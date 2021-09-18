Epic 推出超熱血的《Speed Brawl》2D 戰鬥障礙賽遊戲！限時免費中，快點手刀開搶！

EPIC Games 本周推出超熱血的《Speed Brawl》2D 戰鬥障礙賽遊戲！從即日起至 2021 年 9 月 23 日 晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$318 的《Speed Brawl》連招出擊、痛擊對手的 2D「戰鬥障礙賽」遊戲，讓你在遊戲中運用維持動能、累積連擊數，施展強大的招式，找出屬於你自己的獨特戰法，並組成最強鬥士隊伍前來挑戰吧！對於喜愛這超熱血打鬥遊戲風格的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Speed Brawl》遊戲介紹

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《Speed Brawl》是一款力求快速、痛擊對手的 2D「戰鬥障礙賽」遊戲！保持你的動力，累積你的連擊，施展強大的特技招式。找出你自己的戰法，並組成空前優秀的鬥士隊伍，然後以愈來愈快的速度完成一切。

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遊戲背景是在 1888 年的倫敦，當時在與人稱「Selenite」的月球侵略者戰鬥十年後，在一名耀眼軍官 Hugo Wells 的活躍之下，大英帝國終於得以驅逐這些面貌如蟲的惡敵，戰後，Selenite 成為工業革命的新勞動力，開創了新時代的進步和繁榮。人類從勞動的桎梏中解放，得以追求更實際的目標。然後，中產階級和勞動階級卻顯得無精打采而且不守秩序。

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為了滿足大眾，Hugo Wells 構思出終極的戰鬥障礙賽遊戲，只有最勇敢、最敏捷、最有價值的戰士有能力對抗被奴役的 Selenite 大軍，歡迎玩家加入《Speed Brawl》組一支最強隊伍，感受前所未有的戰鬥爽感吧！

遊戲領取步驟

《Speed Brawl》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/speed-brawl

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首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，你就能直接啟動開始遊玩囉！

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