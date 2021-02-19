想把照片中的自己變得更帥更美，但怎麼修就是無法修出滿意的照片出來嗎？不妨試試這款 AI Face Retouch 臉部自動修飾工具吧！ AI Face Retouch 是一款免費 AI 臉部自動修飾工具，只要上傳照片就可讓網站自動幫你臉部做修飾，讓照片中的你皮膚更細緻、五官更明顯、皺紋更少、毛髮更滑順、眼睛更有神，不過一開始你會覺得修飾完的照片與原圖沒什麼差別，但你只要仔細去看，就會發現照片已被昇華到另一個層次囉！更多好用的修圖工具，可以參考：Inpaint 免費線上照片修圖工具

AI Face Retouch 使用說明

進到 AI Face Retouch 網站後，可以看到上傳照片尺寸限制要小於 2000 x 2000px 以及小於 5MB，PNG 及 JPG 圖檔都可以。

接著你就可以幫你要修飾照片從桌面拖曳或上傳到網站中，並按下「Start」讓網站開始自動修飾。

修飾完之後，便會顯示「Download」按鈕，直接點選即可。

點選「Download」按鈕後，修飾好的照片會出現在新分頁，直接在照片按下滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」便可將此照儲存到電腦上囉！

看看上圖修改前修改後的比較，一開始你會覺得修飾完的照片與原圖沒什麼差別，但你只要仔細去看，修改後的照片是否比修改前的照片頭髮更滑順、眉毛顏色更深、臉部肌膚更光滑呢！

下面提供幾張人物照片，讓大家參考前後修飾的對比差異：

像上圖可以很明顯地感覺出來，修改後的照片比修改前的人物頭髮更滑順、照片更清晰、五官更深邃。

而這張修圖後的韓國孔劉歐爸，臉部肌膚是不是更光滑看起來更陽光帥氣呀！對於自己修圖能力感到有限的朋友，或許可以試試這款 AI Face Retouch 超強臉部自動修飾工具，來幫自己的照片快速美圖修修吧 XD！

AI Face Retouch：https://imglarger.com/Retouch

