AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

想把照片中的自己變得更帥更美，但怎麼修就是無法修出滿意的照片出來嗎？不妨試試這款 AI Face Retouch 臉部自動修飾工具吧！ AI Face Retouch 是一款免費 AI 臉部自動修飾工具，只要上傳照片就可讓網站自動幫你臉部做修飾，讓照片中的你皮膚更細緻、五官更明顯、皺紋更少、毛髮更滑順、眼睛更有神，不過一開始你會覺得修飾完的照片與原圖沒什麼差別，但你只要仔細去看，就會發現照片已被昇華到另一個層次囉！更多好用的修圖工具，可以參考：Inpaint 免費線上照片修圖工具

AI Face Retouch 使用說明

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

進到 AI Face Retouch 網站後，可以看到上傳照片尺寸限制要小於 2000 x 2000px  以及小於 5MB，PNG 及 JPG 圖檔都可以。

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

接著你就可以幫你要修飾照片從桌面拖曳或上傳到網站中，並按下「Start」讓網站開始自動修飾。

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

修飾完之後，便會顯示「Download」按鈕，直接點選即可。

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

點選「Download」按鈕後，修飾好的照片會出現在新分頁，直接在照片按下滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」便可將此照儲存到電腦上囉！

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

看看上圖修改前修改後的比較，一開始你會覺得修飾完的照片與原圖沒什麼差別，但你只要仔細去看，修改後的照片是否比修改前的照片頭髮更滑順、眉毛顏色更深、臉部肌膚更光滑呢！

下面提供幾張人物照片，讓大家參考前後修飾的對比差異：

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

像上圖可以很明顯地感覺出來，修改後的照片比修改前的人物頭髮更滑順、照片更清晰、五官更深邃。

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，無須註冊即可免費使用！

而這張修圖後的韓國孔劉歐爸，臉部肌膚是不是更光滑看起來更陽光帥氣呀！對於自己修圖能力感到有限的朋友，或許可以試試這款 AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，來幫自己的照片快速美圖修修吧 XD！

AI Face Retouch：https://imglarger.com/Retouch

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，讓你人物照片變得更精緻！ 相關文章

訪客留言

AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，讓你人物照片變得更精緻！ 參考資料

2020 秋季新版精選全能極品軟體套裝 Windows 10 1909 最新版 + CorelDraw Graphics Suite 2020 + SketchUp Pro 2020草圖大師 ...
2020 秋季新版精選全能極品軟體套裝, 常用和專業軟體全面更新為2020最新版，這一套你更值得購買，15片D9,只需1500元,免郵資！ 2020 秋季新版 重點更新提示： Windows 10 專業版+家用版+企業版 六合一 1909 Build 18363.476 x86 x64 繁體中文版
2019春季新版精選全能極品軟體套裝 Windows 10 1809 最新版 - XYZ軟體|XYZ套裝王|XYZ軟體補給|XYZ素材|XYZ圖庫|設計素材 ...
2019 春季新版精選全能極品軟體套裝, 常用和專業軟體全面更新為2019最新版，這一套你更值得購買，15片D9,只需1500元,免郵資！ 2019 春季新版 重點更新提示： Microsoft Windows10 1809 4in1_x86_x64 最新版1809 繁體中文正式版 Microsoft Office ...
「SnapLook」虛擬試衣間，任何購物網站的圖片都可以拿來試 ...
2020年4月9日 — 安裝後，可從任何的購物網站即時抓取圖片，並能自動去背，讓你可以 ... 用Email 註冊帳號的話，還可保存當前的穿搭，也會將穿搭中使用的單品 ... 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。 ... AI Face Retouch 線上自動人臉修飾工具，讓你的照片更細緻好看！
免費網路工具: LockerZ - 免費集點換 iPodiTouchPSPWii 等獎品！
LockerZ - 免費集點換 iPod/iTouch/PSP/Wii 等獎品！
2021 Leawo PhotoIns Pro 懶人修圖工具推薦，AI 智慧運算最佳圖片 | 綠色工廠｜WREADIT 銳誌
修圖不是每個人的專長，但是每個人或許都希望圖片可以再好看一點，不過好看不好看有些人也判斷不出來，那麼就交給專業 Leawo PhotoIns 照片 AI 智能處理工具吧！這類智能修照片工具越來越多了，已經內建了許多最佳化的參數，只要將圖片丟進去，就可以幫你優化照片 ...
關鍵應用
AI Face Retouch 透過 AI 自動修飾臉部 ，讓自拍看起來更漂亮 2021-01-21 | 免費軟體 » 影像繪圖 PK 2021/1/21 上午 11:41:57 2021/1/21 上午 11:41:57 手機內建的照相通常都有美膚的功能，但偶爾也會有失敗的時候，加上以往的自拍圖如果覺得不理想，臉部 ... ...
Filmmusic 擁有上萬首音樂且持續更新的免費音樂素材庫，個人 ...
2 天前 — 只需依照要求標註來源資訊就可以免費使用，無論是個人或商業用途都沒問題 ... 一般的訪客每天可免費下載一首音樂，如果想要下載更多，就需使用Email 進行註冊囉 ... 點擊前方的「▷」即可試聽，喜歡的話，就可以點擊「Download」將 ... Prev AI Face Retouch 線上自動人臉修飾工具，讓你的照片更細緻好看&nbsp;...
FaceMaze 線上人臉辨識工具，將相片裡出現的面孔擷取為圖片 ...
現今相簿都有內建智慧型人臉辨識功能，例如將不同人物相片自動分類，或是標示 ... 所有出現的人物臉部擷取出來，除了用繪圖軟體一個一個手動裁切，現在利用AI 技術 ... 上方有一排設定選項，例如最左邊的Face Filter 也就是臉部濾鏡功能，可以快速讓 ... WordPress Hosting 架站空間精選，最多人推薦的五個國外虛擬主機方案&nbsp;...
[修圖神器] 有了「Fotogenic」人人都可以有大肌肌 ... - 重灌狂人
2018年12月20日 — 提供的修圖功能包含五大分類，分別是工具、美女、顏色、塗料、 ... 升級到完整版本，對修圖感興趣的朋友，非常推薦可以下載來玩玩看。 ... 軟體性質：免費軟體; 系統支援：iOS 10.0 以上/ Android 4.4 以上版本 ... AI Face Retouch 線上自動人臉修飾工具，讓你的照片更細緻好看！ ... 好用網站、網路免費資源.
AI Image Enhancer 自動相片修圖工具，強化色彩對比度消除噪點
我以前買過一套Mac 自動化修圖軟體「Photolemur 3」，號稱懶人修圖工具，透過AI. ... 的AI Image Enhancer 比較特別一點，如同Photolemur 3 線上版，只要把圖片 ... 神經網路，讓AI 系統達到只需點擊一下就能最佳化相片品質，包括強度顏色和&nbsp;...