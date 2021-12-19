SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！

想要輕鬆製作卡拉OK伴奏背景音樂嗎？那麼就讓這款 SongDonkey 線上分離人聲與配樂工具來幫你吧！SongDonkey 是一個操作十分簡單的免費線上工具，支援 MP3、WAV 兩種格式，只要將音樂上傳後，透過 AI 分析就能迅速將音樂中的人聲與配樂分離，另外，除了可分離人聲與配樂外，網站還能將貝斯、鼓聲、鋼琴音樂單獨分離出來，有需要的朋友趕緊將 SongDonkey 網站收下吧！若想製作手機鈴聲的話，可參考這篇：Cut MP3 Online 線上音樂剪輯工具！

SongDonkey 使用介紹

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！

進到 SongDonkey 網站後，你可以選擇點選「Start」從電腦上傳音檔，或是直接將音檔拖曳到網站中也行。

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！

音檔上傳完成後，就可以點選「Number of tracks extract」選擇你要分離的四個項目，包含有人聲、伴奏、貝斯、鼓聲、鋼琴以及其他。

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！

點選「Output format」則可選擇你要導出的音檔格式，選好之後，便可點選下方的「Split audio」進行分割。

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！

分割完畢後，我們就能點選左側的「播放」按鈕進行試聽，覺得可以的話，便可點擊右側的「下載」按鈕將你需要音檔下載到電腦中做使用囉！因疫情關係，不敢到 KTV 唱歌的朋友，趕緊透過這款 SongDonkey 線上分離人聲與配樂工具在家自製伴唱吧！

SongDonkey：https://songdonkey.ai/index.html

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！ 相關文章

訪客留言

SongDonkey 免費線上分離人聲與配樂工具，製作卡拉OK伴奏就是這麼簡單！ 參考資料

TCDraftPost 1 | Po3C
TCDraftPost 1. iptables的參數設定. 首頁 · 輕鬆。簡單。人生 · Linux學習 · 2008-05-10 21:32:39 · 哇哇. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了， ...
10대 임신 및 고령 임신
2008/4/11 · 10대 임신 및 고령 임신. 임신/출산 2008. 4. 11. 17:21. &lt;10대 임신&gt;. 성은 태생기에서 부터 유래되어 인격형성과 자아기능에 중요한 영향을 미친다. 인간은 아동기 및 청소년기에 접어들면서 내분비계통이 급격하게 발달하게 되고, 신체적으로 특이한 생물 ...
有關 油 的故事 ::: 羊吠吠
2017/5/27 · TCDraftPost-27 相關文章 羞恥心何在？ 2009-12-13 所以。 2010-02-18 慶幸？ 2008-08-07 你是否也輕忽地震？ 2009-12-20 X你X的台北！ 2009-11-07 蘿拉快跑肥台灣囉 2008-07-08 【黑白畫】首發。板仔很生氣 ...
新書快訊
本書採用可免費下載的軟體合成器做為操作界面參考，從合成器基礎知識，音色設計原理及流 程，到音色設計工程的具體做法，解說經典音樂類型到新穎曲風的音色設計法、正統通用的襯 底與伴奏和弦音色，以及序列樂句、主奏與音效（SE）音色的製作方法，80 ...
Moises.ai 效果極好的音樂「分離人聲與配樂」免費線上工具
2019年12月13日 — Moises.ai 效果極好的音樂「分離人聲與配樂」免費線上工具，支援Youtube 直接匯入 ... 對於愛唱歌的人來說，一定都會在家自己練唱，不過網路上的音樂不像KTV ...
消人聲- 免費將歌曲中的人聲消除 - Edit Your Audio
而且是免費的！您是否正在尋找某首歌的伴奏？您需要為下一場婚禮創建卡拉OK歌單嗎？還是您準備為DJ播放清單收集純音樂素材？或者您想將一首著名歌曲分解成分軌檔來製作 ...
從歌曲中提取人聲與伴奏,並單獨分離各種樂器的聲音丨Moises
如果音樂的原始錄製，就是將這些音源用音軌分開，要單獨取出就比較容易，但越多音軌可能會造成檔案越大，而我們現行看到的大都是以去除人聲爲主，畢竟喜歡唱歌的人多，.
卡拉OK伴奏 - 免費跟著YouTube原版MV唱卡拉OK - Edit Your Audio
卡拉OK伴奏製作：免費、快速、超級容易。有了這個免費的線上卡拉OK製作工具，您現在就可以輕鬆地將任何Youtube音樂視訊轉換為高品質的卡拉OK版本。 您也可以上傳MP3。 一旦我們檢測到歌曲中的ID3標籤，我們就可以為您的卡拉OK自動準備好歌詞同步。 ...
自製伴唱帶！「AudioStrip」可自動從歌曲中分離人聲與音樂的 ...
2021年10月11日 — 「AudioStrip」是一個可以從任何歌曲中分離人聲與音樂的線上工具，使用AI 與深度學習，可自動辨識出歌曲中的人聲，而且效果蠻不錯的。除了可單純分離 ...
lala.ai 用AI 去除音樂人聲與伴奏，YouTube 去人聲自製伴奏KTV
2020年7月10日 — 有沒有免費去除音樂人聲的工具？以前小編曾經參加歌唱比賽、辦活動，會有需要唱歌的橋段，不過常常因為需要自己準備純伴奏音樂搞到一個頭兩個大， ...