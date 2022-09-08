PhotoDemon

有沒有能夠替代 PS 的圖片編輯軟體？有圖片編輯需求，但找來找去一般的圖片編輯軟體都太肥大了，要啟動軟體來要等半天，最近小編發現一款輕量化的免安裝圖片編輯軟體 PhotoDemon，基本上就是一款輕量化的 PS，具備所有圖片編輯功能，還有圖層功能，最重要的是竟然還能另存為 .psd 與 Photoshop 相容的檔案，如此強大的圖片編輯軟體，不收下太可惜啦！小編自己常用的是 PhotoScape X 一起推薦給各位。

圖片編輯工具

到文章後方下載 PhotoDemon 免安裝檔之後，解壓縮開啟就可以看到上方畫面，點擊來新增影像或載入圖片。

圖片編輯軟體

載入圖片後就可以作各式的編輯，像是調整圖片大小、加入文字、翻轉、選取局部、加濾鏡、模糊等你能想到的它通通能辦到。

PS 替代軟體

上方的影像選項可以調整圖片大小、畫布大小、翻轉功能、合併圖層、影像平面化等，看到這一排就可以知道 PhotoDemon 功能非常強大，但是體積卻沒有 PS 如此肥大。

Photoshop 替代軟體

調整選項則是可以調整黑白、對比、色彩、曲線、陰影、飽和杜、白平衡等。

圖片調整大小

PhotoDemon 也內建各式圖片效果，這邊有在用 PS 的朋友就知道功能其實有 87 分像！

圖片加文字軟體

甚至還具備圖層功能，可以輕鬆編輯各圖層。上方則是色彩、透明杜、混合方式等功能。

圖片特效軟體

最棒的是 PhotoDemon 支援儲存超多圖片格式，JPG、PNG 這些常見的就不用說了，PhotoDemon 竟然還支援 .psd 格式！連結小編放下面，還沒有圖片編輯軟體的朋友趕緊收下吧！

https://photodemon.org/

免安裝版：
PhotoDemon 9.0 beta.7z（GOOGLE下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（1DRV下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（MEDIAFIRE下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（RAPIDGATOR下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（MEGA下載）
檔案大小：12 MB

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