交換禮物App

與朋友、家人約定好要玩交換禮物，還在煩惱要花時間製作籤嗎？最近小邊發現一款懶人專用的交換禮物 App，只要設定好參加者、禮物的數量，就可以在 30 秒內輕鬆完成抽獎，還具備逐一抽、一次抽功能，還能夠避免抽到自己的禮物，這絕對是多人交換禮物 Party 必備的，又保證絕對公平的交換禮物 App，各位若跟小編一樣懶得 DIY 籤的話，這樣也是一種省時又省力的交換禮物方法喔 ( 僅限於 Android 系統 )。交換禮物後玩什麼？你也可以參考：天才猜猜猜派對遊戲（iOS、Android）

交換禮物配對

目前這款交換禮物 App 可在 Google Play 下載，iOS 系統的朋友可能要找找其他替代工具，因為這款 App 沒有在 App Store 上架。下載之後開啟，點擊「尋找禮物靈感」即可。

交換禮物App

接著就能夠設定禮物數量、參加者數量囉，這邊來可以點擊圖示、來修改禮物、參加者的名字，修改的好處是誰抽到 XX 禮物可以一目了然，不過唯一的缺點就是無法輸入中文。

交換禮物

都設定好之後選擇抽獎模式，抽獎模式有兩種：逐個抽、連環抽功能，另外下方還有避免抽到自己禮物的選項，我個人認為若不趕時間的話，選擇逐個抽會比較有趣一些。

交換禮物抽籤app

因為逐個抽是逐一公告中獎人，結果每公布一次後，再抽下一位。

交換禮物配對

連環抽則是用於趕時間的情況，一次公布所有禮物、中獎人。當禮物比參與者多時，禮物會被平均分配。各位在年終玩交換禮物時，這款方便的 App 下載起來絕對可以幫你們省下不少時間~

下載：
交換禮物 App ( Google Play 下載 )

交換禮物 Party 即時抽獎，絕不會抽到自己的禮物，具有逐個抽及連環抽功能 相關文章

訪客留言

交換禮物 Party 即時抽獎，絕不會抽到自己的禮物，具有逐個抽及連環抽功能 參考資料

【亮晶晶好朋友】正港好友刷成「亮晶晶」必要條件一覽！寶可夢GO圖文教學全攻略 - KiKiNote 奇奇筆記
1. 雙方互為 「正港好朋友」 (滿4星好友)。 2. 以下互動方式有機會會成為亮晶晶好朋友： ＊交換寶可夢 ＊互贈禮物 ＊一起參加各種對戰 3.以上3種互動任選，第一次就會變成亮晶晶好友，若該朋友沒有變就請換下一位，這位好友可以明天再試試。 4. 每天有一次機會和該 ...
抽籤交換禮物玩到超膩？5種超強「聖誕&amp;跨年交換禮物玩法 ...
每年的聖誕節，最期待的就是和朋友之間的「交換禮物」小遊戲了，常常一個聖誕節就交換了好幾攤，但交換禮物玩久了難免會需要一點新鮮感，這次J編來教&nbsp;...
聖誕節交換禮物主題 玩法 推薦大全，簡單創意玩出無限樂趣就 ...
今年所有交換禮物創意主題、挑品、換法我們愛禮物都包了，身為台灣最大 ... 是我們想送你的附加價值，也就是說，你買禮物的同時也跟我們交換了一次禮物！
來吧！禮物- 交換禮物尾牙摸彩抽獎樂透選號APP - Google Play ...
來吧！禮物』 是你交換禮物、抽獎、摸彩、樂透選號的最佳幫手。 包含『交換吧！禮物』,『摸彩吧！尾牙』與『中獎吧！樂透』三種模式
Pokemon Go 推出交友功能，還可以和好友交換寶可夢！ - 就是教不落
Pokemon GO 好友功能開放 可以互相送禮還能交換寶可夢 新增朋友功能開放後，對訓練家來說主要會有能夠獲得特別的友情禮物、提升友誼等級、交換寶可夢三大特殊功能。 特別的友情禮物 在新增朋友功能後，訓練家在旋轉寶可補給站和道館的轉盤時，除了會獲得自己的道具 ...
【聖誕節2018】聖誕Party必玩：交換聖誕禮物6大玩法改良版！
你可以分開天堂及地獄兩份禮物各自抽一次（即每人最終可獲一份天堂禮物及一份地獄禮物），或者混合起來抽獎（即最壞情況是有人會獲兩份地獄&nbsp;...
情人節快樂！來交換心意與口罩吧！ – Eatgether – 最安心約會聊天的聚餐交友App
即日起至2/29 23:59止，只要你於聊天室贈禮交換花束與口罩，就有機會獲得3,000酒杯喔！（全平台各國用… 聊天室內收到他人贈送的酒杯，將會轉換為『禮物點』！ 禮物點可以幹嘛？ 可提升你的火焰值(熱門度)，亦可兌換等值商品、酒杯或現金。
交換禮物玩法教學全攻略｜九種特殊爆笑交換禮物 ... - 蝦皮購物
例如：超級小的6*6*6 或是超大20*20*20 這個範圍。 用抽籤方式，每個人抽到哪個號碼就拿哪個編號的禮物。 為了買到尺寸相符的禮物，大家幾乎&nbsp;...
《數位之牆》20030科技產業動態：免費發佈新聞稿
... 打造「元大理財機」 - 2003/09/29 元大京華證券採用艾揚科技iReal® 開放式軟體架構打造的「元大理財機」已經於9月22日正式上線。這套結合元件化模組設計的金融應用軟體，預計將為台灣金融證券業界的市場龍頭 元大京華證券，與其廣大的客戶群，提供最佳的即時 ...
2019年 聖誕交換禮物懶人包(300元、500元、1000元)男女 ...
一開始也是看朋友購入，自己就跟風。 朋友狂力推薦小米可以下載app，每次秤重數據都透過APP自動上傳雲端。 但我沒有想要這一&nbsp;...