想要輕鬆製作卡拉OK伴奏背景音樂嗎？那麼就讓這款 SongDonkey 線上分離人聲與配樂工具來幫你吧！SongDonkey 是一個操作十分簡單的免費線上工具，支援 MP3、WAV 兩種格式，只要將音樂上傳後，透過 AI 分析就能迅速將音樂中的人聲與配樂分離，另外，除了可分離人聲與配樂外，網站還能將貝斯、鼓聲、鋼琴音樂單獨分離出來，有需要的朋友趕緊將 SongDonkey 網站收下吧！若想製作手機鈴聲的話，可參考這篇：Cut MP3 Online 線上音樂剪輯工具！

SongDonkey 使用介紹

進到 SongDonkey 網站後，你可以選擇點選「Start」從電腦上傳音檔，或是直接將音檔拖曳到網站中也行。

音檔上傳完成後，就可以點選「Number of tracks extract」選擇你要分離的四個項目，包含有人聲、伴奏、貝斯、鼓聲、鋼琴以及其他。

點選「Output format」則可選擇你要導出的音檔格式，選好之後，便可點選下方的「Split audio」進行分割。

分割完畢後，我們就能點選左側的「播放」按鈕進行試聽，覺得可以的話，便可點擊右側的「下載」按鈕將你需要音檔下載到電腦中做使用囉！因疫情關係，不敢到 KTV 唱歌的朋友，趕緊透過這款 SongDonkey 線上分離人聲與配樂工具在家自製伴唱吧！

SongDonkey：https://songdonkey.ai/index.html