Skylum AirMagic

你也是空拍機玩家嗎？最近小編發現 Skylum AirMagic 一鍵修圖工具，它是世界上第一個全自動空拍照片修圖工具，為無人機玩家提供了一鍵修圖的解決方案。它會透過 AI 演算法，根據照片中不同的物體給予不同的修圖參數，像是飽和度、亮度、對比度、HDR 和整體色彩，原價 39 美元，現在推出限時免費活動，空拍機拍出來的照片，交給他一鍵修圖就對啦。另一款懶人修圖工具 Leawo PhotoIns Pro 也滿好用的，大家可以比較看看哪個比較符合胃口。

限時免費活動頁面：https://skylum.com/de/computerbild-airmagic

Skylum AirMagic

進入限時免費活動頁面後，輸入名稱、Email 按下旁邊的綠色按鈕。

一鍵修圖工具

接著回到 Email 收信，就可以看到序號囉，文章後面有載點，大家可以前往下載 Skylum AirMagic。

Skylum AirMagic

下載之後完成安裝，打開軟體，選擇 Activate with the serial Number 來啟用序號，這次的序號是一年份的授權，大家有一年的時間可以慢慢使用。

人像修圖軟體

啟用完成後，就可以把你要修圖的照片拉進去啦。

AI 修圖

匯入圖片後，Skylum AirMagic&nbsp;會根據自家 AI 演算法，來分析照片組成並且加以優化。

Skylum AirMagic

沒幾秒鐘的時間，修好的照片就出來啦，大家可以看到我覺得效果還不錯！綠色植物的部分顏色變得比較鮮明，天空則是有除霧變得較清楚一些，雲的層次變得相對明顯！

照片編輯軟體

如果不滿意 AI 修圖效果，也可以選擇下方的風格來做調整，Skylum AirMagic 載點就幫大家放在下面囉，趕快下載下來試試效果如何吧。

https://skylum.com/luminar-ai-b

Windows 免安裝版：
AirMagic 1.0.0.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：154 MB

Windows 安裝版：
AirMagic 1.0.0.2763.msi（SKYLUM下載）
檔案大小：262 MB

Mac 版本：
AirMagicInstaller.zip（SKYLUM下載）
檔案大小：18.13 MB

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