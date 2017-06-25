在手機上有許多繪圖的軟體可以使用，簡單的操作方式讓大家都可以上手，甚至不會使用繪圖軟體的人都可以編修圖片，而電腦上的軟體也往簡單的操作來發展，Fotor 就是一款很方便的繪圖軟體，讓修改圖片可以更加簡單，除非是要高階的編修技巧，不然調整明亮度、對比、色溫、裁切、特效、濾鏡等功能都能快速又簡單的操作，甚至可以模擬相機大光圈、移軸鏡的效果，最後再加個邊框，夠簡單吧！
Scenes 場景
Scenes 為場景的設定，就像相機也內建這功能一般，若是在拍照時使用了自動模式，不妨在這裡進行場景的修改，呈現出來的風格也會有許多差異。
Crops 裁切
圖片的裁切提供了多種常用的比例，甚至還有黃金比例可以使用。
Adjust 調整
Adjust 可以調整照片的曝光、亮度、對比、飽和、銳利度、色溫、色調、暗角與旋轉。
Effects 濾鏡
濾鏡功能可以讓照片有為全不同的感覺，內建了五種不同的風格模式，包含了 Classic、Lomo、B&W、Vignette 與 Art，每一個項目也都還有不同的範本可以套用，編修出特別的圖片真的非常簡單。
Borders 邊框
邊框我覺得是這款軟體比較弱的地方，樣式不夠多、也不夠特別，真的是稍嫌可惜了點啊！
Tilt-Shift 大光圈移軸效果
大光圈是無可取代的魅力，不過不是每台相機都有大光圈，大光圈的鏡頭又很昂貴，透過軟體製造大光圈效果是最便宜的作法，最大的光圈可以調整成 F/1.4，讓主體更立體、背景更加模糊，此外也能使用移軸鏡的效果，可以產生出模型般的圖片。
修改圖片就像使用手機 App 一樣簡單，這樣的軟體不收藏實在可惜囉！
圖片拼貼的功能
新版還加入了批次轉檔功能
這款軟體也有 iOS、Android、Windows 8、Mac 不同平台的版本。
http://www.fotor.com/
免安裝版：
Fotor 3.1.1.7z（MediaFire下載）
Fotor 3.1.1.7z（Rapidgator下載）
Fotor 3.1.1.7z（ZippyShare下載）
Fotor 3.1.1.7z（YunFile下載）
Fotor 3.1.1.7z（Hami+下載）
檔案大小：103.56 MB
安裝版：
Fotor3_3.1.1(154.87)_win32_x64.exe（官方下載）
檔案大小：141 MB
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