但是該給的都沒少

ASUS ZenBook 14 UX425

很多輕薄筆電很方便，但是卻犧牲了連接埠，這樣就讓人有點綁手綁腳的感覺，像是辦公時還要外接 hub 才能插 USB 隨身碟、HDMI 投影機輸出等。而上述的情形在  ASUS ZenBook (UX425) 上都不會發生，因為它具備了完整連接埠，包含有 Thunderbolt 4 USB-C ( 最高 40Gbps 傳輸速度 ) x 2 、USB 3.2 Gen 1 Type-A (最高 5Gbps) x 1、HDMI x 1，甚至相機、GoPro 最常用到的 MicroSD 讀卡機都有了，讓我完全不需要外接任何 hub 就能高效辦公。

獨家 ErgoLift 軸承，舒適打字 + 提升散熱效率

ASUS ZenBook 14 UX425

ZenBook 14 在螢幕轉軸處也加入了一些巧思，採用 ErgoLift 螢幕軸承設計，這樣的設計在展開筆電時，能夠讓鍵盤產生最舒適的打字角度，並且被稍微抬起的機身也能夠提升散熱效果。

通過頂級音響大廠 Harman Kardon 認證

ASUS ZenBook 14 UX425

機身可以輕薄，不代表影音享受要被剝奪，ASUS ZenBook 14 （UX425） 在外型輕薄的狀態下，音質絕沒有跟著輕薄，採用賓士、BMW、LANDROVER 等奢華車廠御用頂級音響品牌「Harman/kardon」認證喇叭，具備環繞音效、立體聲音響，且支援 Cortana 及 Alexa 語音辨識陣列麥克風。

NanoEdge 四面極窄邊框螢幕，沈浸式視覺體驗

ASUS ZenBook 14 UX425

在顯示上給你滿滿的視覺享受，歸功於 NanoEdge 四面極窄邊框螢幕，ASUS ZenBook 14（UX425） 的螢幕佔比來到了 90%，觀看影片、工作時能夠有更沈浸式的體驗。最高亮度可達 400 尼特，螢幕上方具備紅外線攝影機，支援 Windows Hello 臉部辨識。

全尺寸發光鍵盤、窄邊框設計

ASUS ZenBook 14 UX425

鍵盤的部分採用全尺寸發光鍵盤，鍵程為 1.4mm，採窄邊框鍵盤設計，讓右側能夠放進更多功能鍵，整體更為俐落、簡潔。

NumberPad 虛擬數字觸控板

ASUS ZenBook 14 UX425

下方的 NumberPad 虛擬數字觸控板，能夠隨時切換數字鍵盤，讓 14 吋輕薄筆電也能擁有完整的數字鍵，並且能夠在數字鍵盤啟用時，同時無障礙使用滑鼠功能，這個數字鍵盤對我來說太實用了，因為我很習慣數字鍵盤的使用，有時候記帳或是輸入數字，就是要這樣的配置才會順手，相信很多人會認同的！

超強 21 小時續航力、49 分鐘內充滿 60％ 電力

ASUS ZenBook 14 UX425

放在最後也是最重要的，ASUS ZenBook 14（UX425）最強的就是「續航力」，也是許多商務人士的硬需求，搭載 67Wh 電池容量，最高可連續使用 21 小時，就算白天沒有帶充電器 ASUS ZenBook 14 ( UX425 ) 也能夠撐完一整天的工作量，另外快沒電時，搭配快充能夠在 49 分鐘內將電池充至 60%，或使用行動電源即可充電（支援 PD 充電）。

除上述幾個重點功能外，ASUS ZenBook 14（UX425）還支援 Windows Hello 臉部辨識、AI 智慧降噪技術、PD 充電、多螢幕輸出，可外接三個螢幕，最高達到四螢幕多工處理，連線能力部分採用 Wi-Fi 6、藍牙 5.0，能夠降低 75% 連線延遲，最高傳輸速度可達 2400Mbps。

ASUS ZenBook 14 (UX435) 開箱

ASUS ZenBook 14 UX435

ASUS ZenBook 14（UX435）最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、儲存空間最高 1TB SSD ( PCIe Gen 3.0 x4 )、記憶體最高 16GB、NVIDIA GeForce MX450 顯示卡、63Wh 電池容量，內建 Windows 10 Home 系統。有獨立顯卡是非常值得推薦的，若是偶爾進行圖片編輯或是簡單的影音轉檔，獨立顯卡會替效能加分不少唷！

輕、薄、美，無負擔攜帶外出

ASUS ZenBook 14 UX435

ASUS ZenBook 14（UX435 ) 機身重 1.19 公斤，薄 1.69 公分，主打輕薄且擁有「智慧觸控板」，智慧觸控板的部分就後續會有進階的介紹。

NanoEdge 極窄邊框 FHD 螢幕

ASUS ZenBook 14 UX435

螢幕同樣為 NanoEdge 極窄邊框 FHD 解析度，螢幕佔比高達 92%，具備 100% sRGB 色域、178 度可視範圍。更榮獲德國萊因專業認證，不只畫面呈現更細緻，更降低螢幕對眼睛的視覺疲勞。

高質感金屬機身

ASUS ZenBook 14 UX435

同樣採用金屬機身打造，右側 ASUS LOGO 旁可以看到經典同心圓髮絲紋路。

全尺寸發光鍵盤、窄邊框設計

ASUS ZenBook 14 UX435

鍵盤為全尺寸發光鍵盤，窄邊框設計能夠讓右側納入更多功能鍵，這部分與 ASUS ZenBook 14 ( UX425 ) 一致。

頂級音響大廠 Harman Kardon 認證

ASUS ZenBook 14 UX435

音效的部分有 Harman kardon 加持過的感覺是什麼呢？沒擁有 B＆W 沒關係，至少要聽過 B＆W 御用音響大廠認證的喇叭，聽音樂時搭配 ASUS SonicMaster 立體聲音響系統，清晰的音質 + 環繞音效立馬浮現 ; 看電影戰爭片時磅礡音效，就像親臨戰場一樣震撼，有機會一定要聽聽看什麼叫做 Harman Kardon 認證！

AI 自動降噪，背景雜音多也不怕

ASUS ZenBook 14 UX435

另外搭載第 11 代 intel 處理器的 UX425 與 UX435 同樣都具備 AI 智慧降噪技術，麥克風收音時，能夠自動過濾背景雜音，遠距會議時能夠獲得更清晰的聲音，不管是對方的雜音、還是自己的雜音通通能夠智慧去除。

輕薄美型，同樣具備完整連接埠

ASUS ZenBook 14 UX435

ASUS ZenBook 14 UX435

ASUS ZenBook 14（UX435）同樣具備完整連接埠：Thunderbolt 4 USB-C ( 最高 40Gbps 傳輸速度 ) x 2 、USB 3.2 Gen 1 Type-A (最高 5Gbps) x 1、HDMI x 1，MicroSD 讀卡機 x1。

ScreenPad 2.0 智慧觸控板

ASUS ZenBook 14 UX435

接下來是剛剛提到的「智慧觸控板」，ASUS ZenBook 14 ( UX435 ) 搭載 ScreenPad 2.0，可以視為主螢幕的延伸，比如說我正在看影片，可以將視窗從大螢幕拖到 ScreenPad 2.0 中，當作延伸螢幕來使用。如果你覺得內建的延伸螢幕不夠，ASUS ZenBook 14 支援多螢幕輸出，還可再外接 3 個螢幕，最多可 4 螢幕工作。

ASUS ZenBook 14 UX435

此外，也能夠新增自己常用的 App 釘選在 ScreenPad 2.0 上，在自己的工作流程上，能夠快速啟動、切換常用應用程式。甚至還能夠開啟工作組合 App，比如說我工作時一定會開 Email、Google 行事曆及 Facebook 粉絲專頁，這時就能夠把這三個 App 設定為「同捆包」，一鍵就能夠開啟三個同時會用到的應用程式，在處理不同工作時，設定不同的 App 組合就能夠一秒進入工作狀態，不用再分成多個程式開啟！

ASUS ZenBook 14 UX435

能夠將非主要視窗一鍵向下放置延伸螢幕，這個功能相當方便，應用相當廣泛，像是製作簡報需要參考資料時，就能夠將參考資料放在 ScreenPad 2.0 上，主螢幕則是能夠持續製作 PPT 簡報畫面，這樣我能夠一邊看參考資料對照，一邊能夠不中斷繼續製作簡報。

當然不用時也可以將  ScreenPad 2.0 關閉，一秒就回復成一般的觸控板，或者切換成數字鍵盤、撥打電話、手寫板等。關於 ScreenPad 2.0 在之前 ZenBook 14（UX434） 開箱文時就深深吸引我了，想要了解的可以參考：開外掛的智慧觸控板 ScreenPad 2.0 初體驗

搭載第 11 代 Intel 處理器的「UX425」與「UX435」

ASUS ZenBook 14 (UX425) 與 ASUS ZenBook 14 (UX435)跑分校能比較

△ UX425 上圖與 UX435 下圖

快取記憶體與記憶體效能測試

ASUS ZenBook 14 (UX425) 與 ASUS ZenBook 14 (UX435)跑分校能比較

「UX425 」與「UX435 」內建 16GB 4266MHz LPDDR4X 規格記憶體，「UX425 」主要記憶體效能測試結果為 62401 / 63531 / 56154 MB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序則為 98.8 ns， L3 快取記憶體的效能表現為 168.94 / 151.94 / 155.27 GB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序為 1.6 ns。「UX435 」主要記憶體效能測試結果為 62503 / 63536 / 56235 MB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序則為 102.9 ns， L3 快取記憶體的效能表現為 144.82 / 118.72 / 102.73 GB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序為 0.7 ns。

  UX425 UX435
AIDA 64 主要記憶體測試（讀取） 62401 MB/s 62503 MB/s
AIDA 64 主要記憶體測試（寫入） 63531 MB/s 63536 MB/s
AIDA 64 主要記憶體測試（拷貝） 56154 MB/s 56235 MB/s
AIDA 64 主要記憶體測試（延遲） 98.8 ns 102.9 ns
AIDA 64 L3 快取記憶體（讀取） 168.94 GB/s 144.82 GB/s
AIDA 64 L3 快取記憶體（寫入） 151.94 GB/s 118.72 GB/s
AIDA 64 L3 快取記憶體（拷貝） 155.27 GB/s 102.73 GB/s
AIDA 64 L3 快取記憶體（延遲） 1.6 ns 0.7 ns

△ 「UX425 」與「UX435 」快取記憶體與記憶體效能測試圖表

硬碟讀寫效能測試

ASUS ZenBook 14 UX425

「UX425 」與「UX435 」內建 PCIe NVM 3.0 x2 M.2 SSD 固態硬碟，儲存容量最大分別為 512GB（UX425）、1TB （UX435）規格，UX425 採用 NVMe Intel 004c 架構、UX435 則採用 NVMe SAMSUNG 架構。在 CrystalDiskMark 的循序讀寫效能表現 UX425 為 1927.02 / 1751.56 MB/s，UX435 為 3554.51 / 3018.66 MB/s。TxBench 效能測試中，UX425 獲得 1917.313 /1790.479 MB/s 的效能表現，UX435 也有 2624.809 /2889.485 MB/s 的效能表現。最後在 AS SSD Benchmark 效能測試中，UX425 獲得 2278 分效能分數，以及 1630.72 / 966.27 MB/s 的效能表現，而 UX435 也獲得 3997 分效能分數，以及 2924.02 / 1357.87 MB/s 的效能表現。

  UX425 UX435
儲存容量 最大 512GB 最大 1TB
CrystalDiskMark（讀取） 1927.02 MB/s 3554.51 MB/s
CrystalDiskMark（寫入） 1751.56 MB/s 3018.66 MB/s
TxBench（讀取） 1917.313 MB/s 2624.809 MB/s
TxBench（寫入） 1790.479 MB/s 2889.485 MB/s
AS SSD Benchmark（讀取） 1630.72 MB/s 2924.02 MB/s
AS SSD Benchmark（寫入） 966.27 MB/s 1357.87 MB/s

△ 「UX425 」與「UX435 」硬碟讀寫效能測試圖表

ASUS ZenBook 14 (UX425) 與 ASUS ZenBook 14 (UX435)跑分校能比較

「UX425 」與「UX435 」兩款內建都是 Intel Iris Xe Graphics 顯示卡，另外 UX435EG 版本則會多一個 NVIDIA GeForce MX450 獨立顯示卡配置。

心得總結

最後來個快速總結，ASUS ZenBook 14 搭載最新第 11 代 Intel 處理器，效能上絕對夠強悍滿足你的需求 ; 「UX425」的高效電力，所展現續航力最高可達 21 小時，充滿電的情形下帶出門，一天沒充電絕對是沒問題的，且支援快速充電，而且重量僅有 1.13 公斤並搭配 1.39cm 的機身極致輕薄的設計，讓攜帶出門無負擔。「UX435」1.19 公斤搭配 16.9mm 的機身，同樣輕薄好攜帶，雙螢幕：NanoEdge 及窄邊框 FHD 螢幕+ ScreenPad 2.0 智慧觸控板設計，讓工作能夠多螢應用更有效率！此外 ASUS ZenBook 14 系列均搭載 Wi-Fi 6 （802.11ax）、藍牙 5.0 及 MIL-STD 810H 軍規認證，不論連線、堅固耐用度都給你最高規格。

選筆電時你在乎的是重量？效能？續航力？還是在乎外型？小孩子才做選擇，ASUS ZenBook 14 全都要！ASUS ZenBook 14 可滿足你多種面向的挑選筆電條件，你可再依據自身需求進行選購，下面是小編幫大家準備好的華碩官方連結，點進去逛逛看更多資訊吧：

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