SoftOrbits Icon Maker

想製作自己的 LOGO 預算不夠怎麼辦？SoftOrbits Icon Maker 是一款 LOGO 製作軟體，讓新手能夠透過簡單的界面 DIY 高品質的 LOGO，我們可以透過它建立 icon、編輯、轉檔和管理現有的 icon 圖示，Icon Maker 原價 21.99 美金，目前正推出限時免費活動，現在取得就能夠永久免費使用，非常推薦有製作 icon 需求的朋友可以收下來啦。你也可以從線上 LOGO 產生器，來尋找 LOGO 製作靈感。

限時免費：https://www.softorbits.net/actions/getfreekey.html?pid=ico&a_aid=57

SoftOrbits Icon Maker

到文末下載 SoftOrbits Icon Maker 之後安裝，並點擊「Get free activation key」取得序號。

LOGO 製作軟體

跳轉到網頁後輸入 Email 點擊下方藍色按鈕。

SoftOrbits Icon Maker

最後輸入名稱與國家，點擊下方藍色按鈕來取得序號。

icon 編輯軟體

這裡就可以看到序號啦，點擊旁邊的按鈕把序號複製起來。

LOGO 產生器

然後回到 SoftOrbits Icon Maker 安裝程序，將熱騰騰的序號貼上，按下 Active Now 來完成安裝。

SoftOrbits Icon Maker

以下幫各位快速整理 Icon Maker 主要功能及特色，載點也一起放在下方，趕快去取得終身免費使用序號吧：

    • 全方位 icon 編輯
    • 將圖片轉檔為 icon
    • 自動產生 icon
    • 建立和編輯 GIF
    • 從 ICL、DLL 和 EXE 導入 icon 素材庫
  • 支援格式 JPEG, GIF, PNG, CUR, BMP, ICO, ANI, XPM, ICL, TIFF

https://www.softorbits.net/icon-maker/

免安裝版：
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（GOOGLE下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（1DRV下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEDIAFIRE下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（RAPIDGATOR下載）
SoftOrbits Icon Maker 1.7.7z（MEGA下載）
檔案大小：7.02 MB

限時免費 SoftOrbits Icon Maker 公司 LOGO 產生器，支援 icon 編輯及自動產生 相關文章

訪客留言

限時免費 SoftOrbits Icon Maker 公司 LOGO 產生器，支援 icon 編輯及自動產生 參考資料

SoftOrbits Icon Maker v1.4绿色免费版 - 深度下载站
SoftOrbits Icon Maker 带有你可以期待的图标编辑工具所能有的最全面的图形编辑功能。裁剪，旋转，绘制和像素级别的编辑工具都可以使用，让你可以创建一些最好看的图标。
公司Logo 線上製作器| Logaster
步驟簡單、操作神速、吸睛LOGO. 輸入您的品牌名稱，然後點擊「製作LOGO」. Logaster在幾秒鐘內就會產生各式各樣的LOGO供您挑選！. 您可指定特定的LOGO設計元素，再選擇最適合您的LOGO. 您的LOGO和品牌識別就快準備就緒囉！. 您可以儲存所選的LOGO設計或將其添加到我 ...
SoftOrbits Icon Maker(图标制作软件) - PC6下载
SoftOrbits Icon Maker 带有你可以期待的图标编辑工具所能有的最全面的图形编辑功能。裁剪，旋转，绘制和像素级别的编辑工具都可以使用，让你可以创建一些最好看的图标。
15款免費的圖片製作軟體下載，製作圖片的好幫手 - 天天瘋後製 ...
推薦15款適合製作圖片的軟體，可製作出不一樣效果的圖案，適合做平面2D、3D圖片還有一些設計圖，使用都是免費的，想要製作一些小圖案的話，這些工具你可以試試。
iConvert Icons (图标转换器)免费版v1.8.4.0 - 幻奇软件园
2021年7月29日 — iConvert图标现在可以创建和从几乎任何格式转换图标的最简单的方法。有了它的独特的自动检测功能，你可以简单地拖放图像，应用程序，文件夹，自定义图标， ...
SoftOrbits Photo Stamp Remover 12.1 : 軟體王 2022 - 軟體資訊
當你使用Photo Stamp Remover（照片浮水印去除）時，它可以很容易從你的照片刪除浮水印。通過幾個簡單的步驟，就可以快速和容易地去除浮水印。1.上傳照片你可以單擊添加檔案來添加照片。2.突出顯示浮水印使用標記突出顯示浮水印。3.單擊刪除按鈕你的浮水印將被刪除。你只需按照這些簡單的步驟 ...
[限時免費] 2020 新年免費序號大贈送（6款精品軟體，總價 $410 ...
全部免費！時間知道 2020/1/5 為止。 國外的軟體公司很喜歡搞一些萬聖節降價、感恩節回饋啥的促銷活動，不知道是不是先前 iOS 跟 Android 上的限免熱潮的帶動還是原本就有這些習慣，總之越來越多桌機板的軟體公司也跟著在感恩節、萬聖節跟一些節慶辦限時免費的大贈送囉！
[限時免費] iPhone 的桌面圖標也可以排出自己想要的形狀！～Icon ...
軟體小檔案 軟體名稱：Icon Changer and Maker Pro 軟體語言：英文 開發人員：Xiangbing An 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Icon Changer and Maker Pro」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes ...
2022推薦11個免費線上製作LOGO工具，DIY設計高質感商標
2022最新推薦－11款免費的線上LOGO製作軟體(懶人包)，可商用與個人商用的圖標編輯器，免費LOGO素材與模板！拿來製作婚禮、公司、品牌與商品的LOGO，除了設計平面的圖片 ...
SoftOrbits Icon Maker - 下載
SoftOrbits Icon Maker, 免費下載. SoftOrbits Icon Maker: SoftOrbits Icon Maker serves for generating icons from existing images or drawing them from scratch. This icon creator is designed for both professional designers and non-professional users, combining ea