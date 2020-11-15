當你外出旅遊拍照了許多美美照，回到家卻發現照片中的你臉上痘痘太多怎麼辦呢？別擔心！這款 Inpaint 免費線上照片修圖工具，不僅能幫你臉上痘疤傷口都消除，還能幫你移除照片上的物品、閒雜路人、建築物、臉上皺紋等功能， 另外 Inpaint 修圖工具除了線上版之外，還有 Windows、Mac 桌面程式不過功能跟線上版一樣，不太需要去下載佔據電腦多餘空間，線上版有支援 JPG、PNG、WebP 三種圖片格式，最多能上傳的圖片大小為 10MB，如果不想付費的話，只能儲存低解析度圖片，就讓我們往下看有 Inpaint 到底有多神奇吧！更多好用的修圖軟體可以參考這篇：AI Image Denoiser 移除噪點線上工具，不會 PS 修圖也能大幅提升圖片品質

首先打開 Inpaint 網站後，便可直接點擊「Upload Image」上傳你要處理的照片，網站也說能支援 JPG、PNG 以及 WebP 三種圖片格式，且圖片大小最多不可超過 10MB。

上傳好圖片後，便會進到照片修圖工具中，左側工具列有畫筆、套索、多邊形套索、橡皮擦、移動圖片 5 種工具，你可利用這些工具來清除圖片中你不要的部份，最上方有可以給你調整畫筆大小的工具，能讓你做更細緻的處理。

接著使用畫筆工具在要去除的部份畫上紅色標記後，按下「Erase」便會自動清除你所畫的區域。

疑！可愛的柴犬就這樣消失在照片中了，這就是 Inpaint 厲害之處，它可從照片周遭影像中提取適當元素的來填補剛剛所畫的區域，真的是挺神奇的，如果對修改的照片感到滿意，就可點擊「Download」下載到電腦桌面了。

若你想下載原始解析度的照片，就必須註冊且付費購買產品才可使用，不然免費版只能讓你下載最低的解析度的圖片喔！

Inpaint 是個簡單又方便的免費線上修圖工具，如上圖，只要使用 Inpaint 修圖功能，就能輕鬆的將貓咪及石頭上的文字完美去除，如果不介意圖片解析度低的朋友，Inpaint 免費版就夠你使用了，不過一個好工具，是值得你花點小錢去支持的，有興趣的朋友趕緊來玩看看吧！

Inpaint 線上版：https://theinpaint.com/

Windows 免安裝版：

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Mac 版本：

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