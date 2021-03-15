筆電的需求提升了，我以前都會想要買桌機，現在我都只想要買又輕、又薄、螢幕窄邊框與高續航的輕薄筆電！這回合要跟大家一次開箱兩台 ASUS ZenBook 14 筆電 ，具備全世界最完整的連接埠，最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、14 吋 NanoEdge 極窄邊框螢幕等等，ASUS ZenBook 14 UX425 主打的長效續航的電力表現，ASUS ZenBook 14 UX435 同樣具備輕薄的特色，以及搭配上 ScreenPad 2.0 智慧觸控板的應用，兩台都是非常推薦的選擇，詳細內容就繼續看下去吧！

ASUS ZenBook 14 (UX425) 要輕薄也要效能

ASUS ZenBook 14（UX425）最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、儲存空間 512GB SSD ( PCIe NVMe 3.0 x 2 )、記憶體 8GB or 16GB ( LPDDR4X )、顯卡 Intel Iris XGraphics，內建 Windows 10 Home 系統。以上述的規格來看，處理日常作業綽綽有餘，若平常只是瀏覽網頁、簡單軟體操作、文書作業的話，絕對是具備足夠效能的。

超輕薄，僅比 A4 紙張面積大 6%

ASUS ZenBook 14（UX425）重量僅有 1.13 公斤，薄 1.39 公分，顏色的部分共有兩種，這次開箱的是綠松灰，另外還有女生非常喜愛的星河紫可以選購。( * 1 瓦、400 尼特亮度顯示器僅有綠松灰 )

高質感金屬機身、軍規認證，中看又中用

上蓋採用金屬材質打造，設計上採用 ASUS ZenBook 系列經典同心圓右移，雖然是 14 吋筆電，整體大小與 A4 紙差不多，稍微大了 6% 左右，幾乎是差不多的，因此若你的包放的進 A4 紙，ASUS ZenBook 14（UX425）也絕對沒問題的。

外觀有高質感的設計還不夠？ASUS ZenBook 14（UX425）具備美國 MIL-STD-810G 軍規認證，通過高度測試、溫度測試及摔落測試，通過各種嚴峻環境考驗。

具備完整連接埠，輕薄但是該給的都沒少

很多輕薄筆電很方便，但是卻犧牲了連接埠，這樣就讓人有點綁手綁腳的感覺，像是辦公時還要外接 hub 才能插 USB 隨身碟、HDMI 投影機輸出等。而上述的情形在 ASUS ZenBook (UX425) 上都不會發生，因為它具備了完整連接埠，包含有 Thunderbolt 4 USB-C ( 最高 40Gbps 傳輸速度 ) x 2 、USB 3.2 Gen 1 Type-A (最高 5Gbps) x 1、HDMI x 1，甚至相機、GoPro 最常用到的 MicroSD 讀卡機都有了，讓我完全不需要外接任何 hub 就能高效辦公。

獨家 ErgoLift 軸承，舒適打字 + 提升散熱效率

ZenBook 14 在螢幕轉軸處也加入了一些巧思，採用 ErgoLift 螢幕軸承設計，這樣的設計在展開筆電時，能夠讓鍵盤產生最舒適的打字角度，並且被稍微抬起的機身也能夠提升散熱效果。

通過頂級音響大廠 Harman Kardon 認證

機身可以輕薄，不代表影音享受要被剝奪，ASUS ZenBook 14 （UX425） 在外型輕薄的狀態下，音質絕沒有跟著輕薄，採用賓士、BMW、LANDROVER 等奢華車廠御用頂級音響品牌「Harman/kardon」認證喇叭，具備環繞音效、立體聲音響，且支援 Cortana 及 Alexa 語音辨識陣列麥克風。

NanoEdge 四面極窄邊框螢幕，沈浸式視覺體驗

在顯示上給你滿滿的視覺享受，歸功於 NanoEdge 四面極窄邊框螢幕，ASUS ZenBook 14（UX425） 的螢幕佔比來到了 90%，觀看影片、工作時能夠有更沈浸式的體驗。最高亮度可達 400 尼特，螢幕上方具備紅外線攝影機，支援 Windows Hello 臉部辨識。

全尺寸發光鍵盤、窄邊框設計

鍵盤的部分採用全尺寸發光鍵盤，鍵程為 1.4mm，採窄邊框鍵盤設計，讓右側能夠放進更多功能鍵，整體更為俐落、簡潔。

NumberPad 虛擬數字觸控板

下方的 NumberPad 虛擬數字觸控板，能夠隨時切換數字鍵盤，讓 14 吋輕薄筆電也能擁有完整的數字鍵，並且能夠在數字鍵盤啟用時，同時無障礙使用滑鼠功能，這個數字鍵盤對我來說太實用了，因為我很習慣數字鍵盤的使用，有時候記帳或是輸入數字，就是要這樣的配置才會順手，相信很多人會認同的！

超強 21 小時續航力、49 分鐘內充滿 60％ 電力

放在最後也是最重要的，ASUS ZenBook 14（UX425）最強的就是「續航力」，也是許多商務人士的硬需求，搭載 67Wh 電池容量，最高可連續使用 21 小時，就算白天沒有帶充電器 ASUS ZenBook 14 ( UX425 ) 也能夠撐完一整天的工作量，另外快沒電時，搭配快充能夠在 49 分鐘內將電池充至 60%，或使用行動電源即可充電（支援 PD 充電）。

除上述幾個重點功能外，ASUS ZenBook 14（UX425）還支援 Windows Hello 臉部辨識、AI 智慧降噪技術、PD 充電、多螢幕輸出，可外接三個螢幕，最高達到四螢幕多工處理，連線能力部分採用 Wi-Fi 6、藍牙 5.0，能夠降低 75% 連線延遲，最高傳輸速度可達 2400Mbps。

ASUS ZenBook 14 (UX435) 開箱

ASUS ZenBook 14（UX435）最高搭載第 11 代 Intel Core i7 處理器、儲存空間最高 1TB SSD ( PCIe Gen 3.0 x4 )、記憶體最高 16GB、NVIDIA GeForce MX450 顯示卡、63Wh 電池容量，內建 Windows 10 Home 系統。有獨立顯卡是非常值得推薦的，若是偶爾進行圖片編輯或是簡單的影音轉檔，獨立顯卡會替效能加分不少唷！

輕、薄、美，無負擔攜帶外出

ASUS ZenBook 14（UX435 ) 機身重 1.19 公斤，薄 1.69 公分，主打輕薄且擁有「智慧觸控板」，智慧觸控板的部分就後續會有進階的介紹。

NanoEdge 極窄邊框 FHD 螢幕

螢幕同樣為 NanoEdge 極窄邊框 FHD 解析度，螢幕佔比高達 92%，具備 100% sRGB 色域、178 度可視範圍。更榮獲德國萊因專業認證，不只畫面呈現更細緻，更降低螢幕對眼睛的視覺疲勞。

高質感金屬機身

同樣採用金屬機身打造，右側 ASUS LOGO 旁可以看到經典同心圓髮絲紋路。

全尺寸發光鍵盤、窄邊框設計

鍵盤為全尺寸發光鍵盤，窄邊框設計能夠讓右側納入更多功能鍵，這部分與 ASUS ZenBook 14 ( UX425 ) 一致。

頂級音響大廠 Harman Kardon 認證

音效的部分有 Harman kardon 加持過的感覺是什麼呢？沒擁有 B＆W 沒關係，至少要聽過 B＆W 御用音響大廠認證的喇叭，聽音樂時搭配 ASUS SonicMaster 立體聲音響系統，清晰的音質 + 環繞音效立馬浮現 ; 看電影戰爭片時磅礡音效，就像親臨戰場一樣震撼，有機會一定要聽聽看什麼叫做 Harman Kardon 認證！

AI 自動降噪，背景雜音多也不怕

另外搭載第 11 代 intel 處理器的 UX425 與 UX435 同樣都具備 AI 智慧降噪技術，麥克風收音時，能夠自動過濾背景雜音，遠距會議時能夠獲得更清晰的聲音，不管是對方的雜音、還是自己的雜音通通能夠智慧去除。

輕薄美型，同樣具備完整連接埠

ASUS ZenBook 14（UX435）同樣具備完整連接埠：Thunderbolt 4 USB-C ( 最高 40Gbps 傳輸速度 ) x 2 、USB 3.2 Gen 1 Type-A (最高 5Gbps) x 1、HDMI x 1，MicroSD 讀卡機 x1。

ScreenPad 2.0 智慧觸控板

接下來是剛剛提到的「智慧觸控板」，ASUS ZenBook 14 ( UX435 ) 搭載 ScreenPad 2.0，可以視為主螢幕的延伸，比如說我正在看影片，可以將視窗從大螢幕拖到 ScreenPad 2.0 中，當作延伸螢幕來使用。如果你覺得內建的延伸螢幕不夠，ASUS ZenBook 14 支援多螢幕輸出，還可再外接 3 個螢幕，最多可 4 螢幕工作。

此外，也能夠新增自己常用的 App 釘選在 ScreenPad 2.0 上，在自己的工作流程上，能夠快速啟動、切換常用應用程式。甚至還能夠開啟工作組合 App，比如說我工作時一定會開 Email、Google 行事曆及 Facebook 粉絲專頁，這時就能夠把這三個 App 設定為「同捆包」，一鍵就能夠開啟三個同時會用到的應用程式，在處理不同工作時，設定不同的 App 組合就能夠一秒進入工作狀態，不用再分成多個程式開啟！

能夠將非主要視窗一鍵向下放置延伸螢幕，這個功能相當方便，應用相當廣泛，像是製作簡報需要參考資料時，就能夠將參考資料放在 ScreenPad 2.0 上，主螢幕則是能夠持續製作 PPT 簡報畫面，這樣我能夠一邊看參考資料對照，一邊能夠不中斷繼續製作簡報。

當然不用時也可以將 ScreenPad 2.0 關閉，一秒就回復成一般的觸控板，或者切換成數字鍵盤、撥打電話、手寫板等。關於 ScreenPad 2.0 在之前 ZenBook 14（UX434） 開箱文時就深深吸引我了，想要了解的可以參考：開外掛的智慧觸控板 ScreenPad 2.0 初體驗

搭載第 11 代 Intel 處理器的「UX425」與「UX435」

△ UX425 上圖與 UX435 下圖

快取記憶體與記憶體效能測試

「UX425 」與「UX435 」內建 16GB 4266MHz LPDDR4X 規格記憶體，「UX425 」主要記憶體效能測試結果為 62401 / 63531 / 56154 MB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序則為 98.8 ns， L3 快取記憶體的效能表現為 168.94 / 151.94 / 155.27 GB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序為 1.6 ns。「UX435 」主要記憶體效能測試結果為 62503 / 63536 / 56235 MB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序則為 102.9 ns， L3 快取記憶體的效能表現為 144.82 / 118.72 / 102.73 GB/s（讀取/寫入/拷貝），延遲時序為 0.7 ns。

UX425 UX435 AIDA 64 主要記憶體測試（讀取） 62401 MB/s 62503 MB/s AIDA 64 主要記憶體測試（寫入） 63531 MB/s 63536 MB/s AIDA 64 主要記憶體測試（拷貝） 56154 MB/s 56235 MB/s AIDA 64 主要記憶體測試（延遲） 98.8 ns 102.9 ns AIDA 64 L3 快取記憶體（讀取） 168.94 GB/s 144.82 GB/s AIDA 64 L3 快取記憶體（寫入） 151.94 GB/s 118.72 GB/s AIDA 64 L3 快取記憶體（拷貝） 155.27 GB/s 102.73 GB/s AIDA 64 L3 快取記憶體（延遲） 1.6 ns 0.7 ns

△ 「UX425 」與「UX435 」快取記憶體與記憶體效能測試圖表

硬碟讀寫效能測試

「UX425 」與「UX435 」內建 PCIe NVM 3.0 x2 M.2 SSD 固態硬碟，儲存容量最大分別為 512GB（UX425）、1TB （UX435）規格，UX425 採用 NVMe Intel 004c 架構、UX435 則採用 NVMe SAMSUNG 架構。在 CrystalDiskMark 的循序讀寫效能表現 UX425 為 1927.02 / 1751.56 MB/s，UX435 為 3554.51 / 3018.66 MB/s。TxBench 效能測試中，UX425 獲得 1917.313 /1790.479 MB/s 的效能表現，UX435 也有 2624.809 /2889.485 MB/s 的效能表現。最後在 AS SSD Benchmark 效能測試中，UX425 獲得 2278 分效能分數，以及 1630.72 / 966.27 MB/s 的效能表現，而 UX435 也獲得 3997 分效能分數，以及 2924.02 / 1357.87 MB/s 的效能表現。

UX425 UX435 儲存容量 最大 512GB 最大 1TB CrystalDiskMark（讀取） 1927.02 MB/s 3554.51 MB/s CrystalDiskMark（寫入） 1751.56 MB/s 3018.66 MB/s TxBench（讀取） 1917.313 MB/s 2624.809 MB/s TxBench（寫入） 1790.479 MB/s 2889.485 MB/s AS SSD Benchmark（讀取） 1630.72 MB/s 2924.02 MB/s AS SSD Benchmark（寫入） 966.27 MB/s 1357.87 MB/s

△ 「UX425 」與「UX435 」硬碟讀寫效能測試圖表

「UX425 」與「UX435 」兩款內建都是 Intel Iris Xe Graphics 顯示卡，另外 UX435EG 版本則會多一個 NVIDIA GeForce MX450 獨立顯示卡配置。

心得總結

最後來個快速總結，ASUS ZenBook 14 搭載最新第 11 代 Intel 處理器，效能上絕對夠強悍滿足你的需求 ; 「UX425」的高效電力，所展現續航力最高可達 21 小時，充滿電的情形下帶出門，一天沒充電絕對是沒問題的，且支援快速充電，而且重量僅有 1.13 公斤並搭配 1.39cm 的機身極致輕薄的設計，讓攜帶出門無負擔。「UX435」1.19 公斤搭配 16.9mm 的機身，同樣輕薄好攜帶，雙螢幕：NanoEdge 及窄邊框 FHD 螢幕+ ScreenPad 2.0 智慧觸控板設計，讓工作能夠多螢應用更有效率！此外 ASUS ZenBook 14 系列均搭載 Wi-Fi 6 （802.11ax）、藍牙 5.0 及 MIL-STD 810H 軍規認證，不論連線、堅固耐用度都給你最高規格。

選筆電時你在乎的是重量？效能？續航力？還是在乎外型？小孩子才做選擇，ASUS ZenBook 14 全都要！ASUS ZenBook 14 可滿足你多種面向的挑選筆電條件，你可再依據自身需求進行選購，下面是小編幫大家準備好的華碩官方連結，點進去逛逛看更多資訊吧：

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