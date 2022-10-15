OKmusi MP3 Downloader

有沒有一款軟體，能通吃所有網站，下載所有網站音樂？最近小編發現這款原價 36 美金的 OKmusi MP3 Downloader 萬能 MP3 下載器，正在推出限時免費活動，只要收下它幾乎能夠下載所有你想要的音樂，因為它支援下載超過 1000 個串流網站的音樂，換句話說，舉凡：Soundcloud、YouTube、Jamendo、Mixcloud、Bandcamp、Facebook、TikTok 等歌曲通通能下載，輕鬆下載 320kbps 音樂，趕快趁免費收下吧，是目前我用過體驗最好的一款。若只是想下載 YouTube 音樂，有不需要下載軟體也能做到的方法，像是 backupmp3 只需要將 YouTube 網址改為 backupmp3 按下 Enter 後送出就能輕鬆完成下載。

限時免費活動頁面：https://okmusi.com/promotion/okmusi-giveaway

YouTube 音樂下載

進入限時免費頁面後，輸入名稱、Email 及密碼快速註冊會員，點擊 Get Free License Now 即可免費取得授權。

youtube 影片下載

然後到文章後方點擊下載連結，安裝 OKmusi MP3 Downloader 開啟後，點擊右上方 Login 來登入剛剛註冊的會員。

IG 影片下載

登入後就可以看到本次限時免費資格已開通，此次活動是 1 年份的授權。

FB 影片下載

開通後就可以開始使用 OKmusi MP3 Downloader 下載音樂啦，共支援超過 1000 個網站，可以直接貼上音樂連結，也可以直接在視窗中輸入關鍵字搜尋音樂。

Tiktok 影片下載

確定找到自己要下載的歌曲之後，點擊 MP3 就會馬上進行下載，下載速度非常快！

Jamendo 音樂下載

MP3 的部分音質最高支援 320k，如果你要下載影片也沒問題可以點擊 Download 來選擇你要下載的畫質，整體來說是體驗非常棒的萬能音樂下載器，小編將連結放在下方，各位朋友趕快下載起來試試吧！以後要下載歌曲，不管什麼網站都靠它就對啦。

https://okmusi.com/mp3-downloader/

Windows 免安裝版：
OKmusi 10.0.1.7z（GOOGLE下載）
OKmusi 10.0.1.7z（1DRV下載）
OKmusi 10.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）
OKmusi 10.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）
OKmusi 10.0.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：75.34

Mac：
okmusi-mac.dmg（AMOYSHARE下載）
okmusi-mac.dmg（GOOGLE下載）
okmusi-mac.dmg（1DRV下載）
okmusi-mac.dmg（MEDIAFIRE下載）
okmusi-mac.dmg（RAPIDGATOR下載）
okmusi-mac.dmg（MEGA下載）
檔案大小：141 MB

Android：
okmusi-pro.apk（AMOYSHARE下載）
okmusi-pro.apk（GOOGLE下載）
okmusi-pro.apk（1DRV下載）
okmusi-pro.apk（MEDIAFIRE下載）
okmusi-pro.apk（RAPIDGATOR下載）
okmusi-pro.apk（MEGA下載）
檔案大小：36.03 MB

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