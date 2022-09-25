本周 Epic Games 釋出兩款限免好評遊戲，分別是《方舟：生存進化》與《Gloomhaven》！從即日起至 2022 年 09 月 29 日晚上 11 點前，只要前往 Epic Games 官網，便可輕鬆獲取要價 NT$289 的《方舟：生存進化》沙盒動作冒險遊戲與要價 NT$499 的《Gloomhaven》卡牌戰棋冒險遊戲雙重好禮，兩款遊戲網友評價都非常高，對於周末在家無聊又想玩點新遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動喔！

《Gloomhaven》遊戲介紹

Gloomhaven 是一款戰術角色扮演遊戲，是 Isaac Childres 的終極戰略棋盤遊戲的數字改編版（有史以來收視率最高的棋盤遊戲）。Gloomhaven 設置在一個獨特的中世紀黑暗幻想世界中，獎勵戰略規劃和解決問題的能力。獨自面對這個黑暗的世界，或與最多 4 名玩家在線合作！

在遊戲中共有 17 個獨特的角色，每個角色都有自己的技能和超過1,000 種不同的卡片讓你搭配！遊戲每回合能為每個僱傭兵選擇兩張牌，進行戰術回合製戰鬥，但要警惕成本，卡片是與生命值一樣稀缺和重要的資源，因此請注意用盡，每個選擇都有生死攸關的後果喔！

《Gloomhaven》遊戲領取位置：點我前往

《方舟：生存進化》遊戲介紹

《方舟：生存進化》是一款由 Studio Wildcard 製作與發行的生存類沙盒動作冒險遊戲，使用虛幻 4 引擎打造，遊戲舞台設定在一座充滿恐龍的神秘島嶼「方舟」，玩家必須運用技巧與智慧在危機四伏的世界中生存。

在遊戲世界中，玩家可以步行或者騎恐龍，可以使用槍械或簡易武器來對抗敵對人類和生物，建立基地用以防禦。玩家也可以利用從遊戲中搜刮的資源打造自己的武器。遊戲可以選擇單人遊戲或多人遊戲，其中多人遊戲可以允許多名玩家同時線上參與。

《方舟：生存進化》遊戲領取位置：點我前往

遊戲領取步驟

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，建議沒有 Epic Games 帳號的玩家，可以註冊一個，因之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，而遊戲都要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣會讓你方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊安裝起來盡情遊玩吧！