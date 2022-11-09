用相機拍的照片直出太可惜，要修圖又沒時間？最近小編發現 SIMPLY GOOD PICTURES 5 一鍵修圖神器，它能夠精確分析照片內容，有選擇性的紙優化該優化的區域，例如：當軟體辨識出人臉時，會根據人臉的演算法來修圖，將不正確的曝光補償回來、顏色和陰影增強等，就像你擁有一個專業調色、修圖師，會自動幫你判斷該修哪的懶人修圖神器，原價 24.99 美元，趕快把序號領取下來，就能終身免費使用。如果你只想要著重修飾臉部 (皮膚更細緻、五官更明顯、皺紋更少、毛髮更滑順 )，可以使用 AI Face Retouch 這款線上 AI 工具。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/simply-good-pictures-freebie-sale

進入活動頁面後，點擊 Download 按鈕來領取活動序號，限時免費活動時間到 11/13 止。

然後分享活動至社群，或是點擊下方 I don't use Facebook...輸入 Email 來交換序號。

輸入完 Email、名稱、性別、職業等個人資訊後，就可以取得載點啦，或是到文章下方點擊載點下載 SIMPLY GOOD PICTURES 5。

下載並安裝完成後，就會跳出輸入 Email 視窗，再次輸入 Email 並勾選下方訂閱電子報按鈕之後，點擊下方 Request License Key 按鈕就可以取得序號。

最後回到 Email 點擊 Email 確認連結就完成啦。

Email 驗證完成後，就可以看到序號啦。

回到軟體中，貼上此次的序號，按下 Check and activate 就可以啟用序號囉。

看到上方畫面就代表啟用完成囉。

SIMPLY GOOD PICTURES 5 的操作非常簡單，點擊 Open Photo 即可匯入照片。下方的 兩個開關預設就是打開的，分別是自動優化、自動色彩，匯入照片後就可以看到右側預覽效果，，不會有過度、不自然的修圖效果。

大家看得出有拉修嗎？小編是看不出來，他們主打的就是讓你的修圖自然到看不出有修圖。

風景的部分就比較明顯一些，可以看出前後有顯著差異。

滑動中間的滑桿，可以放大觀看更細節的效果。

如果不滿意自動化修圖結果，可以把下方開關切換成 Off，手動調整圖片優化的強度。調整完畢後，點擊右下角 Save as... 就可以儲存照片啦。

小編建議大家可以進設定調整一下，因為預設輸出畫質是 90%，可以調整到 100% 畫質就不會被壓縮，輸出的部分也有 BMP、JPG、PNG、GIF、TIFF 及 JPEG XR 五種格式可以選，連結小編放在下面，請各位自行收下啦。

https://engelmann.com/en/optimize-photos-simply-good-pictures/

安裝版：

Simply Good Pictures 5.exe（1DRV下載）

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