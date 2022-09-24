PickerWheel 最簡單的線上輪盤抽獎工具，打開就能使用無須註冊！

需要一個方便又簡單的抽獎工具嗎？那麼試試這款 PickerWheel 最好用的線上輪盤抽獎工具吧！PickerWheel 是一款免費線上抽獎工具，非常適合在同樂會、公司尾牙抽獎等場合上做使用，只要將要抽獎獎項、人名等輸入到網站中，或是你有名單資料直接導入也行，輪盤上便會顯示你給的資料，按下旋轉鈕就能快速抽出一名幸運兒，還能幫得獎者製作一份得獎證書，有需要的朋友們趕緊收下吧！更多不錯的抽獎工具，可參考這篇：Lucky Draw 線上抽獎工具！

PickerWheel 使用介紹

PickerWheel 最簡單的線上輪盤抽獎工具，打開就能使用無須註冊！

進到 PickerWheel 網站後，便可在「input text here...」的地方輸入單筆資料，你也可以選擇上方兩個「黃色」按鈕，進行文件檔入或批次輸入的動作。

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選擇批次輸入的話，只一行輸入一個選項，輸入完畢後，按下「Add List」便可匯入完成。

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看到輪盤上顯示的選項沒問題後，便可點中間的「SPIN」按鈕開始抽籤，你也可以選擇點選右下角「全螢幕」按鈕來觀看。

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抽中得獎者時，網站畫面便會出現類似禮炮的驚喜特效，若你想頒獎得獎證書，可以點選「文件」圖示來進行製作。

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證書製作完成後，便可在右下角的地方選擇要進行分享或保存圖片囉！對於有想要有一個方便又好用的線上抽獎工具的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 PickerWheel 網站規畫你的抽獎活動吧！

PickerWheel：https://pickerwheel.com/

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