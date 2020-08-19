與朋友、家人約定好要玩交換禮物，還在煩惱要花時間製作籤嗎？最近小邊發現一款懶人專用的交換禮物 App，只要設定好參加者、禮物的數量，就可以在 30 秒內輕鬆完成抽獎，還具備逐一抽、一次抽功能，還能夠避免抽到自己的禮物，這絕對是多人交換禮物 Party 必備的，又保證絕對公平的交換禮物 App，各位若跟小編一樣懶得 DIY 籤的話，這樣也是一種省時又省力的交換禮物方法喔 ( 僅限於 Android 系統 )。交換禮物後玩什麼？你也可以參考：天才猜猜猜派對遊戲（iOS、Android）

目前這款交換禮物 App 可在 Google Play 下載，iOS 系統的朋友可能要找找其他替代工具，因為這款 App 沒有在 App Store 上架。下載之後開啟，點擊「尋找禮物靈感」即可。

接著就能夠設定禮物數量、參加者數量囉，這邊來可以點擊圖示、來修改禮物、參加者的名字，修改的好處是誰抽到 XX 禮物可以一目了然，不過唯一的缺點就是無法輸入中文。

都設定好之後選擇抽獎模式，抽獎模式有兩種：逐個抽、連環抽功能，另外下方還有避免抽到自己禮物的選項，我個人認為若不趕時間的話，選擇逐個抽會比較有趣一些。

因為逐個抽是逐一公告中獎人，結果每公布一次後，再抽下一位。

連環抽則是用於趕時間的情況，一次公布所有禮物、中獎人。當禮物比參與者多時，禮物會被平均分配。各位在年終玩交換禮物時，這款方便的 App 下載起來絕對可以幫你們省下不少時間~

下載：

交換禮物 App ( Google Play 下載 )