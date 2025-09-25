如何錄製高 FPS 的螢幕錄影？市面上大部分的螢幕錄影工具，依小編看大部分最高都只支援到 60FPS，最近剛好發現 AWZ Screen Recorder
可以錄到 120FPS，不論是錄製線上會議、遊戲、YouTube 影片、網上課程等都很方便，可錄製部分、全螢幕錄製，此外還能編輯影片，例如基礎的剪輯、新增文字、加入旁白等，這款螢幕錄影工具
原價 59.9 美金，現在推出限時免費活動，有需要的朋友可以趕快收藏下來啦。活動序號與軟體免安裝版都打包在文末，可以直接去下載唷！
註冊完畢之後，大家可以到文章下方點選按鈕來下載這一次的限時免費軟體，安裝完成之後打開可以看到上方有一個綠色的登入按鈕，我們點一下來登入。
有帳號就直接登入，沒有帳號就完成一下註冊後登入繼續。
登入之後，回到軟體介面上方有一個大頭貼的圖示，點下之後，按下下面的綠色按鈕 I have an activation Key 來輸入註冊序號。若是沒有這個畫面，可以直接前往 https://www.awzware.com/usercenter
來輸入這次的活動序號。
這時候大家就可以直接貼上剛剛 email 中收到的註冊序號，然後點擊右下角的按鈕就可以啟用囉。或是到 https://www.awzware.com/usercenter
輸入序號延長使用期限唷！
啟用之後就可以看到授權的時間，這一次的使用授權是一年份的授權，這段期間大家就可以沒有任何限制的使用這一款螢幕錄影軟體。
接著就可以開始使用啦，介面非常簡單，選擇好全螢幕或局部錄影後，旁邊則是影像、聲音、麥克風來源的選擇，依照自己需求能夠分別關閉自己不需要的，像是麥克風、畫面或是聲音。如果要錄製遊戲畫面，可以點選左側的遊戲搖桿按鈕就可以啦。
預設的 FPS 參數是 30FPS，最高可以設定到 120FPS，至於畫質就沒有指定的畫質可以調，只有 Standard、High 及 Original 三種選項，聲音的部分採樣率最高支援 48000Hz、320Kbps Bitrate。連結小編放在下面，你各位有需要的朋友趕緊把握限免結束前去下載起來吧。https://www.awzware.com/screen-recorder
免安裝版： AWZ Screen Recorder 2.4.1.1.7z（MEDIAFIRE下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1.7z（1DRV下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1.7z（MEGA下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1.7z（GOOGLE下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：57.06 MBMac 版本： AWZ Screen Recorder 2.4.1.1 Mac.zip（GOOGLE下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1 Mac.zip（MEDIAFIRE下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1 Mac.zip（1DRV下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1 Mac.zip（MEGA下載） AWZ Screen Recorder 2.4.1.1 Mac.zip（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：101.19 MB