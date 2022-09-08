有沒有能夠替代 PS 的圖片編輯軟體？有圖片編輯需求，但找來找去一般的圖片編輯軟體都太肥大了，要啟動軟體來要等半天，最近小編發現一款輕量化的免安裝圖片編輯軟體 PhotoDemon，基本上就是一款輕量化的 PS，具備所有圖片編輯功能，還有圖層功能，最重要的是竟然還能另存為 .psd 與 Photoshop 相容的檔案，如此強大的圖片編輯軟體，不收下太可惜啦！小編自己常用的是 PhotoScape X 一起推薦給各位。
到文章後方下載 PhotoDemon 免安裝檔之後，解壓縮開啟就可以看到上方畫面，點擊來新增影像或載入圖片。
載入圖片後就可以作各式的編輯，像是調整圖片大小、加入文字、翻轉、選取局部、加濾鏡、模糊等你能想到的它通通能辦到。
上方的影像選項可以調整圖片大小、畫布大小、翻轉功能、合併圖層、影像平面化等，看到這一排就可以知道 PhotoDemon 功能非常強大，但是體積卻沒有 PS 如此肥大。
調整選項則是可以調整黑白、對比、色彩、曲線、陰影、飽和杜、白平衡等。
PhotoDemon 也內建各式圖片效果，這邊有在用 PS 的朋友就知道功能其實有 87 分像！
甚至還具備圖層功能，可以輕鬆編輯各圖層。上方則是色彩、透明杜、混合方式等功能。
最棒的是 PhotoDemon 支援儲存超多圖片格式，JPG、PNG 這些常見的就不用說了，PhotoDemon 竟然還支援 .psd 格式！連結小編放下面，還沒有圖片編輯軟體的朋友趕緊收下吧！
免安裝版：
PhotoDemon 9.0 beta.7z（GOOGLE下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（1DRV下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（MEDIAFIRE下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（RAPIDGATOR下載）
PhotoDemon 9.0 beta.7z（MEGA下載）
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