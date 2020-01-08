線上轉盤抽獎程式

每到年末，各公司總會舉辦尾牙活動慰勞員工，不過有些比較不幸的員工還須要自己準備表演 ~ 如果你是公司福委會一員，要負責籌劃活動的話，小編今天分享的這個工具可以協助你，順利完成抽獎的這一 Part，這個 Lucky Draw 線上抽獎神器，讓你打開瀏覽器隨開擊用，亂數抽出公司準備的精美獎品 ~ 搭配精美的動畫能夠讓氣氛上升到最高點，有需要的朋友們，趕快把這款線上抽獎神器收下囉！

Lucky Draw

用瀏覽器進入 Lucky Draw 首頁後，就可以看到一團數自球在飄動，這些飄動的數字就是準備被抽中的人，如果你有輸入名字的話，名字也會一併在上方出現，初次使用時點擊右上方的「抽獎配置」。

線上抽獎神器

在抽獎配置中，可以設定獎項與人數，若獎項不夠也可以在自行增加獎項，設定完畢之後下「保存配置」按鍵。

抽獎程式下載

接著就是導入名單了，導入名單可配合 Excel 或直接從員工通訊錄直接複製貼上就可以啦，貼上後按下確定就完成抽獎的前置作業。

Lucky Draw

若名單導入成功，就可以在畫面中的動畫看到所有員工的名字、編號在飄動囉，要開始抽獎的話按下右邊的「開始」，旁邊的動畫就會開始飄動，按下「停止」就會抽出獎項囉！

抽獎平台

按下開始抽獎後，甚至還可以調整要抽取的獎項，還有抽取人數。最下方的全員參與一般來說不要勾選，不勾選抽到的人就會去掉，給還沒抽到的人更有機會抽到獎品。

Lucky Draw

上方就是抽獎時的效果，提供給大家參考，如果你有任何需要抽獎的時機，像是粉專抽獎、公司抽獎、尾牙抽獎...等，總之這個頁面儲存起來，有抽獎需求的時後打開它就對啦！

Lucky Draw：https://vitozyf.github.io/lucky-draw/index.html#/

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