你提供的服務、會議、課程需要線上預約嗎？想請人做預約系統，又擔心費用太貴？最近小編發現 zcal 這款免費的線上預約系統，不論你是賣服務、課程預約、場地預約，通通能夠透過這款系統完成，甚至是需要多人投票表決日期 zcal 也能實現，而且免付費會員就能使用前述所有功能，有需要使用預約系統的朋友，這款工具趕快去用用看吧。另一款線上預約系統 TidyCal 也相當好用，有興趣的人可以去試試看哪款用的比較習慣。

首先進入 zcal 透過 Google、Microsoft 帳戶就能夠快速註冊。

註冊完成後可以看到後台，系統本身有提供預設的模板，我們也可以點擊右上方 New Link 來新增一個新的預約。

上圖是預約畫面，可以選擇日期、時間來進行預約。

此外，我們也可以建立「投票」來讓大家共同決定會議、出遊等日期，讓大家決定共同都有空的時間。

主辦人在後台也可以看到有誰投票、最多人投票的日期與時間等...，此外如果你是用 Google 帳號登入的話，有人透過預約完成就能夠與 Google 日曆同步行程。

要如何透過 zcal 建立一個新的預約或表決呢？進入後台點擊 New Link 後，就可以看到上圖畫面，左邊是新增一個新的預約，右邊則是新增一個投票，這裡小編就點擊左側「新增一個預約系統」作為示範。

免費帳戶可以建立無限個預約，新增預約之後，填入預約標題、地點、描述及圖片等。

接著輸入每次預約時間間隔、日期範圍以及時間範圍後，就可以按下一步囉。

最後一步可以輸入問題，設定邀請格式、提醒時間、休息間隔以及時區後，就可以建立預約啦。

建立完成後，將連結貼給客戶、學生或朋友，對方就可以開始預約喔，此外你也可以嵌入到網站中，以上所有提到的功能都是免費帳戶就有的，算是非常大方的線上預約服務系統，連結提供在下面，有需要的朋友趕快收下啦，可以省下一筆請人寫系統的費用唷。

傳送門：zcal 線上預約系統