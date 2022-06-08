想製作自己的 LOGO 預算不夠怎麼辦？SoftOrbits Icon Maker 是一款 LOGO 製作軟體，讓新手能夠透過簡單的界面 DIY 高品質的 LOGO，我們可以透過它建立 icon、編輯、轉檔和管理現有的 icon 圖示，Icon Maker 原價 21.99 美金，目前正推出限時免費活動，現在取得就能夠永久免費使用，非常推薦有製作 icon 需求的朋友可以收下來啦。你也可以從線上 LOGO 產生器，來尋找 LOGO 製作靈感。

到文末下載 SoftOrbits Icon Maker 之後安裝，並點擊「Get free activation key」取得序號。

跳轉到網頁後輸入 Email 點擊下方藍色按鈕。

最後輸入名稱與國家，點擊下方藍色按鈕來取得序號。

這裡就可以看到序號啦，點擊旁邊的按鈕把序號複製起來。

然後回到 SoftOrbits Icon Maker 安裝程序，將熱騰騰的序號貼上，按下 Active Now 來完成安裝。

以下幫各位快速整理 Icon Maker 主要功能及特色，載點也一起放在下方，趕快去取得終身免費使用序號吧：

全方位 icon 編輯

將圖片轉檔為 icon



自動產生 icon



建立和編輯 GIF



從 ICL、DLL 和 EXE 導入 icon 素材庫

支援格式 JPEG, GIF, PNG, CUR, BMP, ICO, ANI, XPM, ICL, TIFF

免安裝版：

SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（GOOGLE下載）

SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（1DRV下載）

SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEDIAFIRE下載）

SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（RAPIDGATOR下載）

SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEGA下載）

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