SecuPerts Anti-Spy

你知道電腦使用資訊，有部分會默默回傳給微軟嗎？在意隱私的朋友們看過來，小編教你如何避免微軟不斷竊取我們的個資，今天要來分享這款 SecuPerts Anti-Spy 反間諜軟體， 能夠停用 Windows 10 系統背景、瀏覽器和媒體播放器中超過 80 個某種程度上為類似間諜功能的程序，原價 19.99 美元，現在收下就能免費使用，趕快收藏下來，保護好自己的個資吧。

限時免費活動頁面：https://www.giveawayoftheday.com/secuperts-anti-spy-for-windows-10-4/

SecuPerts Anti-Spy

首先進入限時免費頁面，點擊 Download Now 來下載本次的軟體，也可以到文章後方點擊連結下載。

Windows 隱私

然後點擊此連結，輸入 Email 並勾選下方欄位後，點擊下方 Request serial number 來取得序號。

Chrome 隱私保護

然後回到 Email 收取認證信，點擊信中的認證連結，

防止廣告追蹤

就可看到本次的活動序號啦，這次的序號是一年份授權：68DSC3-CDEFXL-NMCHEG-GHKCCC-LD3065

Window 隱私保護

安裝完 SecuPerts Anti-Spy 之後開啟，就會看到跳出序號輸入的視窗，直接貼上剛剛取得的序號，按下 Registrieren 就完成註冊囉。

隱私保護工具

進入 SecuPerts Anti-Spy 主頁面後，就可以看到每一個侵犯到隱私的逐一條列，我們可以個別關閉，或者一次關閉全部，下載連結小編放在下方，各位趕緊收下吧！

下載：
SecuPerts Anti-Spy

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