想製作自己的 LOGO 預算不夠怎麼辦？SoftOrbits Icon Maker 是一款 LOGO 製作軟體，讓新手能夠透過簡單的界面 DIY 高品質的 LOGO，我們可以透過它建立 icon、編輯、轉檔和管理現有的 icon 圖示，Icon Maker 原價 21.99 美金，目前正推出限時免費活動，現在取得就能夠永久免費使用，非常推薦有製作 icon 需求的朋友可以收下來啦。你也可以從線上 LOGO 產生器，來尋找 LOGO 製作靈感。
限時免費：https://www.softorbits.net/actions/getfreekey.html?pid=ico&a_aid=57
到文末下載 SoftOrbits Icon Maker 之後安裝，並點擊「Get free activation key」取得序號。
跳轉到網頁後輸入 Email 點擊下方藍色按鈕。
最後輸入名稱與國家，點擊下方藍色按鈕來取得序號。
這裡就可以看到序號啦，點擊旁邊的按鈕把序號複製起來。
然後回到 SoftOrbits Icon Maker 安裝程序，將熱騰騰的序號貼上，按下 Active Now 來完成安裝。
以下幫各位快速整理 Icon Maker 主要功能及特色，載點也一起放在下方，趕快去取得終身免費使用序號吧：
- 全方位 icon 編輯
- 將圖片轉檔為 icon
- 自動產生 icon
- 建立和編輯 GIF
- 從 ICL、DLL 和 EXE 導入 icon 素材庫
- 支援格式 JPEG, GIF, PNG, CUR, BMP, ICO, ANI, XPM, ICL, TIFF
https://www.softorbits.net/icon-maker/
免安裝版：
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（GOOGLE下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（1DRV下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEDIAFIRE下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（RAPIDGATOR下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEGA下載）
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