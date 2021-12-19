線上預約系統

你提供的服務、會議、課程需要線上預約嗎？想請人做預約系統，又擔心費用太貴？最近小編發現 zcal 這款免費的線上預約系統，不論你是賣服務、課程預約、場地預約，通通能夠透過這款系統完成，甚至是需要多人投票表決日期 zcal 也能實現，而且免付費會員就能使用前述所有功能，有需要使用預約系統的朋友，這款工具趕快去用用看吧。另一款線上預約系統 TidyCal 也相當好用，有興趣的人可以去試試看哪款用的比較習慣。

教室預約系統免費

首先進入 zcal  透過 Google、Microsoft 帳戶就能夠快速註冊。

線上預約系統

註冊完成後可以看到後台，系統本身有提供預設的模板，我們也可以點擊右上方 New Link 來新增一個新的預約。

預約管理系統

上圖是預約畫面，可以選擇日期、時間來進行預約。

zcal

此外，我們也可以建立「投票」來讓大家共同決定會議、出遊等日期，讓大家決定共同都有空的時間。

預約系統模版免費

主辦人在後台也可以看到有誰投票、最多人投票的日期與時間等...，此外如果你是用 Google 帳號登入的話，有人透過預約完成就能夠與 Google 日曆同步行程。

免費線上預約軟體

要如何透過 zcal 建立一個新的預約或表決呢？進入後台點擊 New Link 後，就可以看到上圖畫面，左邊是新增一個新的預約，右邊則是新增一個投票，這裡小編就點擊左側「新增一個預約系統」作為示範。

預約管理系統

免費帳戶可以建立無限個預約，新增預約之後，填入預約標題、地點、描述及圖片等。

zcal

接著輸入每次預約時間間隔、日期範圍以及時間範圍後，就可以按下一步囉。

免費預約系統

最後一步可以輸入問題，設定邀請格式、提醒時間、休息間隔以及時區後，就可以建立預約啦。

zcal

建立完成後，將連結貼給客戶、學生或朋友，對方就可以開始預約喔，此外你也可以嵌入到網站中，以上所有提到的功能都是免費帳戶就有的，算是非常大方的線上預約服務系統，連結提供在下面，有需要的朋友趕快收下啦，可以省下一筆請人寫系統的費用唷。

傳送門：zcal 線上預約系統

zcal 線上預約管理系統，支援投票表決日期與時間 相關文章

訪客留言

zcal 線上預約管理系統，支援投票表決日期與時間 參考資料

Gooaye 股癌
Alto 為 iPhone 12 打造全新 360 防摔系列，輕薄防摔的皮革手機殼，通過 1.5 公尺軍規防摔，側邊 360 度 TPU 防摔塑料完整保護手機，完美結合皮革的溫潤手感，讓防摔手機殼不再厚重，與質感合一。. 現在輸入股癌專屬，優惠碼「 Gooaye 」，iPhone 12 全系列即享 9 ...
異塵行者 - Plurk
zcal 免費設計漂亮的多人票選活動時間、個人預約會議時間網頁 zcal 免費設計漂亮 ... Google 文件內建請求核准功能，建立多人審查批准的簽核流程教學 Google 文件內建 ...
異塵行者(@esorhjy) Twitter
zcal 免費設計漂亮的多人票選活動時間、個人預約會議時間網頁https://playpcesor.com/2021/11/zcal.html… 2. 4. 異塵行者. @esorhjy.
顯示商品新聞 - PCDIY! online
顯示商品新聞 HTC VIVE持續創新 發表沉浸式VR眼鏡 VIVE Flow，輕巧、簡約、便攜式設計帶來專屬身歷其境的體驗，同時幫助人們找回日常放鬆、振奮精神與恢復活力的時刻 XGIMI AURA全新推出Android TV 4K超短焦雷射智慧電視，全球首發台灣第一站上市！
SimplyBook 免費線上預約排程系統及App 預約軟體
同時，也能將預約套件整合至既有的官方網站中！串連主流社群平台，客戶能直接在 Facebook 粉絲專頁、Instagram 及Google 地標 完成線上預約。 SMS icon ...
Google表單已落伍！推薦您用LINE串接線上預約系統APP－17FIT 智慧預約系統
Google表單已落伍！. 推薦您用LINE串接線上預約系統APP－17FIT 智慧預約系統. 2020 年 9 月 18 日 17FIT行銷編輯部. 「有事就求Google大神！. 」相信這是現代人碰到問題的第一反應。. 不只生活中的疑難雜症，有些店家與場館經營者，也會透過Google表單來蒐集顧客的 ...
有免費教室預約系統嗎？TidyCal 線上預約免煩惱 | Po3C
2021年9月2日 — TidyCal 免費預約管理系統，客人/ 老師/ 場地免費預約工具,有線上讓客人、學生免費預約的工具嗎？之前找很久一直找不到，最近發現國外終於有人做出來 ...
電腦玩物 - Tad 教材網
zcal 免費設計漂亮的多人票選活動時間、個人預約會議時間網頁. 之前在電腦玩物中也介紹過幾款「喬時間」工具，這類快速安排會議時間服務，大致上又可分為兩種類型，第 ...
zcal 免費設計漂亮的多人票選活動時間、個人預約會議時間網頁
2021/11/21 · zcal 免費設計漂亮的多人票選活動時間、個人預約會議時間網頁. 之前在電腦玩物中也介紹過幾款「喬時間」工具，這類快速安排會議時間服務，大致上又可分為兩種類型， 第一種類型是「提供他人可預約我的空檔時間」 ，用在讓他人預約會議、預約服務、預約 ... ...
有免費教室預約系統嗎？TidyCal 線上預約免煩惱 | 綠色工廠
2021/9/2 · TidyCal 免費預約管理系統，客人 / 老師 / 場地免費預約工具，教室預約系統免費,線上預約工具,預約管理系統,預約系統,免費預約系統 app有線上讓客人、學生免費預約的工具嗎？之前找很久一直找不到，最近發現國外終於有人做出來了，今天要跟大家分享的就是 TidyCal ...